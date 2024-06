Este miércoles comenzarán los alegatos contra Guillermo Moreno y otras tres ex funcionarias por la manipulación del Indec

Los fiscales que el miércoles iniciarán los alegatos (Fotos: Adrián Escándar)

El fiscal federal Diego Luciani comenzará el miércoles los alegatos en el juicio oral contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y otras tres acusadas por la presunta manipulación de los índices precios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para medir la inflación. Será a partir de las 9:30 horas en los tribunales de Comodoro Py. Los alegatos son la etapa final de un juicio antes del veredicto y el momento en el que partes analizan la prueba y hacen sus pedidos de condenas y absoluciones.

El juicio comenzó a principios de abril y desde el miércoles se inician los alegatos. El primer turno será el de los fiscales Luciani y José Lenkiewicz. Tras esa audiencia, que podría extenderse a otra, será el momento de las defensas de los acusados, en fechas de definir por el Tribunal Oral Federal 2. Junto con Moreno están imputadas la ex directora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Beatriz Paglieri, y las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda.

Cuando finalicen los alegatos habrá una nueva audiencia donde los acusados tendrán la posibilidad de decir sus últimas palabras ante el tribunal y luego será el veredicto que estará a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel.

En el caso se juzga si Moreno “abusó de las funciones públicas” por instar a funcionarios del INDEC a que le entreguen datos protegidos por su confidencialidad y a que cambien la metodología para medir la inflación y así tener mejores resultados. La imputación también es por la modificación de la base de datos del INDEC que contenía información pública. La acusación es por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica. Lo que se analiza es la manipulación de datos del último semestre de 2007.

En la primera audiencia del juicio oral, a principios de abril, Moreno declaró y negó la acusación. “Utilizamos la conversación de los precios. Eso fue lo que hicimos”, señaló el ex funcionario ante el tribunal y dijo que, para su función, el INDEC no era relevante.

Moreno sí reconoció el impacto que tenían los resultados del INDEC. “Es muy complejo cómo se arman los precios. Utilizamos la conversación de los precios. Eso fue lo que hicimos y nos ocupamos de todos los precios, no de algunos. La conversación de los precios se hacía en mi despacho con la persona que designara la empresa”, declaró el ex funcionario.

Guillermo Moreno en la primera audiencia del juicio oral

En esa línea, relativizó la función del organismo. “Yo no precisaba el INDEC para mi trabajo, mi gestión no dependía de ese instituto. Mi trabajo lo excedía enormemente. Había que preservar el valor del salario y el INDEC solo hacía estadísticas”. Y agregó: “No me interesaba saber los datos estadísticos confidenciales porque yo tenía todos los precios del mercado”.

El del caso del INDEC es el cuarto juicio oral para Moreno. En octubre del 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado por haber utilizado fondos públicos para comprar merchandising con la leyenda “Clarín Miente”.

Y en julio del 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas por el caso de “¿casco o guantes?”, que ofreció en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Ninguna de esas condenas está firme, ya que fueron apelados y, por lo tanto, no se ejecutaron.

En tanto, fue absuelto en diciembre del 2021 por haber perturbado una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013 de la que participó en representación del estado junto con el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.