Una historia de cinco décadas que conecta la moda española con Argentina

Adriana Domínguez presentó Adolfo Domínguez: el eco de otras voces en el 50 aniversario de la marca de moda (Maximiliano Bernardi)

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Pocas firmas españolas lograron convertir un tejido en manifiesto. Cuando el lino reapareció en los primeros años de la democracia, una frase sintetizó aquella ruptura estética: “La arruga es bella”.

Cinco décadas después, esa consigna sigue definiendo a Adolfo Domínguez, que eligió Buenos Aires para celebrar su aniversario. El encuentro tuvo lugar este jueves 29 de octubre en Ortiz de Ocampo 2871, con una doble cita: la presentación de una película y el desfile de la colección ZENIT.

Al frente de los festejos estuvo Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de la compañía e hija mayor del diseñador. Su doble rol, como ejecutiva y directora de cine, definió el tono de una celebración atravesada por la memoria familiar.

“Hace nueve años empecé a dirigir yo la empresa. Entonces hace un año que nos planteamos qué hacíamos para celebrar este medio siglo, que es muy difícil llegar, porque muchas marcas no lo consiguen. Y para que una marca de moda tenga éxito tiene que estar de moda, y estar de moda a lo largo de las generaciones significa la abuela, la madre, la nieta”, afirmó Adriana Domínguez directora ejecutiva de Adolfo Domínguez.

Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez e hija mayor del diseñador (Maximiliano Bernardi)

Y no es del todo fácil, porque normalmente cada generación quiere sus marcas. Entonces, yo creo que parte del éxito, por supuesto, es el producto y que el producto guste y que se rejuvenezca. Pero una parte importante es, em, es el “storytelling”, es, es la historia que hay detrás, es el saber transmitirla y también los valores, que son muy bonitos, que hay detrás de la marca.

Una película encontrada

Economista de formación, también estudió dramaturgia en el Lee Strasberg Theatre Institute de Nueva York y es miembro vitalicio de The Actors Studio. Esa faceta artística encuentra ahora su expresión más personal en Adolfo Domínguez: El eco de otras voces, el film que dirigió y escribió.

Producida por la fundación que lleva el nombre de su padre y presentada al mediodía, la película recorre la vida del creador gallego desde su infancia en Trives hasta sus años universitarios en París. Además, reconstruye episodios menos conocidos, como su paso por la cárcel durante el franquismo.

La marca lanzó su nueva colección ZENIT, una propuesta que explora el vínculo entre desprenderse y amarrarse (Adolfo Domínguez)

En la presentación oficial revelaron que no se trata de un trabajo diseñado, sino “encontrado”. Esa definición resume el espíritu de este relato íntimo, construido desde la mirada de una hija.

Una colección en permanente tensión

Tras haber presentado el documental al mediodía, la pasarela tomó el relevo en la tarde-noche, de la mano de ZENIT: una propuesta que explora el vínculo entre desprenderse y amarrarse. El patronaje experimental da forma a prendas que parecen caer del cuerpo.

En contraste, bordados y puntadas se prolongan hasta convertirse en flecos. Tonos naturales, azul y salmón se combinan sobre algodón, piel y lino.

La actualidad de la marca

En cuanto al presente de la compañía, la Argentina ocupa un lugar estratégico. La firma abrió su primera tienda en el país en 2025, dentro del centro comercial Patio Bullrich.

Adriana Domínguez presentó el documental Adolfo Domínguez: El eco de otras voces y acompañó el desfile de ZENIT (Maximiliano Bernardi)

Actualmente, la marca cuenta con 379 tiendas en 54 países. A esas cifras se suma la certificación B Corp, que reconoce sus estándares sociales, ambientales y de transparencia.

Asimismo, desde 2017 la empresa atravesó una transformación que impulsó las ventas, aceleró la internacionalización y la devolvió a la rentabilidad. Ese proceso estuvo encabezado por Adriana Domínguez, primero como directora general y, desde 2020, al frente de la presidencia ejecutiva.

Con la presentación del documental y después con el desfile, la jornada porteña unió dos tiempos de la misma historia: el legado de un diseñador que transformó la moda española y una visión creativa que continúa evolucionando. Medio siglo después, la arruga sigue siendo bella, ahora también con acento argentino.