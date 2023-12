La fiscalía apeló la absolución de Julio De Vido por el caso de la valija de Antonini Wilson

Los dólares de la valija de Antonini Wilson

El fiscal en lo penal económico Marcelo Agüero Vera apeló hoy la absolución del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por el caso de la valija del venezolano Guido Antonini Wilson y para quien en el juicio oral había pedido una condena de cinco años de prisión por el delito de tentativa de contrabando agravado de divisas por los 790.550 dólares que intentó ingresar al país en agosto de 2007.

Fuentes judiciales Informaron a Infobae que Agüero Vera presentó su apelación ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, que a fines de septiembre había absuelto a De Vido, para que esa decisión sea revocada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Los jueces Luis Losada, Ignacio Fornari y Diego García Berro condenaron a fines de septiembre a cuatro años y seis meses de prisión a Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), y a cuatro ex agentes aduaneros a penas de prisión en suspenso. En tanto, De Vido y Ricardo Echegaray, entonces titular de la Aduana, fueron absueltos. El fiscal no había acusado a Echegaray en el juicio.

El hecho ocurrió el 4 de agosto de 2007 cuando Antonini Wilson intentó ingresar una valija con USD 790.550 a través de la terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery. En el avión, contratado por la empresa Energía Argentina SA (ENARSA), viajaban ocho pasajeros: Uberti, su secretaria Victoria Bereziuk, el ex titular de ENARSA Ezequiel Espinosa, Daniel David Uzcátegui Specht, Ruth Begrends Ramírez, Nelly Cardozo Sánchez y Wilfredo Ávila Driet.

La agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María de Luján Telpuk fue quien esa noche decidió revisar la valija. Ante la primera pregunta, Antonini Wilson respondió que llevaba libros. Telpuk insistió y el venezolano aseguró que transportaba “libros y unos papelitos”. En ese momento, la agente de la PSA decidió abrir la valija y descubrió el dinero. “¿Cuánto dinero lleva?”, fue la pregunta obligada. “Unos 60.000 dólares″, habría respondido el venezolano. El dinero fue secuestrado y se inició una causa judicial.

Julio De Vido en el juicio oral (Foto: Maximiliano Luna)

En tribunal oral condenó a Uberti por el delito de tentativa de contrabando y los jueces entendieron que era el funcionario a cargo de controlar la situación. Siempre se sospechó que el dinero era para la campaña presidencial de ese año de Cristina Kirchner. En Venezuela el presidente era Hugo Chávez, un aliado regional del kirchnerismo.

Pero los magistrados consideraron en su fallo que no había pruebas contra De Vido. El fiscal Agüero Vera había planteado, entre otras prueba, la cantidad de llamadas entre De Vido y Uberti ese noche. Pero el tribunal consideró que esas comunicaciones no tenían entidad suficiente para condenarlo porque se probó que el ex titular del OCCOVI le reportó los hechos directamente al entonces presidente Néstor Kirchner a quien fue a ver al día siguiente a la quinta de Olivos.

En su apelación, la Fiscalía consideró “parcial” y “arbitraria” la valoración que los jueces hicieron de la prueba contra De Vido. Como hizo en el alegato durante el juicio oral, Agüero Vera recordó que como ministro de Planificación De Vido mantenía relaciones bilaterales con Venezuela en las que destacó que era así “arrogarse funciones consulares”. También que Uberti le reportaba directamente y que después del hecho ambos tuvieron llamadas telefónicas.

Otro punto que destacó el fiscal en su apelación es que desde el Ministerio de Planificación se contrató el avión que trajo a Antonini Wilson con los casi 800 mil de dólares. Así, la Fiscalía consideró que De Vido tuvo una participación dolosa en el hecho y que debe ser condenado como pidió en el juicio oral.

Ahora la apelación pasará a la Cámara de Casación para que sea revisada.

El dinero de la valija nunca fue reclamado por Antonini Wilson que podía pagar una multa para obtener el efectivo. Públicamente dijo que el dinero no era de él. La justicia argentina pidió su extradición de los Estados Unidos pero las autoridades de ese país nunca la concedieron.