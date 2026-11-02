Costa Rica

Presidenta de Costa Rica llegó a Madrid para la Cumbre Iberoamericana

El aterrizaje de Laura Fernández inicia la recepción de mandatarios extranjeros en la capital española, donde varios líderes regionales debatirán acuerdos de cooperación mientras se aguarda la confirmación de otros dirigentes clave

MADRID, 01/11/2026.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández (i), ha sido la primera autoridad en llegar a Madrid este domingo de entre los jefes de Estado y de Gobierno que se espera que aterricen estos días en la capital española para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana del 4 y 5 de noviembre. EFE/Cumbre Iberoamericana SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
MADRID, 01/11/2026.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández (i), ha sido la primera autoridad en llegar a Madrid este domingo de entre los jefes de Estado y de Gobierno que se espera que aterricen estos días en la capital española para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana del 4 y 5 de noviembre. EFE/Cumbre Iberoamericana SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Guardar

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue la primera jefa de Estado o de Gobierno en llegar a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre. La mandataria aterrizó este domingo 1 de noviembre, poco antes de las 19 horas, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según informó la agencia EFE.

La capital española recibirá durante los próximos días a las delegaciones que asistirán al encuentro regional, que reunirá a representantes de los países iberoamericanos y será la cuarta cumbre de este tipo organizada por España desde la creación del foro, hace 35 años.

PUBLICIDAD

Para este lunes 2 de noviembre está programada la llegada de las delegaciones de Bolivia, Colombia, Chile y El Salvador, de acuerdo con fuentes de la organización citadas por EFE. El encuentro está organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Gobierno español.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue la primera en llegar a Madrid este domingo de los jefes de Estado y de Gobierno que se espera que aterricen estos días en la capital española para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de los días 4 y 5 de noviembre. Fernández aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas un poco antes de las 19.00 de la tarde hora local.

El Salvador, Guatemala y República Dominicana también están confirmados

La delegación salvadoreña estará encabezada por el vicepresidente Félix Ulloa.

La lista de mandatarios confirmados incluye además al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; y al jefe de Estado de República Dominicana, Luis Abinader.

Otros de los asistentes confirmados son el presidente de Chile, José Antonio Kast, quien incluirá Madrid en su primer viaje oficial a Europa. La gira también contempla una visita a Italia.

PUBLICIDAD

El mandatario boliviano, Rodrigo Paz, también estará presente en la cita y en representación de Colombia viajará el vicepresidente José Manuel Restrepo.

También participará el presidente argentino, Javier Milei, cuya asistencia se confirmó el jueves pasado. El viaje tendrá lugar dos semanas después de su anterior visita a España, cuando calificó de “impresentable dictador” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una intervención ante empresarios.

La presencia de Milei agrega un componente político a una reunión que coincidirá con la continuidad de las tensiones entre los gobiernos de Buenos Aires y Madrid. El mandatario argentino ya había protagonizado cruces con autoridades españolas durante anteriores viajes al país europeo.

Imagen MNDDSE3GIFE2JLGA3BJG6DMDIQ

Lula, Sheinbaum y Delcy Rodríguez aún no confirmaron su asistencia

La organización aguarda todavía la decisión de otros dirigentes de la región. Entre ellos están el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue reelegido; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La confirmación de esas presencias definirá el peso político del encuentro, que tiene en su agenda asuntos de cooperación regional. Hasta el momento, no se difundió una agenda detallada de las sesiones entre los jefes de Estado y de Gobierno.

Antes de la reunión política se realizará el tradicional encuentro empresarial iberoamericano. La convocatoria tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid.

Según la agenda de la Casa Real, el rey Felipe VI clausurará el foro empresarial. La ceremonia de apertura de la XXX Cumbre Iberoamericana está prevista para el 4 de noviembre en el Teatro Real, seguida de una cena ofrecida por los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real.

FOTO DE ARCHIVO: Los reyes Felipe VI (i) y Letizia (2i), durante una reciente visita a Ceuta. EFE/Chema Moya
FOTO DE ARCHIVO: Los reyes Felipe VI (i) y Letizia (2i), durante una reciente visita a Ceuta. EFE/Chema Moya

Esos actos permanecen sujetos a confirmación y podrían sufrir modificaciones tras el accidente ferroviario ocurrido el miércoles 28 de octubre en Urda, en la provincia de Toledo, que dejó al menos 69 fallecidos, según EFE.

La jornada central se celebrará el 5 de noviembre en el Museo de las Colecciones Reales, donde se espera la participación de las delegaciones ya confirmadas y de aquellas que se sumen en las próximas horas.

Temas Relacionados

Costa RicaCumbre IberoamericanaMadridIberoaméricaCentroamérica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica recibió desde Estados Unidos a dos extraditados requeridos por causas de 2016

Una mujer de 63 años y un hombre de 54 quedaron a disposición de la Justicia costarricense tras ser detenidos en EE.UU. Ambos afrontan investigaciones separadas por hechos ocurridos hace una década

Costa Rica recibió desde Estados Unidos a dos extraditados requeridos por causas de 2016

Inicio del operativo Halloween dejó decomisos de armas, drogas y 788 multas de tránsito en Costa Rica

El operativo especial comenzó el viernes 30 de octubre con refuerzos en carreteras, bares, cementerios, comercios y espacios donde se prevén actividades por Halloween y la Mascarada Costarricense

Inicio del operativo Halloween dejó decomisos de armas, drogas y 788 multas de tránsito en Costa Rica

1,218 casos de depresión y 78 intentos de suicidio en adultos mayores encienden las alarmas en Costa Rica

Las estadísticas sanitarias oficiales reflejan un severo impacto del aislamiento social en la población longeva, con un predominio de afectación femenina en cuadros anímicos y una marcada vulnerabilidad masculina ante episodios autolesivos

1,218 casos de depresión y 78 intentos de suicidio en adultos mayores encienden las alarmas en Costa Rica

Costa Rica registra 6,285 casos de dengue y 974 de chikungunya en lo que va de 2026

Según el último informe de la Dirección de Vigilancia de la Salud, el aumento del 36% en las infecciones por dengue y la concentración de brotes en cantones prioritarios han acelerado las inspecciones domiciliarias y la eliminación de más de 3,1 millones de criaderos

Costa Rica registra 6,285 casos de dengue y 974 de chikungunya en lo que va de 2026

Siete de cada diez costarricenses no utilizan un presupuesto formal para controlar sus gastos, revela encuesta

Un estudio de la Oficina del Consumidor Financiero revela que los jóvenes son quienes menos utilizan herramientas para administrar su dinero, mientras que la educación y los ingresos influyen en los hábitos financieros.

Siete de cada diez costarricenses no utilizan un presupuesto formal para controlar sus gastos, revela encuesta

TECNO

Cómo saber si alguien espía su WhatsApp y los pasos para recuperarlo

Cómo saber si alguien espía su WhatsApp y los pasos para recuperarlo

Cómo limpiar la caché de tu PC y por qué puede ayudar a liberar espacio y resolver errores

Truco de restauración fotográfica con Gemini: cómo devolver el color y el detalle a retratos históricos

Epic Games Store regala cuatro juegos para PC: cómo reclamarlos antes de que terminen las ofertas

Dónde está la papelera de WhatsApp: cómo encontrarla y qué archivos se pueden borrar

ENTRETENIMIENTO

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

AuronPlay prepara un viaje a El Salvador para despedir a Komanche con un "homenaje de flores"

Influencer fitness y estrella de OnlyFans murió a los 29 años en accidente de motocicleta

Jennifer Lawrence revela qué parte de su cuerpo no se recuperó tras sus partos: "No hay vuelta atrás"

Willem Dafoe reveló que tiene fobia a las alturas y contó cómo enfrentó sus miedos durante el rodaje de “Tenzing”

MUNDO

Donald Trump sostuvo que “en algún momento” EEUU tendrá que darle “un golpe contundente” al régimen de Irán

Donald Trump sostuvo que “en algún momento” EEUU tendrá que darle “un golpe contundente” al régimen de Irán

Ucrania afirmó que concluyó el alto el fuego en Oleshky, ciudad devastada por la guerra, tras la evacuación de cientos de civiles

Elecciones en Bulgaria: los sondeos le dan el triunfo a la candidata presidencial prorrusa Iliana Yotova

El jefe electoral de Israel aseguró que la investigación por presunta injerencia extranjera no cambiará el resultado de los comicios

El ex primer ministro Naftali Bennett anunció que recomendará al rival de Netanyahu para formar gobierno en Israel