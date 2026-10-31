Argentina a la vanguardia mundial en recuperación de datos en discos rígidos, SSD y celulares.

RecuperoDatos.com ofrece servicios especializados para recuperar información de distintos dispositivos electrónicos (RD)

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Un disco rígido externo que dejó de funcionar después de una caída, una computadora que ya no reconoce el disco duro (HDD) o una memoria que contiene imágenes y documentos que fueron borrados por error son situaciones frecuentes en las que el usuario pierde los datos que, en muchos casos, son irreemplazables.

Aunque los síntomas pueden parecer similares, las causas del problema son diferentes. Un disco que hace ruidos internos, otro que funciona lentamente y una unidad de estado sólido que desaparece de la notebook requieren procedimientos completamente distintos.

RecuperoDatos.com es el laboratorio de recuperación de datos con más de 30 años de experiencia y con gran prestigio en Latinoamérica. Han brindado capacitaciones a la Policía Federal Argentina, Gendarmería y otros organismos. Es el único laboratorio de Latinoamérica elegido simultáneamente como partner por Western Digital, SanDisk y Seagate, tres gigantes mundiales del almacenamiento, lo que. constituye un reconocimiento diferencial dentro del sector.

Además, es el único con más de 1.000 calificaciones positivas en Google y una tasa de éxito superior al 98%. A esto se suman más de 10.000 casos exitosos y procedimientos orientados a preservar la confidencialidad y reducir los tiempos de recuperación, según datos propios de la compañía.

El trabajo de los ingenieros comienza con el diagnóstico del dispositivo y la identificación de la falla. “El diagnóstico define todo lo que viene después. Por lo general, se tiene una sola oportunidad de intervenirlo, por eso es fundamental entender qué está fallando antes de avanzar”, explica el ingeniero Hugo Adrián Francisconi, responsable del laboratorio de recuperación de datos.

Recuperación de discos rígidos dañados: cuándo se necesita una Cámara Limpia

Los discos rígidos mecánicos (HDD) continúan siendo uno de los medios de almacenamiento más utilizados para guardar fotografías, videos, documentos y grandes cantidades de información. En su interior contienen platos que giran a miles de revoluciones por minuto y cabezales que trabajan a una distancia extremadamente pequeña de su superficie.

Una caída, un golpe o una falla interna provoca que el disco deje de funcionar correctamente. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran los ruidos repetitivos, las dificultades para iniciar, la lentitud extrema y la imposibilidad de acceder a los archivos.

Cuando la falla afecta los componentes mecánicos internos, la recuperación de datos de discos rígidos dañados requiere abrir el dispositivo en una cámara limpia (un flujo laminar), como la que posee RecuperoDatos.com.

La compañía utiliza la cámara limpia para recuperar información de discos rígidos, celulares, memorias, servidores y sistemas RAID (RD)

Los datos de la compañía confirman que más del 90% de los casos diagnosticados como irrecuperables se producen cuando entusiastas deciden abrir el disco fuera de este ambiente controlado y exponen sus partes internas a partículas que el ojo humano no puede detectar, pero que, al entrar en contacto con el plato, vuelven irrecuperable la información. Por eso es recomendable que, ante una falla, recurran únicamente a laboratorios de recuperación de datos que pueda demostrar que cuenta con este equipamiento.

En el caso de RecuperoDatos.com, informa que más del 60% de sus clientes son del interior del país y envían sus discos a la compañía, ya que este tipo de equipamiento es muy costoso y solo está disponible en Ciudad de Buenos Aires. Esta capacidad representa una diferencia fundamental respecto de los servicios técnicos convencionales.

La variedad de sistemas operativos suma una dificultad más a la recuperación de información (RD)

Recuperación de datos en SSD y memorias: por qué es más compleja

En la recuperación de datos en SSD, M.2, Pendrives y MicroSD, una de las principales dificultades es que la información se almacena en memorias NAND, administradas por un sistema operativo (denominado firmware) propietario que se encuentra dentro del controlador. En tanto, el sistema operativo del disco se encarga de distribuir los datos, procesarlos y determinar cómo deben reconstruirse cuando el usuario necesita acceder a ellos.

En estos casos, una de las principales dificultades es que los fabricantes utilizan sistemas operativos propietarios y protegidos (sin documentación pública). Por este motivo, la recuperación de datos en SSD y memorias presenta grandes limitaciones técnicas, especialmente cuando el controlador utiliza tecnologías propietarias sin soporte disponible. Por esta razón es que RecuperoDatos.com tiene alianzas con diversos fabricantes de SSD para poder enviarlos directamente a fábrica para reprogramar el sistema operativo.

Recuperación de fotos y archivos borrados: ¿todavía es posible?

No toda pérdida de información se produce por una falla física. Un formateo accidental, un virus, la eliminación de archivos o un problema en el sistema también pueden dejar imágenes, videos y documentos inaccesibles.

En muchos casos, la información eliminada no desaparece inmediatamente y todavía puede recuperarse, siempre que no haya sido sobrescrita. Por eso, ante una pérdida de datos, es fundamental dejar de utilizar el dispositivo y evitar instalar programas de recuperación sobre la misma unidad.

En estos casos, los ingenieros de RecuperoDatos.com determinan primero el origen del problema y luego aplican el procedimiento adecuado para cada caso. El objetivo es recuperar la información preservando al máximo los datos originales.

Diagnóstico y presupuesto: cuánto cuesta recuperar datos

Cada recuperación es diferente. El costo y el procedimiento dependen del dispositivo, el tipo de falla y la complejidad de la intervención, no de la cantidad de archivos que se desean recuperar. En tal sentido, RecuperoDatos.com cuenta con un proceso documentado de diagnóstico y recuperación de datos que incluye recepción, presupuesto, seguimiento online y verificación de la información recuperada antes de su entrega

El laboratorio se encuentra en el barrio de Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y recibe dispositivos de todo el país y del exterior.RecuperoDatos.com aplica estrictos procedimientos de confidencialidad y protección de la información. Además, ofrece acuerdos de confidencialidad (NDA) gratuitos, reafirmando su compromiso con la seguridad y privacidad de los datos de cada cliente.

Un especialista de RecuperoDatos.com presenta las instalaciones y los procesos técnicos de la empresa.

Acerca de RecuperoDatos.com

Su actividad comprende la recuperación de información de discos rígidos mecánicos (HDD), dispositivos de estado sólido (SSD), memorias, celulares, sistemas RAID, NAS, servidores y bases de datos.

También se especializa en recuperación de archivos eliminados, dispositivos formateados, fallas de firmware, problemas electrónicos, información afectada por virus, ransomware y procesos de encriptación, además de recuperación de datos en dispositivos móviles y trabajos vinculados con informática forense. Sus ingenieros desarrollan y venden herramientas especializadas de recuperación de datos y brindan capacitaciones a otros laboratorios del mundo.