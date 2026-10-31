Una carrera solidaria en Campana reunió a más de 5.000 participantes y juntó más de 7.000 kilos de alimentos

La carrera solidaria de AXION energy reunió a más de 7.000 mil personas en Campana y estrenó la distancia de 5K

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La 10K AXION energy se corrió el domingo 25 de octubre por la mañana en Campana, de la que participaron más de 5.000 corredores y asistieron más de 7.000 personas. La jornada permitió reunir más de 7.000 kilos de alimentos no perecederos para instituciones de la ciudad.

Por quinto año consecutivo, la empresa organizó esta carrera solidaria y, como sucede desde la primera edición, fue animada por el actor y conductor Julián Weich y la periodista Eleonora Pérez Caresi. También contó con la presencia de Elisa Abella, secretaria de Inclusión, Cultura y Educación de Campana, y autoridades de AXION energy: Sandra Yachelini, directora general de Refinación y Comercialización de AXION energy y Melisa Prost, gerente de Refinería Campana. La propuesta combinó deporte, comunidad y compromiso social.

En esta oportunidad, la compañía sumó una distancia competitiva de 5 kilómetros. Se agregó a las modalidades tradicionales de 10K competitivo y 3K recreativo.

Vecinos de Campana y sus familias acompañaron la largada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen (AE)

Resultados de la competencia

La largada se dio a las 9 desde el Club AXION, sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Campana, al norte de la provincia de Buenos Aires. El punto de partida estuvo frente a la refinería de la compañía, donde se producen los combustibles AXION energy que llegan a todo el país.

En los 10K, Alan Niestroj fue el primero en cruzar la meta. Detrás llegaron Luis Videla y David Fernández. Entre las mujeres, la ganadora fue Emilse Rucci, y Silvana Hernández y Mariangela Urquiza completaron el podio.

La premiación de esa distancia incluyó a los tres primeros puestos de las categorías silla de ruedas, disminución visual y otras discapacidades. Todos los ganadores recibieron un premio de combustible de AXION energy.

“El balance es ‘mejor, imposible’. Tenemos más de 5.000 personas que hoy están corriendo, 7.000 personas que vinieron con sus familias a compartir el momento”, señaló Verónica Staniscia, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la compañía.

Según la ejecutiva, el resultado fue posible gracias a un trabajo compartido. “Es increíble lo que se ha logrado este año con la colaboración del municipio, de vecinos, organizaciones civiles, de nuestro equipo y otras áreas”, agregó.

Sandra Yachelini, directora general de Refinación y Comercialización de AXION, acompañó la jornada que incluyó premios para las categorías silla de ruedas, disminución visual y otras discapacidades (AE)

Por qué se incorporó la distancia de 5K

La organización detectó un público intermedio entre las dos modalidades existentes. “Teníamos los 10K y los 3. Y hay gente ahí en el medio que se animaba un poquito más”, explicó la vicepresidente de Asuntos Corporativos de AXION energy.

Esta prueba coincidió con el quinto aniversario del evento y la respuesta del público fue amplia. “Es una fiesta porque es colaborativa: la gente dona para poder correrla, hace deporte tal vez por primera vez, se anota en una carrera de tres, de cinco, de diez. Está buenísimo porque toda la comunidad de Campana se nuclea hoy para disfrutar, para pasarla bien”, describió Julián Weich.

Inscripción gratuita a cambio de una donación

Cada corredor aportó al menos un alimento no perecedero al retirar su número. Esa condición se mantiene en todas las ediciones y define el carácter solidario de la propuesta.

“No es común que las carreras sean gratuitas y para nosotros es definitivo. Queríamos que la inscripción sea sin costo, con la donación de un alimento no perecedero”, afirmó Staniscia.

La empresa trabaja durante todo el año con diferentes organizaciones de la sociedad civil de la ciudad. Los alimentos recolectados en esta edición están siendo donados a cinco instituciones de Campana:

Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes.

Casa de Día Padre Aníbal.

Comedor Comenzar Panza Llena Corazón Contento.

Cáritas Parroquial Campana.

Merendero del Barrio Las Praderas.

La carrera solidaria refleja el vínculo entre AXION energy y la comunidad de Campana, donde la refinería funciona desde 1906 (AE)

Una jornada recreativa con emprendedores y organizaciones

Más allá de la competencia, el evento ofreció actividades para toda la familia. Hubo una banda en vivo, juegos inflables y puestos de emprendedores locales. Estos últimos participan del Programa Promover, que AXION energy desarrolla en articulación con la Municipalidad de Campana y tiene como fin impulsar el desarrollo productivo y sustentable de las comunidades donde opera la compañía.

También participó Eco Pioneras, una cooperativa de trabajo de triple impacto que se dedica a la gestión, recolección, y clasificación y valorización de residuos reciclables, que colaboró durante todo el evento. Otro aporte llegó del proyecto “UNLu corre por la inclusión”, de la Universidad Nacional de Luján. Esa propuesta promueve el deporte y la participación de personas con discapacidad motriz.

Por su parte, la murga del Grupo Esperanza, una asociación civil sin fines de grupo que ofrece un espacio de contención para jóvenes y adultos con discapacidad, alentó a los corredores. El grupo lleva adelante iniciativas inclusivas con el apoyo de la compañía.

Un vínculo de larga data con la comunidad

La refinería funciona en Campana desde 1906, y desde el 2012 bajo la marca AXION energy, según recordó Staniscia. Esa trayectoria se traduce en distintos programas comunitarios vinculados con la actividad de la empresa.

Uno de ellos, Descubrí AXION, acerca a los vecinos mediante visitas a la refinería. A través de prácticas profesionalizantes, ofrece programas de formación a estudiantes de escuelas técnicas. La compañía también apoya y acompaña al hogar de niños que funciona en la ciudad.

En los próximos días habrá una jornada de voluntariado corporativo. Empleados de la refinería y de la casa central visitarán el hogar de niños para compartir un día de juegos con los chicos. “Podría hacerte un listado enorme, el vínculo es supercercano”, sostuvo la vicepresidente de Asuntos Corporativos de AXION energy.

“Llevamos invertidos en los últimos años 1.500 millones de dólares para que la planta sea aún más amigable con el medio ambiente y además rentable. Es una empresa abierta a la comunidad, pero también preocupada y trabajando por el futuro energético del país”, concluyó Verónica Staniscia. Para la directiva, el compromiso con Campana no se limita al trabajo comunitario. También incluye la generación de fuentes de trabajo y el desarrollo energético del país.