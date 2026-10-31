In House

Una carrera solidaria en Campana reunió a más de 5.000 participantes y juntó más de 7.000 kilos de alimentos

La jornada deportiva de AXION energy tuvo inscripción gratuita a cambio de un producto no perecedero. Las donaciones fueron destinadas a cinco instituciones locales

La carrera solidaria de AXION energy reunió a más de 7.000 mil personas en Campana y estrenó la distancia de 5K
Guardar

La 10K AXION energy se corrió el domingo 25 de octubre por la mañana en Campana, de la que participaron más de 5.000 corredores y asistieron más de 7.000 personas. La jornada permitió reunir más de 7.000 kilos de alimentos no perecederos para instituciones de la ciudad.

Por quinto año consecutivo, la empresa organizó esta carrera solidaria y, como sucede desde la primera edición, fue animada por el actor y conductor Julián Weich y la periodista Eleonora Pérez Caresi. También contó con la presencia de Elisa Abella, secretaria de Inclusión, Cultura y Educación de Campana, y autoridades de AXION energy: Sandra Yachelini, directora general de Refinación y Comercialización de AXION energy y Melisa Prost, gerente de Refinería Campana. La propuesta combinó deporte, comunidad y compromiso social.

En esta oportunidad, la compañía sumó una distancia competitiva de 5 kilómetros. Se agregó a las modalidades tradicionales de 10K competitivo y 3K recreativo.

Corredores con dorsales avanzan bajo un arco de salida rodeados de confeti rosa y público tras las vallas
Vecinos de Campana y sus familias acompañaron la largada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen (AE)

Resultados de la competencia

La largada se dio a las 9 desde el Club AXION, sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Campana, al norte de la provincia de Buenos Aires. El punto de partida estuvo frente a la refinería de la compañía, donde se producen los combustibles AXION energy que llegan a todo el país.

En los 10K, Alan Niestroj fue el primero en cruzar la meta. Detrás llegaron Luis Videla y David Fernández. Entre las mujeres, la ganadora fue Emilse Rucci, y Silvana Hernández y Mariangela Urquiza completaron el podio.

La premiación de esa distancia incluyó a los tres primeros puestos de las categorías silla de ruedas, disminución visual y otras discapacidades. Todos los ganadores recibieron un premio de combustible de AXION energy.

“El balance es ‘mejor, imposible’. Tenemos más de 5.000 personas que hoy están corriendo, 7.000 personas que vinieron con sus familias a compartir el momento”, señaló Verónica Staniscia, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la compañía.

Según la ejecutiva, el resultado fue posible gracias a un trabajo compartido. “Es increíble lo que se ha logrado este año con la colaboración del municipio, de vecinos, organizaciones civiles, de nuestro equipo y otras áreas”, agregó.

Dos corredores con camisetas rosas se encuentran en un podio frente a un cartel deportivo junto a una mujer y un presentador con micrófono
Sandra Yachelini, directora general de Refinación y Comercialización de AXION, acompañó la jornada que incluyó premios para las categorías silla de ruedas, disminución visual y otras discapacidades (AE)

Por qué se incorporó la distancia de 5K

La organización detectó un público intermedio entre las dos modalidades existentes. “Teníamos los 10K y los 3. Y hay gente ahí en el medio que se animaba un poquito más”, explicó la vicepresidente de Asuntos Corporativos de AXION energy.

Esta prueba coincidió con el quinto aniversario del evento y la respuesta del público fue amplia. “Es una fiesta porque es colaborativa: la gente dona para poder correrla, hace deporte tal vez por primera vez, se anota en una carrera de tres, de cinco, de diez. Está buenísimo porque toda la comunidad de Campana se nuclea hoy para disfrutar, para pasarla bien”, describió Julián Weich.

Inscripción gratuita a cambio de una donación

Cada corredor aportó al menos un alimento no perecedero al retirar su número. Esa condición se mantiene en todas las ediciones y define el carácter solidario de la propuesta.

“No es común que las carreras sean gratuitas y para nosotros es definitivo. Queríamos que la inscripción sea sin costo, con la donación de un alimento no perecedero”, afirmó Staniscia.

La empresa trabaja durante todo el año con diferentes organizaciones de la sociedad civil de la ciudad. Los alimentos recolectados en esta edición están siendo donados a cinco instituciones de Campana:

  • Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes.
  • Casa de Día Padre Aníbal.
  • Comedor Comenzar Panza Llena Corazón Contento.
  • Cáritas Parroquial Campana.
  • Merendero del Barrio Las Praderas.
Un grupo de personas con camisetas deportivas corre sobre el asfalto frente a un edificio antiguo con torre de reloj y banderas
La carrera solidaria refleja el vínculo entre AXION energy y la comunidad de Campana, donde la refinería funciona desde 1906 (AE)

Una jornada recreativa con emprendedores y organizaciones

Más allá de la competencia, el evento ofreció actividades para toda la familia. Hubo una banda en vivo, juegos inflables y puestos de emprendedores locales. Estos últimos participan del Programa Promover, que AXION energy desarrolla en articulación con la Municipalidad de Campana y tiene como fin impulsar el desarrollo productivo y sustentable de las comunidades donde opera la compañía.

También participó Eco Pioneras, una cooperativa de trabajo de triple impacto que se dedica a la gestión, recolección, y clasificación y valorización de residuos reciclables, que colaboró durante todo el evento. Otro aporte llegó del proyecto “UNLu corre por la inclusión”, de la Universidad Nacional de Luján. Esa propuesta promueve el deporte y la participación de personas con discapacidad motriz.

Por su parte, la murga del Grupo Esperanza, una asociación civil sin fines de grupo que ofrece un espacio de contención para jóvenes y adultos con discapacidad, alentó a los corredores. El grupo lleva adelante iniciativas inclusivas con el apoyo de la compañía.

Un vínculo de larga data con la comunidad

La refinería funciona en Campana desde 1906, y desde el 2012 bajo la marca AXION energy, según recordó Staniscia. Esa trayectoria se traduce en distintos programas comunitarios vinculados con la actividad de la empresa.

Uno de ellos, Descubrí AXION, acerca a los vecinos mediante visitas a la refinería. A través de prácticas profesionalizantes, ofrece programas de formación a estudiantes de escuelas técnicas. La compañía también apoya y acompaña al hogar de niños que funciona en la ciudad.

En los próximos días habrá una jornada de voluntariado corporativo. Empleados de la refinería y de la casa central visitarán el hogar de niños para compartir un día de juegos con los chicos. “Podría hacerte un listado enorme, el vínculo es supercercano”, sostuvo la vicepresidente de Asuntos Corporativos de AXION energy.

“Llevamos invertidos en los últimos años 1.500 millones de dólares para que la planta sea aún más amigable con el medio ambiente y además rentable. Es una empresa abierta a la comunidad, pero también preocupada y trabajando por el futuro energético del país”, concluyó Verónica Staniscia. Para la directiva, el compromiso con Campana no se limita al trabajo comunitario. También incluye la generación de fuentes de trabajo y el desarrollo energético del país.

Temas Relacionados

AXION energyCampanacarrera solidariarunning

Más Noticias

Cómo sumar proteínas a la alimentación diaria con opciones prácticas y variadas

Ilolay presentó una gama de leches y yogures con distintas presentaciones, alternativas libres de sellos y variedades sin lactosa

Cómo sumar proteínas a la alimentación diaria con opciones prácticas y variadas

Tablets para estudiar y trabajar: los nuevos modelos con IA, lápiz y teclado incluidos

La Galaxy Tab S12 Ultra y la Galaxy Tab S12+ incluyen S Pen, funda con teclado, Galaxy AI y un paquete de aplicaciones profesionales ideales para equipos de trabajo del ámbito privado y público

Tablets para estudiar y trabajar: los nuevos modelos con IA, lápiz y teclado incluidos

Cyber Monday: cómo asegurar ofertas de pasajes pagando solo las tasas y saldar el resto meses después

Del 2 al 4 de noviembre, el evento de descuentos trae una oportunidad de financiamiento para aquellos que están planeando sus próximas vacaciones. De qué se trata este beneficio

Cyber Monday: cómo asegurar ofertas de pasajes pagando solo las tasas y saldar el resto meses después

Cuál es la nueva propuesta de Bodega Bermejo State que busca cambiar la forma de disfrutar y tomar el vino

Bermejo State propone una alternativa fresca y frutal que invita a disfrutar cada copa sin tecnicismos ni formalidades y con menos graduación alcohólica, casi como una cerveza

Cuál es la nueva propuesta de Bodega Bermejo State que busca cambiar la forma de disfrutar y tomar el vino

Así fue la experiencia que combinó música electrónica y atardecer en Buenos Aires

Con la presencia de Zaira Nara, Cande Vetrano y Victorio D’Alessandro, Corona Sunsets propuso una experiencia con actividades para disfrutar de la caída del sol

Así fue la experiencia que combinó música electrónica y atardecer en Buenos Aires

ÚLTIMAS NOTICIAS

El ritual del 31 de octubre: por qué algunas personas ponen una hoja de laurel bajo un plato blanco

El ritual del 31 de octubre: por qué algunas personas ponen una hoja de laurel bajo un plato blanco

“Hay que practicar y siempre estar preparado”: quién era el sospechoso de haber asesinado a su pareja y sus hijos en Merlo

Renunció César Óscar Lencina, subsecretario de Ciencia y Tecnología

Hallaron muertos a una pareja y sus tres hijos adolescentes en Merlo: sospechan que el padre los mató y se suicidó

Vampiros, fantasmas y calabazas: los cinco perros salchicha que conquistan las redes en Halloween

INFOBAE AMÉRICA

Puerto Príncipe, bajo la mirada de los soldados salvadoreños que buscan a cuatro aerotécnicos

Puerto Príncipe, bajo la mirada de los soldados salvadoreños que buscan a cuatro aerotécnicos

Condenan a seis años y medio de prisión a empresario en Costa Rica que utilizaba la religión para estafar a inversionistas

Un informe vincula el calor extremo en Nicaragua con pérdidas millonarias en salud y trabajo

Guatemala: Capturan en Escuintla a presunto sicario vinculado a dos asesinatos de alto perfil, un excandidato a diputado y el director de una cárcel

Flávio Bolsonaro reapareció tras su salida de Brasil, denunció persecución política y cuestionó los resultados “imposibles” del balotaje

ETRETENIMIENTO

Selma Blair reaparece en redes sociales y habla sobre el altercado que protagonizó en un avión

Selma Blair reaparece en redes sociales y habla sobre el altercado que protagonizó en un avión

El error que dejó a Alden Ehrenreich fuera de ‘The Amazing Spider-Man’

Margaret Qualley y Jack Antonoff solicitan formalmente el divorcio tras casi tres años de matrimonio

Olivier Martinez da sus primeras declaraciones tras quedarse con la custodia física del hijo que comparte con Halle Berry

El hijo de Patrick Stewart reacciona a la muerte del actor pese a su “inexistente” relación