In House

Verano 2027: la oportunidad de acceder a un 55% de descuento y 12 cuotas sin interés

Universal Assistance ofrece beneficios especiales durante CyberMonday, con menores gratis en planes anuales

Una persona con sombrero de paja recostada en la arena sostiene un teléfono inteligente frente al mar junto a una mochila
Universal Assistance amplió su portfolio con BEST, una alternativa que ofrece cobertura médica de hasta USD 5 millones (Universal Assistance)
Guardar

La planificación de un viaje comienza mucho antes de llegar al aeropuerto. La elección del destino, la organización del presupuesto y la contratación de los servicios necesarios forman parte de una etapa en la que cada decisión puede influir en la experiencia final. En ese contexto, los eventos de comercio electrónico representan una oportunidad para anticipar gastos y acceder a condiciones especiales.

Con la llegada de CyberMonday 2026, Universal Assistance anunció una serie de beneficios destinados a quienes estén organizando sus próximas vacaciones. La propuesta incluye 55% de descuento, 12 cuotas sin interés y menores gratis en la contratación de planes anuales, una combinación de promociones orientada a facilitar el acceso a la asistencia al viajero.

Las ofertas estarán disponibles a través de los diferentes canales de comercialización de la compañía y permitirán elegir la cobertura de acuerdo con las características y necesidades de cada viaje. Desde la empresa destacaron la importancia de acercar alternativas en una época del año en la que comienzan a definirse los destinos para las vacaciones de verano.

CyberMonday es una fecha muy importante para nosotros porque coincide con un momento en el que muchas personas comienzan a definir y organizar sus vacaciones. Queremos acompañarlas desde el inicio de la planificación, acercándoles beneficios concretos para que puedan viajar con mayor respaldo y tranquilidad”, señaló Diego Barón, CMO y Digital de Universal Assistance.

Nuevas coberturas para distintos perfiles de viajeros

Más allá de las promociones comerciales, la firma continúa ampliando su portfolio de productos para responder a las diferentes necesidades de quienes viajan. Una de las novedades es BEST, su propuesta de asistencia al viajero con cobertura médica de hasta USD 5 millones. El producto fue desarrollado para ofrecer un nivel elevado de protección y respaldo durante los desplazamientos internacionales.

La compañía también incorporó una nueva alternativa para personas con preexistencias médicas, con una cobertura ampliada para este tipo de condiciones. De esta manera, busca ofrecer más opciones a quienes necesitan contemplar situaciones particulares al momento de contratar un servicio de asistencia.

A estas propuestas se suma un beneficio diferencial para quienes eligen los planes con coberturas de USD 1 millón y USD 5 millones: VIP Experience Pass, una experiencia premium disponible en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El servicio contempla acceso al VIP Club, gastronomía premium y prestaciones exclusivas en los controles de seguridad y migraciones. También incluye acceso privado hasta la puerta de embarque, con el objetivo de sumar comodidad y agilizar distintos momentos del recorrido antes de abordar.

Cuatro personas tomadas de la mano frente a las olas en la arena de una playa al atardecer
Los planes con coberturas de USD 1 millón y USD 5 millones incluyen VIP Experience Pass, con acceso a servicios exclusivos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Universal Assistance)

Una figura estelar en esta nueva etapa de la marca

La campaña de CyberMonday coincide con un período de renovación para Universal Assistance, que recientemente anunció a Iván de Pineda como su nuevo embajador de marca.

La incorporación del conductor y modelo forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el posicionamiento de la compañía en Argentina y comunicar valores asociados con la confianza, la cercanía y la pasión por descubrir nuevos destinos.

La alianza se integra a una propuesta que busca acompañar a los viajeros en las distintas etapas de sus experiencias, desde la preparación previa hasta las necesidades que puedan surgir durante la estadía en el exterior.

En paralelo, la empresa profundiza su estrategia de transformación digital, con herramientas que apuntan a simplificar el acceso a los servicios y mejorar la experiencia de los usuarios.

La tecnología como parte de la experiencia de viaje

La digitalización ocupa un lugar cada vez más relevante en el modelo de atención de Universal Assistance. Actualmente, más del 50% de las asistencias se gestionan a través de su aplicación móvil, un indicador que refleja la creciente utilización de canales digitales para resolver distintas necesidades durante un viaje.

Entre las principales funcionalidades se encuentra la autogestión médica mobile, que permite solicitar asistencia médica de manera completamente online, sin necesidad de realizar gestiones presenciales.

La aplicación también incorpora herramientas impulsadas por inteligencia artificial, como el chequeo de bienestar y las recomendaciones personalizadas para cada viaje. A estas prestaciones se suman otras opciones prácticas: listas de viaje, administrador de itinerarios, traductor de idiomas y conversor de divisas.

El desarrollo de estas soluciones responde a una tendencia del sector turístico: la búsqueda de experiencias más ágiles y personalizadas, en las que los viajeros puedan acceder a información y resolver gestiones desde sus dispositivos móviles.

Más de 45 años de trayectoria en asistencia al viajero

La incorporación de nuevas coberturas y recursos tecnológicos forma parte de una estrategia que combina experiencia, innovación y desarrollo de servicios para distintos perfiles de usuarios.

Con más de 45 años de trayectoria, Universal Assistance brinda asistencia integral al viajero con atención disponible las 24 horas, los 365 días del año. Según informó la compañía, protege a más de 10 millones de personas anualmente y cuenta con una red internacional de más de 15.000 prestadores.

En este escenario, CyberMonday representa una oportunidad para quienes buscan anticipar la contratación de estos servicios y acceder a condiciones comerciales diferenciales.

La propuesta de la empresa combina descuentos, facilidades de pago y beneficios adicionales con una oferta que incluye distintas alternativas de cobertura y herramientas digitales. El objetivo es que la asistencia al viajero forme parte de la planificación desde el comienzo y acompañe cada etapa de la experiencia.

Temas Relacionados

Verano 2027Universal AssistanceCyber MondayDescuentosCyber Monday 2026Asistencia al viajeroDescuento en asistencia al viajero

Más Noticias

Coctelería y arte contemporáneo: la carta de autor que se puede probar en arteba 2026

Gancia Hibiscus presenta, del 30 de octubre al 1 de noviembre en La Rural, una selección de cócteles originales creada junto a Tres Monos, reconocido por sexto año consecutivo entre los mejores bares del mundo en The World’s 50 Best Bars

Coctelería y arte contemporáneo: la carta de autor que se puede probar en arteba 2026

Argentina a la vanguardia mundial en recuperación de datos en discos rígidos, SSD y celulares

Recuperar información de un disco rígido dañado, SSD o memoria que dejó de funcionar requiere conocimientos de electrónica, mecánica de precisión, firmware y herramientas profesionales que no se encuentran en los servicios técnicos convencionales. Quién ofrece este servicio en el mercado local

Argentina a la vanguardia mundial en recuperación de datos en discos rígidos, SSD y celulares

Una historia de cinco décadas que conecta la moda española con Argentina

“Adolfo Domínguez: El eco de otras voces” es un documental dirigido por Adriana, la hija mayor del diseñador. Además, la marca presenta en el país la colección ZENIT

Una historia de cinco décadas que conecta la moda española con Argentina

Cómo es la isla colombiana que propone desconectarse del turismo masivo

Con solo 10 bungalows y capacidad para 20 huéspedes, Isla Corona ofrece una estadía entre arrecifes de coral, manglares y playas de arena clara

Cómo es la isla colombiana que propone desconectarse del turismo masivo

El desafío de la inteligencia artificial en salud: pasar de la adopción a los resultados

Ivan Isaack, CEO y cofundador de la healthtech Nexup, plantea la necesidad de incorporar inteligencia artificial con objetivos definidos y foco en los problemas concretos de las instituciones de salud

El desafío de la inteligencia artificial en salud: pasar de la adopción a los resultados

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bariloche: el oficialismo se impuso en la elección para reformar la Carta Orgánica y relegó a LLA al tercer lugar

Bariloche: el oficialismo se impuso en la elección para reformar la Carta Orgánica y relegó a LLA al tercer lugar

Juicio a “Pity” Álvarez: el músico será trasladado desde la clínica psiquiátrica para declarar por el crimen de Cristian Díaz

“Cuesta recordar algo parecido a esto”: la revelación del forense a cargo de las pericias por el femicidio de Nancy Godoy

Cómo el polvo del Sahara transporta bacterias hasta la Amazonía, según un estudio

El Gobierno impulsa el ascenso de Daniel Rafecas como camarista y se abriría una nueva vacante en Comodoro Py

INFOBAE AMÉRICA

Un presidente novato, protección estadounidense, la CIA... mi novela más al ras de la actualidad

Un presidente novato, protección estadounidense, la CIA... mi novela más al ras de la actualidad

El cáliz que Juan Carlos Pallarols regalará al papa León XIV: realizado con restos de la guerra de Malvinas, tardó 10 meses en forjarlo y colaboraron 1 millón de personas

La belleza de la semana: retrato de Gabriele Münter, de ser pionera a pasar al olvido por ser la "amante de Kandinsky"

En fotos: El Salvador le da el último adiós a Carlos Rivera, “El Komanche”, en su tierra natal

Este año 500 armas de fuego y 40 mil municiones han sido retiradas de las calles panameñas

ETRETENIMIENTO

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

AuronPlay prepara un viaje a El Salvador para despedir a Komanche con un "homenaje de flores"

Influencer fitness y estrella de OnlyFans murió a los 29 años en accidente de motocicleta

Jennifer Lawrence revela qué parte de su cuerpo no se recuperó tras sus partos: "No hay vuelta atrás"

Willem Dafoe reveló que tiene fobia a las alturas y contó cómo enfrentó sus miedos durante el rodaje de “Tenzing”