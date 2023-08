Juicio por la valija de Antonini Wilson: la Corte Suprema rechazó varios recursos de De Vido a semanas de la sentencia

Julio De Vido

La Corte Suprema rechazó hoy varios recursos que había presentado el ex ministro de Planificación Julio De Vido en el marco de la causa por la valija de Guido Antonini Wilson, un escándalo que está siendo juzgado desde marzo. De hecho, el proceso ya entró en la etapa de alegatos. Hace diez días, el fiscal Marcelo Agüero Vera pidió que De Vido sea condenado a 5 años por el delito de contrabando en grado de tentativa tras considerar que la valija con casi 800 mil dólares ingresó al país “por orden” del ex ministro.

La defensa de De Vido había cuestionado un embargo millonario dictado en la causa y apeló el rechazo a un planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado por la Fiscalía y la desestimación de una medida de prueba. Ahora, el Máximo Tribunal rechazó todos los planteos con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenktranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El escándalo ocurrió el 4 de agosto de 2007, cuando Antonini Wilson intentó ingresar una valija con USD 790.550 a través de la terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery. En el avión, contratado por la empresa Energía Argentina SA (ENARSA), viajaban ocho pasajeros. El único que está en el juicio es Claudio Uberti.

Te puede interesar: El fiscal pidió que sean condenados De Vido y Uberti y dijo que la plata era de PDVSA

La investigación duró trece años y estuvo a punto de prescribir. Ocurre que Uberti tuvo falta de mérito durante diez años. Cuando el caso iba a quedar en la nada, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola procesó a De Vido y Ricardo Echegaray, que por su condición de ex funcionarios pudieron extender los plazos de prescripción. En ese momento también fueron procesados Victoria Bereziuk (luego sobreseída por la Cámara), Ezequiel Espinosa, y los funcionarios aduaneros.

Te puede interesar: Julio de Vido se desligó de Antonini Wilson y del vuelo que lo trajo a la Argentina

Cuando le tocó declarar, De Vido se desligó del vuelo, remarcó que su cartera no gestionaba a la petrolera estatal ENARSA, que pagó el viaje, y aseguró que no conocía a Antonini Wilson. El ex ministro de Planificación también destacó que el escándalo se dio en el marco de una visita del entonces presidente Hugo Chávez que terminó con “varios convenios firmados” y un acto en la Casa Rosada. Y dio a entender que la causa es parte del “armado de causas” en su contra. “Tuve más manos derechas que un pulpo”, ironizó, dando a entender que Uberti no era un funcionario de su riñón.

Antonini Wilson

Siempre se sospechó que el dinero que llevaba Antonini Wilson en la valija había sido enviado por el entonces presidente venezolano para el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner, tal como declaró el venezolano en Estados Unidos. Esa hipótesis no se logró probar en el juicio local pero la Fiscalía afirmó en su alegato que “el dinero salió de las arcas de PDVSA”, la petrolera estatal.

La maniobra de contrabando fue descubierta por María de Luján Telpuk, por entonces agente de la PSA. Ante la primera pregunta, Antonini Wilson respondió que llevaba libros. Telpuk insistió y el venezolano aseguró que transportaba “papeles o papelitos”. En ese momento, la agente de la PSA decidió abrir la valija y descubrió el dinero. “¿Cuánto dinero lleva?”, fue la pregunta obligada. “Unos USD 60.000″, habría respondido el venezolano.

En ese momento, Antonini Wilson fue trasladado a una oficina donde se contó el dinero. Uzcátegui Specht fue testigo de toda la situación. Luego se sumaron los otros funcionarios aduaneros implicados: Rosa Nélida García, Guillermo David Lucangeli, y María Cristina Gallini. Al final se firmó un acta, donde se detalló que en la valija había USD 790.550.

Seguir leyendo: