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Una empresa energética celebra una década de solidaridad construyendo viviendas

Pampa Energía festeja diez años de su programa de voluntariado con la creación de siete casas en cuatro provincias junto a TECHO y mejoras en dos espacios comunitarios de Bahía Blanca

Cuatro mujeres con guantes y camisetas blancas usan palas y bolsas para remover tierra en un terreno al aire libre
El programa de voluntariado cumple diez años con 780 acciones solidarias y más de 90.000 destinatarios en todo el territorio nacional (Pampa Energía)
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La participación de las empresas en iniciativas sociales puede convertirse en una herramienta concreta para acompañar a las comunidades y contribuir a mejorar sus condiciones de vida. En ese marco, Pampa Energía celebra los diez años de su Programa de Voluntariado con nuevas acciones junto a organizaciones sociales, entre ellas TECHO y Hábitat, orientadas a responder a necesidades habitacionales y fortalecer espacios de encuentro comunitario.

Bajo el lema “10 años construyendo juntos”, la propuesta contempla la construcción de siete viviendas en Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe y Salta, además de la puesta en valor de dos espacios comunitarios de Bahía Blanca. Las actividades se desarrollan entre septiembre y noviembre y forman parte de una iniciativa que, desde sus comienzos, promueve la participación de los colaboradores en proyectos solidarios.

Una década de compromiso con las comunidades

El aniversario representa una oportunidad para poner en perspectiva el alcance del programa y el trabajo sostenido con distintas organizaciones de la sociedad civil. A lo largo de estos diez años, la iniciativa concretó 780 acciones solidarias que llegaron a más de 90.000 destinatarios en todo el país.

Dos hombres con cascos de protección trabajan dentro de una estructura de madera con vigas abiertas hacia el cielo
Voluntarios de Pampa Energía participan en la construcción de viviendas junto a TECHO, en el marco de los diez años del programa solidario de la compañía (Pampa Energía)

El balance también refleja la participación de los equipos de la compañía: el programa registra más de 13.000 participaciones y supera las 102.000 horas dedicadas a actividades sociales, educativas y comunitarias. En promedio, convoca a 677 voluntarios por año y articula con más de 100 organizaciones de la sociedad civil anualmente.

Las propuestas abarcan distintas áreas, desde el apoyo escolar y las prácticas secundarias hasta las actividades por el Día de las Infancias. A través de estas iniciativas, el voluntariado busca generar vínculos duraderos con las comunidades y acompañar proyectos que respondan a sus necesidades.

“Cumplir diez años con este programa demuestra que este compromiso trasciende a la empresa y se sostiene en las personas que forman parte. Son ellas quienes, con su tiempo y dedicación, hacen del voluntariado una forma concreta de estar presentes y acompañar a las comunidades donde operamos”, afirmó Mariana Corti, gerenta de Fundación Pampa y RSE.

Un hombre de espaldas viste una camiseta blanca con texto impreso y guantes junto a dos personas que trabajan en el suelo
Los equipos de Pampa Energía y TECHO trabajan en conjunto para acompañar a familias de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe y Salta (Pampa Energía)

Construir viviendas, una forma concreta de colaboración

Uno de los ejes centrales de la celebración es el trabajo conjunto con TECHO, organización con la que Pampa Energía impulsa la construcción de siete viviendas en cuatro provincias. La propuesta involucra a colaboradores de la empresa y contempla jornadas de trabajo compartido.

El cronograma comenzó el 18 y 19 de septiembre con la construcción de dos casas en la zona de Pilar, provincia de Buenos Aires, y otras tres en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, sector El Mirador, en Neuquén. Luego, el 25 y 26 de septiembre, se sumó una vivienda en el barrio Camino de los Indios, en Rosario. La última construcción prevista se realizará el 2 y 3 de octubre en el barrio San Javier, en Salta.

Cada unidad requiere dos jornadas completas de trabajo, durante las cuales los participantes colaboran en las distintas tareas de edificación. La iniciativa propone una experiencia de participación directa, en la que los voluntarios trabajan junto a las familias y contribuyen a concretar soluciones habitacionales.

“Muchas empresas quieren generar impacto en sus. Pampa eligió hacerlo con sus propias manos, construyendo junto a las familias en cuatro provincias. Ese es el tipo de compromiso que invitamos a replicar: el que se ve, se toca y transforma vidas”, indicó Marcos Estrada, coordinador nacional de Alianzas con Empresas en TECHO-Argentina.

Un hombre de camiseta blanca corta una cinta celeste con tijeras frente a una puerta de madera decorada con dos globos
En noviembre, 30 voluntarios participarán junto a Hábitat en tareas de mejora de la Junta Vecinal Saladero y el Club Huracán, en Bahía Blanca (Pampa Energía)

El trabajo comunitario también llega a Bahía Blanca

La agenda por los diez años del programa continuará en territorio bahiense, donde 30 voluntarios participarán junto a Hábitat en tareas de mejora de la Junta Vecinal Saladero y el Club Huracán.

La intervención apunta a fortalecer dos espacios de referencia para la vida comunitaria, mediante trabajos destinados a mejorar sus condiciones y acompañar las actividades que allí se desarrollan. De esta manera, la celebración amplía su alcance más allá de la construcción de viviendas e incorpora acciones vinculadas con la infraestructura social.

La articulación con TECHO y Hábitat refleja la importancia del trabajo conjunto entre empresas y organizaciones especializadas para impulsar proyectos en distintos territorios. Cada iniciativa responde a objetivos específicos, pero comparte una misma lógica: promover la participación de las personas y generar aportes concretos en los lugares donde se llevan adelante las actividades.

A diez años de su puesta en marcha, el Programa de Voluntariado de Pampa Energía consolida una trayectoria basada en la participación de sus colaboradores y el vínculo con las organizaciones locales. La construcción de viviendas y la mejora de espacios comunitarios forman parte de esa continuidad, con acciones que buscan acompañar a las familias, fortalecer las redes sociales y contribuir al desarrollo de las comunidades.

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