Verano 2027: la oportunidad de acceder a un 55% de descuento y 12 cuotas sin interés

Universal Assistance amplió su portfolio con BEST, una alternativa que ofrece cobertura médica de hasta USD 5 millones (Universal Assistance)

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La planificación de un viaje comienza mucho antes de llegar al aeropuerto. La elección del destino, la organización del presupuesto y la contratación de los servicios necesarios forman parte de una etapa en la que cada decisión puede influir en la experiencia final. En ese contexto, los eventos de comercio electrónico representan una oportunidad para anticipar gastos y acceder a condiciones especiales.

Con la llegada de CyberMonday 2026, Universal Assistance anunció una serie de beneficios destinados a quienes estén organizando sus próximas vacaciones. La propuesta incluye 55% de descuento, 12 cuotas sin interés y menores gratis en la contratación de planes anuales, una combinación de promociones orientada a facilitar el acceso a la asistencia al viajero.

Las ofertas estarán disponibles a través de los diferentes canales de comercialización de la compañía y permitirán elegir la cobertura de acuerdo con las características y necesidades de cada viaje. Desde la empresa destacaron la importancia de acercar alternativas en una época del año en la que comienzan a definirse los destinos para las vacaciones de verano.

“CyberMonday es una fecha muy importante para nosotros porque coincide con un momento en el que muchas personas comienzan a definir y organizar sus vacaciones. Queremos acompañarlas desde el inicio de la planificación, acercándoles beneficios concretos para que puedan viajar con mayor respaldo y tranquilidad”, señaló Diego Barón, CMO y Digital de Universal Assistance.

Nuevas coberturas para distintos perfiles de viajeros

Más allá de las promociones comerciales, la firma continúa ampliando su portfolio de productos para responder a las diferentes necesidades de quienes viajan. Una de las novedades es BEST, su propuesta de asistencia al viajero con cobertura médica de hasta USD 5 millones. El producto fue desarrollado para ofrecer un nivel elevado de protección y respaldo durante los desplazamientos internacionales.

La compañía también incorporó una nueva alternativa para personas con preexistencias médicas, con una cobertura ampliada para este tipo de condiciones. De esta manera, busca ofrecer más opciones a quienes necesitan contemplar situaciones particulares al momento de contratar un servicio de asistencia.

A estas propuestas se suma un beneficio diferencial para quienes eligen los planes con coberturas de USD 1 millón y USD 5 millones: VIP Experience Pass, una experiencia premium disponible en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El servicio contempla acceso al VIP Club, gastronomía premium y prestaciones exclusivas en los controles de seguridad y migraciones. También incluye acceso privado hasta la puerta de embarque, con el objetivo de sumar comodidad y agilizar distintos momentos del recorrido antes de abordar.

Los planes con coberturas de USD 1 millón y USD 5 millones incluyen VIP Experience Pass, con acceso a servicios exclusivos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Universal Assistance)

Una figura estelar en esta nueva etapa de la marca

La campaña de CyberMonday coincide con un período de renovación para Universal Assistance, que recientemente anunció a Iván de Pineda como su nuevo embajador de marca.

La incorporación del conductor y modelo forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el posicionamiento de la compañía en Argentina y comunicar valores asociados con la confianza, la cercanía y la pasión por descubrir nuevos destinos.

La alianza se integra a una propuesta que busca acompañar a los viajeros en las distintas etapas de sus experiencias, desde la preparación previa hasta las necesidades que puedan surgir durante la estadía en el exterior.

En paralelo, la empresa profundiza su estrategia de transformación digital, con herramientas que apuntan a simplificar el acceso a los servicios y mejorar la experiencia de los usuarios.

La tecnología como parte de la experiencia de viaje

La digitalización ocupa un lugar cada vez más relevante en el modelo de atención de Universal Assistance. Actualmente, más del 50% de las asistencias se gestionan a través de su aplicación móvil, un indicador que refleja la creciente utilización de canales digitales para resolver distintas necesidades durante un viaje.

Entre las principales funcionalidades se encuentra la autogestión médica mobile, que permite solicitar asistencia médica de manera completamente online, sin necesidad de realizar gestiones presenciales.

La aplicación también incorpora herramientas impulsadas por inteligencia artificial, como el chequeo de bienestar y las recomendaciones personalizadas para cada viaje. A estas prestaciones se suman otras opciones prácticas: listas de viaje, administrador de itinerarios, traductor de idiomas y conversor de divisas.

El desarrollo de estas soluciones responde a una tendencia del sector turístico: la búsqueda de experiencias más ágiles y personalizadas, en las que los viajeros puedan acceder a información y resolver gestiones desde sus dispositivos móviles.

Más de 45 años de trayectoria en asistencia al viajero

La incorporación de nuevas coberturas y recursos tecnológicos forma parte de una estrategia que combina experiencia, innovación y desarrollo de servicios para distintos perfiles de usuarios.

Con más de 45 años de trayectoria, Universal Assistance brinda asistencia integral al viajero con atención disponible las 24 horas, los 365 días del año. Según informó la compañía, protege a más de 10 millones de personas anualmente y cuenta con una red internacional de más de 15.000 prestadores.

En este escenario, CyberMonday representa una oportunidad para quienes buscan anticipar la contratación de estos servicios y acceder a condiciones comerciales diferenciales.

La propuesta de la empresa combina descuentos, facilidades de pago y beneficios adicionales con una oferta que incluye distintas alternativas de cobertura y herramientas digitales. El objetivo es que la asistencia al viajero forme parte de la planificación desde el comienzo y acompañe cada etapa de la experiencia.