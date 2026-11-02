Viajar al exterior: cómo reservar hoy, congelar el precio del pasaje y abonarlo después

Palm Beach, en Aruba: uno de los destinos del Cyber Monday de Smiles, desde 154.000 millas ida y vuelta (Smiles)

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El Cyber Monday suele ofrecer tarifas convenientes para planificar las próximas vacaciones. Sin embargo, al momento de viajar al exterior, los argentinos enfrentan una limitación conocida: la falta de cuotas y de financiación bancaria para vuelos internacionales.

Esta restricción hace que muchos viajeros sientan que no pueden acceder a las ofertas del evento si no cuentan con el total del dinero en ese momento o el cupo necesario en la tarjeta de crédito. Existe, no obstante, una opción para asegurar la tarifa en promoción y organizar el esfuerzo económico de manera planificada y previsible.

La clave consiste en reservar el pasaje, congelar su precioy ganar tiempo para pagarlo. De este modo, la ausencia de financiación tradicional deja de ser un impedimento y el viajero puede capitalizar los descuentos del e-commerce mientras arma una estrategia de pago acorde a su bolsillo.

El Cyber Monday permite reservar hoy en Smiles el próximo viaje al exterior y pagarlo durante los meses siguientes (Smiles)

Cómo asegurar el pasaje y abonarlo más adelante

Entre el 2 y el 4 de noviembre, Smiles Argentina ofrece más de 30 destinos en promoción. Su servicio Viaje Fácil permite reservar un vuelo con hasta 11 meses de anticipación y congelar el precio del pasaje, en millas o en millas más pesos, incluso sin tener el saldo en la cuenta ni el dinero.

Al concretar la reserva, el viajero solo debe abonar las tasas e impuestos aeroportuarios del destino y un cargo de servicio de $12.000 por pasajero. El valor del vuelo queda garantizado y hay tiempo para reunir las millas o el dinero restante hasta 60 días antes de volar.

Así, la oportunidad se aprovecha durante el Cyber Monday y el pago se resuelve a lo largo del año, con una planificación mensual en reemplazo de la financiación bancaria.

El caso de Orlando: cómo “cuotificar” el viaje

Un pasajero encuentra una tarifa promocional de 187.800 millas ida y vuelta para volar allí con Avianca y decide organizar sus vacaciones con 11 meses de anticipación. En lugar de pagar todo junto, se suscribe a un plan del club de millas que le permite “cuotificar” el esfuerzo económico mediante la suma mensual de millas.

Primero, se adhiere a Club Smiles 20.000 con una tarjeta de crédito de Mercado Pago. Este plan le acredita 20.000 millas por mes, con una vigencia de hasta 10 años.

Gracias a la promoción del evento y de la billetera virtual, recibe 40.000 millas de bonus y $20.000 de reintegro en el primer mes. Como la cuota mensual del plan es de $75.000, esa primera cuota le queda en $55.000 netos, mientras que las siguientes cuestan $75.000, según los valores informados actualmente.

Una vez suscripto, reserva el vuelo con la opción Viaje Fácil y congela el canje desde 187.800 millas, o bien en la modalidad millas más pesos.

En ese momento abona alrededor de $240.000 en tasas e impuestos aeroportuarios, más los $12.000 del cargo por pasajero. Ese importe, de aproximadamente $252.000, se paga por separado de la cuota del Club.

Durante los meses siguientes, solo mantiene la suscripción mensual. A los nueve meses ya reúne las millas suficientes para completar el canje, si se consideran las acreditaciones de cada mes y el bonus inicial.

Como el vuelo sale en 11 meses, completa el saldo con tranquilidad antes de la fecha límite, fijada 60 días antes de viajar, y realiza la emisión del pasaje.

Desde 202.400 millas ida y vuelta, Smiles incluye a Miami entre sus destinos del Cyber Monday (Smiles)

Otros beneficios disponibles en esta edición

El Cyber Monday también incluye alternativas que no se superponen con el ejemplo anterior, pero amplían las opciones.

Las personas interesadas en probar el sistema pueden suscribirse a Club Smiles desde $3 el primer mes y acceder a las tarifas exclusivas del evento. Los clientes que ya forman parte de este reciben un voucher con un 77% de descuento para comprar millas.

Además, el pago con tarjetas Santander Visa o Mastercard otorga un 20% de reintegro en la compra, con un tope de $15.000, según las condiciones de la promoción.

Tarifas destacadas desde Buenos Aires

Estos son algunos de los vuelos ida y vuelta en oferta, con su precio final de referencia:

Florianópolis (GOL): desde 47.800 millas + tasas e impuestos. Precio final desde: $306.556 (USD 197).

Río de Janeiro (GOL): desde 58.200 millas + tasas e impuestos. Precio final desde: $328.560 (USD 211).

Curazao (Avianca): desde 155.200 millas + tasas e impuestos. Precio final desde: $674.418 (USD 432).

Aruba (Avianca): desde 154.000 millas + tasas e impuestos. Precio final desde: $696.382 (USD 446).

Orlando (Avianca): desde 187.800 millas + tasas e impuestos. Precio final desde: $817.308 (USD 524).

Miami (Avianca): desde 202.400 millas + tasas e impuestos. Precio final desde: $862.305 (USD 553).

Nueva York (Avianca): desde 246.800 millas + tasas e impuestos. Precio final desde: $999.146 (USD 640).

Todos los vuelos incluyen equipaje, salvo los operados por GOL, que incluyen carry-on de hasta 10 kilos y equipaje de mano.

Los precios de referencia se calcularon con la compra de las millas necesarias mediante el váucher del 77% de descuento e incluyen las tasas e impuestos informados. La equivalencia en dólares toma como base un dólar Banco Nación de $1.560.

Registrarse en Smiles es gratis. Para conocer más destinos, revisar la disponibilidad y consultar las condiciones, se puede ingresar al sitio web de Smiiles.