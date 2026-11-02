Honduras

Honduras toma protagonismo en la Cumbre Iberoamericana

Honduras expondrá sus prioridades en materia de migración, prevención de desastres naturales, educación, inteligencia artificial y atracción de inversiones

Ilustración de acuarela con mapa de Honduras, personas con una bandera hondureña, una flecha azul, un mapa de España y personas con banderas.
El presidente Nasry Asfura y la canciller Mireya Agüero asisten a la Cumbre Iberoamericana en Madrid los días 4 y 5 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Honduras buscará posicionar sus prioridades económicas, educativas y migratorias durante la próxima Cumbre Iberoamericana, que reunirá en Madrid a representantes de los 22 países que integran este mecanismo de cooperación regional.

El presidente Nasry Asfura viajará acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, para participar en el encuentro previsto para el 4 y 5 de noviembre, donde se abordarán los desafíos compartidos por las naciones iberoamericanas.

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Entre los temas que Honduras pretende llevar a la agenda figuran la prevención de sequías e inundaciones, el reconocimiento de títulos y estudios académicos entre países, el aprovechamiento de la inteligencia artificial en los servicios públicos y la promoción de una migración segura, ordenada y regular.

La delegación también buscará impulsar iniciativas de comercio e inversión que puedan traducirse en oportunidades de empleo dentro del territorio hondureño.

Agüero adelantó que el Gobierno pretende aprovechar el espacio para plantear asuntos con consecuencias directas en la población, particularmente en las comunidades expuestas a fenómenos climáticos, los jóvenes que buscan continuar su formación académica en el extranjero y las personas que migran en busca de oportunidades.

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Secretaría Pro Tempore hasta 2028

Uno de los asuntos centrales del viaje será el relevo de la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana, responsabilidad que actualmente ejerce España y que pasará a Honduras durante el período 2026-2028.

Esta función implica coordinar, junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y los demás países miembros, las reuniones ministeriales, los encuentros sectoriales y los trabajos diplomáticos que prepararán la siguiente cumbre.

Honduras fue elegida por unanimidad de los 22 países para organizar la XXXI Cumbre Iberoamericana en 2028. La decisión fue respaldada el 24 de septiembre de 2026 durante una reunión de cancilleres celebrada en Nueva York, en el marco de las actividades de Naciones Unidas.

Cuatro siluetas de ejecutivos en una oficina con vista a Madrid. Dos parejas estrechan las manos. Íconos flotantes muestran engranajes, gráfico de barras y edificios.
La delegación hondureña plantea el aprovechamiento de la inteligencia artificial en la modernización de los servicios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La designación coloca al país centroamericano ante la responsabilidad de organizar uno de los principales encuentros diplomáticos de la región. Aunque todavía no se ha definido la ciudad hondureña que albergará la reunión de 2028, el Gobierno deberá comenzar los preparativos institucionales y logísticos durante los próximos dos años.

Agendal multilareal

En materia educativa, el Gobierno busca promover mecanismos que faciliten el reconocimiento de estudios y títulos académicos entre las naciones iberoamericanas. La intención es reducir los obstáculos que enfrentan los estudiantes cuando desean continuar su formación en otro país o validar sus credenciales profesionales.

En el ámbito tecnológico, la delegación hondureña planteará el aprovechamiento de la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos, un tema vinculado a la modernización de las instituciones y la transformación digital de los gobiernos.

También se abordarán los efectos de las sequías y las inundaciones, fenómenos que representan riesgos para las comunidades, la infraestructura y las actividades productivas de Honduras y otros países de la región.

La migración será otro de los puntos de interés. Honduras buscará promover mecanismos que permitan una movilidad segura, ordenada y regular, además de fortalecer la cooperación regional frente a los desafíos que implica el desplazamiento de personas.

La agenda de Asfura en España no se limitará a las sesiones de la Cumbre Iberoamericana. El mandatario también participará en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, considerado un espacio de diálogo entre representantes del sector privado, inversionistas y autoridades de los países miembros.

Tres pasaportes abiertos (granate, azul, verde) con escudos, una bandera de España y documentos dispersos sobre una mesa de madera clara en una oficina.
Los 22 países miembros eligen por unanimidad a Honduras como sede de la XXXI Cumbre Iberoamericana en 2028.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cumbe y nuevas oportunidades

Este foro constituye una oportunidad para abordar las condiciones necesarias para impulsar el comercio, ampliar las relaciones económicas y promover inversiones entre las naciones participantes. La delegación hondureña buscará que estos contactos contribuyan a identificar oportunidades de negocios y proyectos que puedan generar empleo en el país.

Asfura tiene previstas, además, reuniones bilaterales con representantes de otros gobiernos y encuentros con integrantes de la comunidad hondureña residente en España, según la agenda adelantada por la Cancillería.

La XXX Cumbre Iberoamericana reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de 22 naciones: 19 de América Latina, además de España, Portugal y Andorra. El mecanismo surgió en 1991, durante la primera reunión celebrada en Guadalajara, México, con el propósito de establecer un espacio permanente de diálogo político y cooperación entre los países iberoamericanos.

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