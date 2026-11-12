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Un rediseño que transforma los envases en protagonistas del punto de venta

Con una apuesta al diseño y la exhibición, Paty renovó su packaging para captar la atención de los consumidores

Paty para uso de Inhouse
Con “Juntate, hacé historia”, Paty invita a dejar el scroll y reencontrarse alrededor de una mesa (Paty)
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En un almacén o un supermercado, un producto cuenta con apenas un instante para captar la atención del comprador. Por eso, el diseño del envase se transformó en una herramienta clave para las empresas de consumo masivo, sobre todo en categorías donde la elección ocurre frente al freezer. Esa lógica también alcanza a las marcas con larga trayectoria, que encuentran en el diseño una forma de seguir conectando con nuevas generaciones.

En ese contexto, Paty, la marca más asociada a la hamburguesa en la Argentina, renovó su packaging. El rediseño, recuperó los colores originales y ubicó al logo en el centro de la propuesta.

Un logo que se arma en el freezer

La principal innovación está en la forma de mostrarlo. Cada envase lleva un fragmento del logotipo que ocupa cerca del 70 % del frente, suficiente para identificar la marca, aunque el pack se ubique de perfil.

Paty para uso de Inhouse
La campaña, creada por GUT Buenos Aires, pone a la comida como punto de encuentro entre generaciones (Paty)

Además, los envases se encastran entre sí. Al colocarlos uno junto a otro, el diseño completa la identidad visual y transforma la exhibición en un soporte de comunicación.

El cambio incorpora también una novedad práctica: las hamburguesas pueden prepararse en freidora de aire, una alternativa que se suma a la plancha, la sartén y la parrilla.

El almacén, en el centro de la estrategia

Este rediseño responde a una mirada puesta en el comercio de cercanía. Según explicó María del Carmen Giorello, gerente de Marketing y Trade Marketing de MBRF, los almacenes figuran entre los canales más relevantes para la compañía.

Paty presentó una nueva propuesta visual que recupera sus colores históricos, destaca su identidad y busca fortalecer su presencia en los comercios de cercanía

“Queríamos que el pack se reconociera, aunque quedara de canto y que, al exhibirlo junto a otros, el comerciante pudiera armar la marca completa con el espacio que tiene”, señaló la ejecutiva.

De esta manera, cada almacenero puede adaptar la presentación al lugar disponible en su freezer. Los nuevos envases llegan a los comercios desde septiembre y, a lo largo de este mes, la marca prevé exhibiciones especiales en más de 50 tiendas.

Para el negocio, la propuesta también suma valor. Una exhibición ordenada y fácil de identificar ayuda a destacar el producto entre las ofertas de la categoría y simplifica la reposición.

Inhouse Paty
El nuevo packaging (Paty)

Tradición con mirada de futuro

La renovación visual acompaña el lanzamiento de la campaña “Juntate, hacé historia” y de un nuevo tagline: “Hay Paty, algo bueno va a pasar”. La propuesta invita a dejar de lado el scroll para reencontrarse alrededor de una mesa.

El comercial, producido por Primo con dirección de Watta Fernández, imagina qué habría pasado si alguien hubiera faltado el día en que se creó Paty. La pieza incluye guiños a la publicidad de 1986 y lleva como música “Mariposa Tecknicolor”, de Fito Páez.

Paty para uso de Inhouse
“Hay Paty, algo bueno va a pasar”, el nuevo tagline que acompaña el relanzamiento (Paty)

Asimismo, la estética del envase retoma el espíritu de la campaña. Un envase aislado se reconoce, pero varios juntos completan la marca, del mismo modo que una comida compartida se vuelve un recuerdo.

Paty nació a comienzos de los años sesenta y, con el tiempo, su nombre pasó a designar a cualquier hamburguesa. Hace más de seis décadas que forma parte de las mesas argentinas.

El nuevo packaging muestra cómo una marca, desde su tradición, construye para el presente sin renunciar a su identidad. Con un diseño pensado para destacarse en el freezer y facilitar el trabajo del comerciante, Paty busca reforzar su liderazgo en el punto de venta.

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