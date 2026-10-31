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Coctelería y arte contemporáneo: la carta de autor que se puede probar en arteba 2026

Gancia Hibiscus presenta, del 30 de octubre al 1 de noviembre en La Rural, una selección de cócteles originales creada junto a Tres Monos, reconocido por sexto año consecutivo entre los mejores bares del mundo en The World’s 50 Best Bars

Personas sentadas en banquetas junto a mesas altas frente a una barra circular iluminada y un panel con la figura de un dragón
Gancia Hibiscus Cocktail Bar recibe al público de arteba 2026 en La Rural con una carta de cócteles creada junto a Tres Monos (Cepas)
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Gancia Hibiscus Cocktail Bar regresa a arteba 2026 con una carta de cócteles diseñada especialmente para la feria por Tres Monos. Del 30 de octubre al 1 de noviembre en el predio La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires, la propuesta plantea la transformación, la experimentación y el encuentro como nuevas formas de descubrir sabores.

Esta edición celebra los 35 años de Fundación arteba con una mirada puesta en el presente y el futuro. Reúne a 70 galerías de Argentina y del exterior, y funciona como un ámbito de intercambio entre artistas, galeristas, coleccionistas, instituciones y público.

Una botella de aperitivo, una tetera de vidrio con infusión roja y dos vasos pequeños sobre una mesa redonda frente a un letrero luminoso
Obra Colectiva, con Gancia Hibiscus, vermuts Martini, hibiscus y té oolong, se sirve en una tetera para dos personas (Cepas)

Tres Monos tomó como inspiración algunos conceptos que atraviesan el arte contemporáneo y los trasladó al universo de la coctelería, evitando las interpretaciones literales de obras o movimientos artísticos.

“Volver a arteba por segundo año consecutivo representa un desafío creativo muy interesante. Nos permite acercar nuestra manera de entender la coctelería a un público curioso, que viene dispuesto a descubrir cosas nuevas. Este año quisimos profundizar esa búsqueda, trabajando con ingredientes, técnicas y presentaciones que nos permitieran desarrollar una carta con identidad propia. Nuestro objetivo es que cada persona encuentre algo que la sorprenda, disfrute de sabores inesperados y se lleve una experiencia que forme parte de su recorrido por la feria”, señaló Sebastián Atienza, bartender y socio fundador de Tres Monos.

Botella de aperitivo Gancia y vaso con bebida de dos tonos y pajita con mariposa sobre una mesa frente a un cartel de neón
Crisálida Collins combina Americano Gancia, Bombay Sapphire infusionado con té de flores, licor de saúco, limón y tónica, y cambia de color frente al consumidor (Cepas)

Una pausa entre galerías

Más allá de su oferta gastronómica, el bar se integra a la dinámica de la feria como un lugar de descanso entre recorridos. Su presencia refleja además el vínculo histórico de Gancia con la cultura del aperitivo y su lugar dentro de los hábitos de sociabilidad argentinos.

“La cultura del aperitivo siempre estuvo ligada al encuentro, a la conversación y al disfrute compartido. Participar de arteba nos permite llevar esa tradición a un contexto donde la creatividad y las nuevas miradas son protagonistas. Junto a Tres Monos buscamos que Gancia Hibiscus sea parte de esa experiencia, con una propuesta contemporánea que conecta nuestra historia con nuevas formas de expresión, sin perder la esencia social del aperitivo”, destacó Solana Baccile, Category Manager de Aperitivos de Grupo Cepas.

Una botella de licor rojo y una copa con líquido rojo cubierta de espuma sobre una mesa oscura frente a un letrero de neón
Patagonia Pop reúne Gancia Hibiscus, Licor del Sur de Tres Monos, vino de peonías y ruibarbo y espumante Extra Brut, con un aire de manzana (Cepas)

Cuatro maneras de interpretar la creatividad

El bartender Sebastián Atienza y el equipo de Tres Monos crearon una selección con cuatro recetas originales y dos clásicos, que son el Hibiscus Spritz e Hibiscus Tonic. Además, estará disponible la versión de Gancia Sin Alcohol lista para tomar.

Cada receta original de Atienza y su equipo parte de una búsqueda diferente. Esta se refleja en la selección de ingredientes, en las técnicas y en las formas de presentación.

  • Ultravioleta y la reinterpretación de lo tropical

Revisar elementos conocidos es uno de los recursos habituales de la creación artística. Desde esa perspectiva, Ultravioleta recupera el perfil de los cócteles tropicales y lo lleva hacia una nueva versión.

La receta combina Americano Gancia, Bacardí Carta Blanca, ananá, limón y coco. Una espuma violeta de Americano Gancia la corona e incorpora un contraste visual y una nueva capa de sabor, como muestra de que la innovación también puede surgir de revisar y resignificar los clásicos.

  • Patagonia Pop, un ejercicio de experimentación

Este trago explora ingredientes y técnicas que se apartan de las combinaciones tradicionales. Patagonia Pop reúne Gancia Hibiscus, Licor del Sur de Tres Monos, vino de peonías y ruibarbo y espumante Extra Brut, con perfiles aromáticos diversos.

Un aire de manzana completa la preparación y aporta ligereza y una textura diferente. La creación pone a prueba nuevas asociaciones de sabores y mantiene el equilibrio como principio fundamental de la coctelería.

  • Crisálida Collins, un cambio de color a la vista

En esta receta, la transformación ocurre frente a los ojos del consumidor. Crisálida Collins combina Americano Gancia, Bombay Sapphire infusionado con té de flores, licor de saúco, limón y tónica.

La reacción de ciertas infusiones florales ante la acidez produce el cambio de tonalidad. Así, una propiedad natural de los ingredientes pasa a formar parte de la presentación y suma una dimensión visual al momento de disfrutar el cóctel.

  • Obra Colectiva, un trago para compartir en tetera

El ritual de consumo es el eje de Obra Colectiva, elaborado con Gancia Hibiscus, vermuts Martini, hibiscus y té oolong. Se sirve en una tetera para dos personas y recupera la tradición de compartir una infusión.

La inspiración proviene de la dimensión participativa y colectiva del arte, por lo que el servicio adquiere tanto protagonismo como la receta. El cóctel invita a detenerse, compartir y conversar, y convierte a los participantes en parte de la propuesta.

Una botella de aperitivo Gancia junto a un vaso con una bebida helada y una pajita sobre una mesa oscura frente a un letrero de neón
Ultravioleta reinterpreta los cócteles tropicales con Americano Gancia, Bacardí Carta Blanca, ananá, limón y coco (Cepas)

Dos clásicos de perfil floral

Hibiscus Tonic e Hibiscus Spritz completan la carta como alternativa a las creaciones de autor. Ambas preparaciones destacan el carácter floral y refrescante de Gancia Hibiscus a través de combinaciones simples y accesibles.

Fundada en 1850 en Italia, la marca suma más de 175 años de historia y más de 90 de presencia ininterrumpida en Argentina. Fue pionera en la introducción y consolidación de la cultura del aperitivo en el mercado local.

A lo largo del tiempo, contribuyó al desarrollo de la coctelería argentina e inspiró a generaciones de bartenders y consumidores. Hoy impulsa esa disciplina con nuevos productos, colaboraciones y experiencias que acercan el aperitivo a distintas generaciones.

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