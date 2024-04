Botellazo a Milei: el acusado irá a juicio en dos semanas, pero enfrenta otra causa por robarse fichas del casino

Gastón Mercanzini, el hombre que le arrojó un botellazo al Presidente

Gastón Ariel Mercanzini, el hombre que está preso por lanzarle un botellazo al presidente Javier Milei el 10 de diciembre pasado, cuando se trasladaba desde el Congreso hasta la Casa Rosada junto a su hermana e hirió a uno de sus custodios, fue citado a juicio oral para el próximo 8 y 9 de mayo, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Los protagonistas judiciales del caso tienen una llamativa coincidencia: todos formaron parte de la causa que investigó el atentado contra Cristina Kirchner.

El fiscal que lo acusa es Carlos Rívolo, el mismo que lo imputó en instrucción. Por sorteo, el juicio será llevado adelante por la jueza María Eugenia Capuchetti. Al tratarse de un juicio correccional, por el delito en cuestión, lo lleva adelante un juez de instrucción distinto al que lo instruyó. Después de idas y vueltas, a Mercanzini lo representa el defensor oficial Juan Hermida, el mismo al que le tocó asistir al copito Fernando Sabag Montiel.

“Más allá de su relato defensista en audiencia indagatoria, acerca de su estado de enojo general por la situación del país, los efectos del alcohol y su situación personal, Mercanzini tenía plena conciencia y conocimiento de lo que estaba pasando; se dirigió hacia el lugar donde se estaba realizando el traslado de la asunción presidencial y arrojó una botella de vidrio directamente hacia el sitio donde se encontraba pasando el vehículo presidencial. La botella golpeó finalmente al custodio Armentano en lugar del Presidente de la Nación, sin embargo, no caben dudas que su objetivo era golpear a una persona humana y, puntualmente, a quien acababa de asumir la primera magistratura de la Nación”, dijo Rívolo al pedir elevar a juicio la causa, en un dictamen que reveló Infobae el 20 de enero pasado. “La acción de provocar lesiones en el cuerpo de Javier Milei no se concretó por causas ajenas a la voluntad de Mercanzini”, añadió.

El botellazo a Milei

Así fue el momento en que le arrojan un botellazo a Javier Milei cuando se dirigía en auto a la Casa Rosada 4

Todo quedó retratado en los videos que retrataban el paso de Javier Milei desde el Congreso hasta la Casa Rosada aquel 10 de diciembre. Milei saludaba desde el auto junto a su hermana Karina Milei, hoy secretaria general de la Presidencia, cuando al pasar por Avenida de Mayo y Montevideo, llovió un botellazo de vidrio que cayó sobre el subcomisario Guillermo Armentano, perteneciente a la Superintendencia de Seguridad y Custodia de la Policía Federal Argentina, quien formaba parte del primer anillo de seguridad de Milei. El golpe fue arriba de la oreja y al custodio comenzó a caerle sangre hacia el cuello.

El encargado de lanzar la botella, desde atrás de un grupo de simpatizantes, había sido Mercanzini. “A pesar de la identificación de Gastón Ariel Mercanzini por parte de las fuerzas de seguridad locales en momentos posteriores al evento, no se labraron actuaciones en virtud de que no se lo logró vincular el incidente que motivó su demora con ningún hecho concreto”, se señaló. Sin embargo, el video de la agresión se viralizó el lunes 11, y desde la Federal dieron intervención el juez Ariel Lijo y el fiscal Rívolo, que estaban de turno. De inmediato se ordenó buscarlo.

Desde los medios comenzaron a publicarse su perfil en redes sociales: fotos con distintos referentes del Frente de Todos kirchneristas y comentarios “expresando desprecio hacia el gobierno actual y críticas relacionadas con la bandera estadounidense en el Obelisco”. “Son tan cortos de mente que me tuve que hacer otro perfil, no voy a ir en cana y si voy con la frente en alto, me animé a lo que muchos no pudieron”. El mensaje fue escrito por Mercanzini, cuando las imágenes ya estaban dando vuelta por las redes sociales y a él lo estaban buscando.

Gastón Mercanzini

Mercanzini se entregó al día siguiente cuando fue a un canal de televisión. Tenía un corte en la frente. “Quiero pedirle disculpas al Presidente y a su hermana. No quise lastimar a nadie, no tuve ninguna intención de hacerlo. Yo no tengo militancia política, las fotos que aparecieron en los medios con dirigentes políticos me las saqué de cholulo”, declaró en su indagatoria. Gran parte de su declaración la usó para contar su historia: el ex funcionario de Cultura de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, es adicto, fue condenado a tres años por violencia de género y terminó viviendo en la calle. “Esa semana, del 3 al 10 de diciembre, me emborraché tres veces. El día del episodio estaba borracho. No sé qué se me cruzó por la cabeza. Estaba dolido al escuchar que para el Presidente electo el plan de convertibilidad era bueno. Me afectó mucho eso. Escuchar en la plaza que la gente aplaudía, que estamos mal, pero que la vamos a pasar peor, que los Falcon verdes...”, señaló.

Desde aquel 12 de diciembre, Mercanzini está preso en la cárcel de Marcos Paz. Con la causa ya elevada a juicio, decidió cambiar de abogados. Contrató a una letrada que apuntó a la estrategia de la inimputabilidad y pidió peritajes psicológicos. Pero los informes confirmaron que estaba en condiciones de afrontar el juicio oral. La defensa volvió a cambiar y volvió a manos del defensor Hermida.

Por el ataque a Milei, el fiscal lo acusa del delito de lesiones leves contra Javier Gerardo Milei y Karina Milei en grado de tentativa, y de lesiones consumadas para el custodio. La pena máxima por esa figura penal es de dos años de prisión.

Pero Mercanzini tiene una condena anterior dictada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a tres años de cárcel (hasta ahora de ejecución condicional) por abuso sexual simple, lesiones leves dolosas calificadas en función de la relación de pareja y mediando violencia de género, lesiones leves y desobediencia judicial. La denunciante era su ex pareja y madre de sus hijos.

El robo en el casino

Casino de Buenos Aires (NA)

Mientras avanzaba el proceso por el botellazo, el fiscal Leonel Gómez Barbella solicitó al juez Martín del Viso -a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°28- acusó a Mercanzini por el hurto de dos fichas de casino y el intento de apropiarse de otras 13.

Las pruebas analizadas determinaba que en la noche del 18 de junio de 2023, en el interior del Casino de la Ciudad de Buenos Aires -ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero-, Mercanzini se robó dos fichas -de $1.000 cada una- de la mesa de juego denominada “Craps 2″. Pero de ahí el agresor de Milei se fue hasta la mesa de “Midi Punto y Banca”. Se sentó en el lugar de un jugador momentáneamente ausente y al cabo de unos minutos tapó disimuladamente con su campera ocho fichas: dos violetas por un valor de $ 5.000 cada una y seis amarillas por un monto de $ 10.000 cada una. Se las llevó. Un jugador sentado a su lado le dijo que lo estaba viendo, que las dejara. Mercanzini volvió sobre sus pasos, las soltó y se alejó de la mesa.

Enfiló entonces hacia otra mesa denominada “Tripoker”. Pidió cambiar dinero mientras tomaba una pila de cinco fichas por un valor de $ 1.000 cada una, pertenecientes a otro jugador. La encargada del sector lo detectó, se acercó a la mesa y le exigió su devolución. Mercanzi denunció a los custodios de seguridad que lo sacaron de lugar, pero al analizas las cámaras en el interior del casino se vieron los movimientos que había hecho el imputado.

Mercanzini en las fotos de sus redes sociales antes del botellazo a Milei

El fiscal Gómez Barbella lo acusó de hurto y hurto en grado de tentativa el aquí imputado. Y reclamó la detención inmediata de Mercanzini por esta causa. “Si bien la escala penal prevista para el delito atribuido permitiría la concesión de la excarcelación, lo cierto es que examinada su situación en los términos de los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, se verifican indicadores objetivos de la concurrencia de los peligros procesales que justifica su encierro preventivo”, dijo.

¿Por qué? Por la condena a tres años de abuso sexual, pero además porque “se valora negativamente su desprecio por la ley penal” a raíz de “un hecho de significativa gravedad y público conocimiento ocurrido el día 10 de diciembre pasado, que giró en torno a una agresión hacia el vehículo que transportaba al Sr. Presidente de la Nación que recientemente había asumido, a raíz del cual resultó lesionado personal de la custodia presidencial”. “La amenaza de encierro efectivo es un indicador concreto y objetivo de peligro de fuga”, advirtió

El juez Del Viso decidió mandar la causa a otro juzgado, en donde se investigaban las lesiones que Mercanzini había denunciado, pero la Sala especial de la Cámara del Crimen rechazó la decisión y devolvió el expediente a Del Viso.

Ayer, viernes, Mercanzini declaró en indagatoria. “Tengo problemas de adicción al alcohol y drogas y ese día me había alcoholizado porque era el día del padre y no había podido ver a mis hijos”, dijo y aclaró que no iba a responder las preguntas, revelaron a Infobae fuentes judiciales. A partir de ahora, el juez tiene diez días para resolver si lo procesa y hace lugar al nuevo pedido de detención. La decisión podría llegar cuando le toque enfrentar el juicio por el botellazo que lo llevó a los portales de noticias