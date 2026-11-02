Presidenta de Costa Rica llegó a Madrid para la Cumbre Iberoamericana

MADRID, 01/11/2026.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández (i), ha sido la primera autoridad en llegar a Madrid este domingo de entre los jefes de Estado y de Gobierno que se espera que aterricen estos días en la capital española para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana del 4 y 5 de noviembre. EFE/Cumbre Iberoamericana SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue la primera jefa de Estado o de Gobierno en llegar a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre. La mandataria aterrizó este domingo 1 de noviembre, poco antes de las 19 horas, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según informó la agencia EFE.

La capital española recibirá durante los próximos días a las delegaciones que asistirán al encuentro regional, que reunirá a representantes de los países iberoamericanos y será la cuarta cumbre de este tipo organizada por España desde la creación del foro, hace 35 años.

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Para este lunes 2 de noviembre está programada la llegada de las delegaciones de Bolivia, Colombia, Chile y El Salvador, de acuerdo con fuentes de la organización citadas por EFE. El encuentro está organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Gobierno español.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue la primera en llegar a Madrid este domingo de los jefes de Estado y de Gobierno que se espera que aterricen estos días en la capital española para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de los días 4 y 5 de noviembre. Fernández aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas un poco antes de las 19.00 de la tarde hora local.

El Salvador, Guatemala y República Dominicana también están confirmados

La delegación salvadoreña estará encabezada por el vicepresidente Félix Ulloa.

La lista de mandatarios confirmados incluye además al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; y al jefe de Estado de República Dominicana, Luis Abinader.

Otros de los asistentes confirmados son el presidente de Chile, José Antonio Kast, quien incluirá Madrid en su primer viaje oficial a Europa. La gira también contempla una visita a Italia.

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El mandatario boliviano, Rodrigo Paz, también estará presente en la cita y en representación de Colombia viajará el vicepresidente José Manuel Restrepo.

También participará el presidente argentino, Javier Milei, cuya asistencia se confirmó el jueves pasado. El viaje tendrá lugar dos semanas después de su anterior visita a España, cuando calificó de “impresentable dictador” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una intervención ante empresarios.

La presencia de Milei agrega un componente político a una reunión que coincidirá con la continuidad de las tensiones entre los gobiernos de Buenos Aires y Madrid. El mandatario argentino ya había protagonizado cruces con autoridades españolas durante anteriores viajes al país europeo.

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Lula, Sheinbaum y Delcy Rodríguez aún no confirmaron su asistencia

La organización aguarda todavía la decisión de otros dirigentes de la región. Entre ellos están el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue reelegido; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La confirmación de esas presencias definirá el peso político del encuentro, que tiene en su agenda asuntos de cooperación regional. Hasta el momento, no se difundió una agenda detallada de las sesiones entre los jefes de Estado y de Gobierno.

Antes de la reunión política se realizará el tradicional encuentro empresarial iberoamericano. La convocatoria tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid.

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Según la agenda de la Casa Real, el rey Felipe VI clausurará el foro empresarial. La ceremonia de apertura de la XXX Cumbre Iberoamericana está prevista para el 4 de noviembre en el Teatro Real, seguida de una cena ofrecida por los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real.

FOTO DE ARCHIVO: Los reyes Felipe VI (i) y Letizia (2i), durante una reciente visita a Ceuta. EFE/Chema Moya

Esos actos permanecen sujetos a confirmación y podrían sufrir modificaciones tras el accidente ferroviario ocurrido el miércoles 28 de octubre en Urda, en la provincia de Toledo, que dejó al menos 69 fallecidos, según EFE.

La jornada central se celebrará el 5 de noviembre en el Museo de las Colecciones Reales, donde se espera la participación de las delegaciones ya confirmadas y de aquellas que se sumen en las próximas horas.

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