Un niño consiguió que la Justicia aceptara que tenga dos padres: uno de sangre y otro del corazón

Un niño consiguió que la Justicia aceptara que tenga dos padres

Un niño, que hoy tiene 13 años, consiguió que la Justicia aceptara su deseo: tener dos papás. El Juzgado de Familia N° 1 de San Fernando del Valle de Catamarca determinó una adopción por integración a través de una triple filiación. Así M. podrá tener dos papás y una mamá. Desde bebé vivió con su papá del “corazón” pero tenía el apellido de su padre biológico con quien tiene un vínculo afectuoso y a quien viaja a ver algunas veces al año. Su papá del corazón se encargó de cuidarlo desde que M era muy pequeño y siempre sobrevoló la idea de una adopción para poder ponerle el apellido por el que todos lo conocen en la escuela, en el club o en el barrio.Cuando M iniciaba su etapa de la adolescencia le dijo a su mamá y luego a su papá biológico “quiero tener el apellido de mi papá”. Los dos llevaron este pedido al Juzgado , donde inició el proceso de adopción por integración .

La semana pasada la jueza Erica Wanda Saccher Maione llamó a M. y su familia para comunicarles que el proceso había terminado, que desde ese día su apellido sería igual al de su papá de “toda la vida”, el hombre que lo lleva al médico, a la escuela, con quien comparte su amor por el equipo de fútbol pero que seguiría teniendo a su papá biológico, sus hermanos y familiares. A través de una escucha activa de los deseos de “M” sumados de un trabajo del contexto familiar que coordinaron con psicólogas y asesoras de menores l se logró terminar con el proceso judicial y así “M” cumplió su sueño tal como él lo indicó en las audiencias.

La jueza ordenó la inscripción por triple filiación del hoy adolescente M, respecto a la madre y dos padres, en el marco del concepto de las familias pluriparentales. La pluriparentalidad es entendida como la posibilidad de que un niño pueda tener más de dos vínculos filiales, a partir de la voluntad de tres o más adultos que desempeñan el cuidado personal y asistencia.

La adopción de integración es una de las tres formas de adopción que expresamente reconoce nuestro Código Civil y Comercial en los artículos 619 y 620 del mencionado cuerpo legal, es decir se refiere especialmente a los supuestos de familias ensambladas o reconstituidas. La finalidad de la adopción de integración es la de ampliar vínculos, pues importa la incorporación del hijo en la familia integrada por su madre o padre junto con su cónyuge o conviviente.

Además de la sentencia, la jueza escribió una carta para el niño:

«Querido M: Soy Erica, jueza de Familia y tuve la hermosa posibilidad de compartir este capítulo de tu historia. Una historia llena de amor y una gran familia que te cuida, te quiere mucho, y con la que siempre vas a poder contar; y eso es justo lo que “X” me pidió: ser tu papá para poder acompañarte en tu vida y ese pedido tenía que ver con tus deseos. Me ha emocionado cada parte que he conocido de tu historia, en especial las fotos, los chats, los dibujos y cartas que le has regalado con tanto amor a X. Tienen mucha suerte de tenerse mutuamente”.

“Cada gesto de amor que han compartido aquí fue valorado para escribir esta sentencia, porque en realidad, como vos nos contaste aquí en el Juzgado, él ya es ‘tu papa’ y vos lo sentís así, ese día que viniste, nos hiciste entender lo mucho que X significa para vos y cuanto lo querés. Nos dijiste con el corazón hinchado de orgullo que querés ser su hijo desde hace mucho tiempo y llevar su apellido, y que de hecho muchos ya te conocen como “M.X”. Por eso hoy les voy a conceder eso que tanto desean; voy a poner en papeles el sentimiento de amor que los une, por lo que a partir de ahora va a quedar asentado en los Registros que X. es tu papá y vos su hijo.

“Además, vas a llevar su apellido, tal como me lo pediste y así lo dirá tu documento. Te vas a llamar “M.X.”, vas a formar parte de la familia X. También se va a mantener tu relación con C, con quien vas poder seguir hablando y viajando a para verlo y compartir con él y tus hermanos. Te deseo una adolescencia llena de amor, felicidad y sueños y que el cariño siga creciendo día a día. Deseo que sigas siendo ese M tan valiente, espontáneo y seguro que vino a este Juzgado y tuvimos la suerte de conocer. Gracias por haber confiado en nosotros. También quiero que sepas que si en algún momento querés saber con más detalles los motivos que me llevaron a tomar esta decisión vas a poder tener acceso a tu expediente. Por último, quiero decirte que si tenés alguna duda, preocupación o me querés contar algo podés volver al Juzgado, en el momento que sientas la necesidad de hacerlo. Con cariño, Erica»