Otro revés judicial para “Pepín” Rodríguez Simón: la Corte Suprema de Uruguay le rechazó el pedido de asilo

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón (NA)

La Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación presentado por el ex asesor presidencial, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien busca ser reconocido como refugiado en ese país para esquivar un proceso de extradición. El fallo no tendría efectos inmediatos porque la defensa del ex asesor presentó un segundo pedido de refugio en diciembre pasado.

En julio del año pasado, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno había ratificado la decisión de la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián. Tras esa negativa, el abogado defensor de “Pepín”, Jorge Díaz, presentó un recurso de Casación, que ahora fue rechazado por la Corte.

“A juicio de la Suprema Corte de Justicia, pese al gran esfuerzo argumentativo realizado por la Defensa, no cabe duda alguna respecto a que lo resuelto fue en el marco de un incidente y la providencia que lo resuelve tiene naturaleza de interlocutoria. Dicha sentencia interlocutoria lejos está de poner fin a la acción penal o de hacer imposible su continuación, dado que, por el contrario, saneada tal cuestión, corresponde dar trámite a la solicitud de extradición promovida por el Estado Argentino”, dice la resolución de la Corte a la que tuvo acceso Infobae.

Y agrega: “La resolución impugnada trae aparejada como consecuencia que se continúe con el proceso de extradición y será allí, en el marco del contradictorio que se establezca, que se resuelva la situación de Rodríguez”.

El ex asesor de Macri en Uruguay (Diego Lafalche / FocoUy)

En mayo de 2021, la jueza federal María Servini declaró rebelde y pidió la captura de Rodriguez Simón. Una semana después, el ex asesor se puso a disposición de la justicia uruguaya y comunicó su condición de solicitante de refugio ante la Comisión de Refugiados (CORE).

En el pedido de extradición, Servini fue contundente sobre las responsabilidades de Rodríguez Simón en los delitos que se le imputan: “Los hechos que aquí se investigaban eran de grave trascendencia institucional, puesto que se denunciaron diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos que involucraban a diversos organismos de la estructura del Gobierno e incluso al entonces Presidente de la Nación, en desmedro de un grupo empresario y los titulares de esas empresas. En ese marco, se habría logrado establecer que Fabián Jorge Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces Presidente, Ing. Mauricio Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos”.

La magistrada había citado a indagatoria al ex funcionario para indagarlo luego de que se conocieran una serie de entrecruzamientos de sus llamados telefónicos durante tres años y medio. En esos cruces, aparecieron 10.738 llamadas entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019 con un grupo de “interlocutores comunes y frecuentes”. Además de distintos funcionarios del Gobierno Nacional, figuraban 59 comunicaciones con el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, a quien él propuso para llegar al máximo tribunal y con el que mantenía una amistad previa.

Cuando no se presentó a la indagatoria, en mayo de 2021 Servini ordenó la captura de Rodríguez Simón y pidió un congelamiento de sus cuentas bancarias y una inhibición de sus bienes.

Según el abogado de Rodriguez Simón, el fallo de la Corte Suprema de Uruguay devuelve el caso al CORE, que debería volver a expedirse. En agosto de 2021, ese organismo -presidido por la Cancillería e integrado por un funcionario de Migraciones, un representante de una universidad, un legislador, dos ONG y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados- rechazó un planteo, pero en diciembre del año pasado, cuando ya estaba ingresado el recurso de casación, la defensa de Rodriguez Simón presentó una segunda solicitud de refugio ante el CORE en base a “hechos nuevos”.

“Debe expedirse el CORE y luego se abren nuevamente las instancias de apelación. A nuestro entender está probado que la extradición se pidió por cuestiones políticas. Los hechos nuevos son referencias a discursos recientes de la vicepresidenta Cristina Kirchner y a cuestiones que ocurrieron en el marco del juicio político a los miembros de la Corte Suprema”, explicaron fuentes de la defensa de Rodriguez Simón.

