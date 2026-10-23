Así cambió la forma de buscar y comprar productos online

Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, en Infobae Talks Insights IA

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La forma en que las personas descubren y compran productos online cambió de manera profunda en los últimos años. Lejos de limitarse a una función de eficiencia, hoy la inteligencia artificial participa directamente del proceso de decisión de compra.

Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, participó de Infobae Talks Insights IA para analizar ese fenómeno. “En la Argentina, el e-commerce está creciendo ya hace varios años y se proyecta que va a seguir creciendo muy fuerte en los siguientes años”, señaló. Esta modalidad de venta representa aproximadamente el 15% del comercio minorista en el país.

El ejecutivo describió un entramado consolidado, con buenos desarrollos en medios de pago digitales, logística, marketing y otras herramientas tecnológicas. “Tiendanube está en el centro de ese ecosistema como un socio clave de las marcas a la hora de vender online”, explicó.

El comercio agéntico redefine la forma en que las personas descubren y compran productos online (Maximiliano Luna)

Decodificar la tecnología y ponerla en manos de las marcas es, según Radavero, la función central de la compañía: un emprendimiento puede ser experto en diseñar indumentaria o calzado sin necesariamente dominar las herramientas digitales que requiere un negocio omnicanal.

El comercio agéntico cambia la forma de comprar

“Hoy le pregunto a ChatGPT o a Claude y le digo, por ejemplo: ‘Conseguime unas zapatillas para correr’”, afirmó el directivo, al describir cómo un agente de inteligencia artificial reemplaza el proceso manual de búsqueda y comparación que antes implicaba abrir múltiples pestañas en un buscador.

Ese fenómeno recibe el nombre de comercio agéntico: agentes que interactúan con personas o con otros agentes para concretar transacciones que antes dependían exclusivamente de la intervención humana. Del lado de las marcas, el desafío pasa por adaptarse a esa interacción y, al mismo tiempo, incorporar la inteligencia artificial como herramienta de gestión.

Cada vez más pymes argentinas incorporan inteligencia artificial a su operación diaria (Maximiliano Luna)

Para resolver esa brecha, Tiendanube desarrolló Lumi, un sistema de IA integrado al administrador de cada tienda que incluye agentes especializados en la creación de contenido, fotos, descripciones de producto y análisis del negocio. “Es como tener 30 personas más en tu equipo, porque son 30 agentes de inteligencia artificial, cada uno especialista en distintas partes de tu negocio”, comparó el ejecutivo.

Qué tan avanzadas están las pymes argentinas

La mitad de los pequeños y medianos negocios del país ya declara utilizar inteligencia artificial, de acuerdo con los datos que citó Radavero. Sin embargo, la mayoría se concentra en usos superficiales, como la generación de contenido para redes sociales o piezas de comunicación. Un grupo más reducido avanzó hacia la eficiencia operativa, con aplicaciones orientadas a la atención al público y las ventas a través de herramientas como ChatNube.

Avanzar hacia un uso más profundo, vinculado a la toma de decisiones basada en datos, representa un desafío mayor para las pymes. “Es más complejo que una inteligencia artificial pueda servirte bien para tu negocio”, comentó el directivo, quien identificó dos obstáculos centrales: la capacitación de los equipos y la identificación concreta de qué problemas puede resolver la tecnología en cada caso particular.

Responder consultas de venta durante las 24 horas ya es posible gracias a la atención automatizada (Maximiliano Luna)

Chat Nube y la venta las 24 horas

Un intercambio iniciado por WhatsApp o Instagram puede derivar en una compra sin que medie ningún vendedor humano. Chat Nube funciona como un asistente de ventas disponible las 24 horas, los siete días de la semana, capaz de escuchar audios y analizar fotos enviadas por los usuarios para orientarlos hacia el producto buscado. “Momentos donde ninguna marca tiene gente atrás en el WhatsApp respondiendo”, describió Radavero sobre franjas horarias como la madrugada o los fines de semana.

A esa atención constante se suma un sistema de checkout acelerado en dos clics, posible gracias a que 9 millones de compradores pasan por Tiendanube cada año y eligen guardar sus datos en la plataforma. Esa combinación permite que una conversación iniciada en una red social derive directamente en el último paso de la compra, sin pasos adicionales de carga de información.

Para el gerente general, la Argentina y Tiendanube se posicionan en un nivel de desarrollo similar al de Estados Unidos, China y Europa en materia de comercio agéntico, un terreno que la compañía describe como una etapa inicial todavía en construcción.