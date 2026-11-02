Descuentos, cuotas y retiro gratis: qué ofrece el Cyber Monday en tecnología y hogar

Cyber Monday: On City presenta descuentos de hasta 40% y financiación en hasta 24 cuotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Cyber Monday 2026 se realizará del 2 al 4 de noviembre y On City anunció una propuesta de beneficios en tecnología, electrodomésticos y productos para el hogar. Incluye descuentos de hasta 40%, opciones de financiación y alternativas de compra en oncity.com y en sus más de 180 sucursales.

La iniciativa apunta a los consumidores que eligen esta fecha para adelantar las compras de fin de año, renovar equipos o resolver necesidades domésticas en mejores condiciones.

Así, la acción de On City para el Cyber Monday combina tres ejes: descuentos con tarjetas bancarias, financiación propia mediante On City Crédito y retiro sin cargo en sucursal para las compras realizadas en la tienda online.

Por qué el Cyber Monday concentra compras de mayor valor

En los últimos años, el evento ganó peso dentro del calendario del comercio electrónico en el país. Muchos consumidores lo aprovechan para concretar operaciones importantes, como la renovación de equipos o las compras anticipadas de fin de año.

Frente a ese escenario, On City apuesta a una oferta amplia que permite a cada cliente elegir qué adquirir, cómo pagarlo y dónde recibirlo. La tecnología y los electrodomésticos, rubros que suelen atraer la mayor atención durante estas jornadas, ocupan un lugar central.

On City se suma a una de las fechas más esperadas del calendario de compras online (On City)

Hasta 40% de descuento y 18 cuotas sin interés

Durante las tres jornadas del evento, la cadena aplicará rebajas sobre una amplia selección de productos. El beneficio incluye hasta 40% de descuento y 18 cuotas sin interés con tarjetas bancarias de entidades participantes.

La promoción alcanza, entre otras, estas categorías:

Celulares y tablets.

Notebooks.

Televisores y parlantes.

Pequeños electrodomésticos.

Cada rubro reúne opciones para distintas necesidades y presupuestos.

Opciones para el hogar y para regalar

En materia de tecnología, la selección reúne celulares junto con tablets de uso cotidiano, además de notebooks útiles al estudiar o trabajar desde casa. Los televisores y parlantes suman alternativas para renovar el living de cara a las fiestas y las reuniones de verano.

A su vez, los pequeños electrodomésticos completan una oferta orientada al día a día en la cocina y en el resto de la casa. Así, la propuesta abarca tanto compras personales como regalos para las fiestas.

Financiación propia en hasta 24 cuotas fijas

La compañía sumó un beneficio exclusivo para las compras abonadas mediante On City Crédito. Esta modalidad otorga hasta 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas, con la posibilidad de comenzar a pagar en diciembre.

Esta opción permite organizar los gastos con más margen y planificar mejor el presupuesto de los próximos meses. Además, incluye retiro gratuito en cualquiera de las más de 180 sucursales de la cadena, sin costo adicional.

Compra online y retiro en sucursal

La integración de la tienda web con la red de locales es uno de los ejes de la propuesta. Los usuarios de oncity.com pueden elegir el producto desde el celular o la computadora, definir el local más cercano y pasar a buscarlo sin pagar envío. De este modo, la compra digital se complementa con la red física de la empresa.

Los beneficios también rigen en la atención presencial, con asesoramiento para comparar modelos y opciones de pago. Esta modalidad resulta práctica al evitar la espera de un envío o al permitir ver el producto en persona en el momento del retiro.

Recomendaciones antes de comprar

Desde On City sugieren revisar con anticipación los productos de interés, un paso que ayuda a definir la opción de pago más conveniente en cada caso. También aconsejan consultar en oncity.com las entidades bancarias adheridas y comparar las alternativas de financiación antes de concretar la operación, ya que las condiciones pueden variar según el producto y el medio de pago.

De esta manera, la compañía se suma a una de las fechas más esperadas del calendario de compras online. Su propuesta combina variedad de productos, descuentos y distintas opciones de financiación, tanto desde casa como en cualquiera de sus sucursales.

La promoción es válida del 2 al 4 de noviembre de 2026. Las bases y condiciones pueden consultarse en el sitio web de On City.