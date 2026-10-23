Cuáles son los riesgos de depender de un solo proveedor de nube

Jorge Payró, director regional de Cono Sur y country manager para la Argentina en Red Hat, en Infobae Talks Insights IA

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Las conversaciones sobre inteligencia artificial dentro de las empresas atravesaron un cambio de fase en 2026. Durante los primeros años de adopción, las organizaciones multiplicaron pruebas piloto motivadas por la necesidad de no quedarse fuera de la tendencia. Ese impulso inicial empezó a ceder terreno frente a una exigencia distinta: ejecutar modelos y algoritmos de forma concreta y mostrar impacto directo sobre el negocio.

Jorge Payró, director regional de Cono Sur y country manager para la Argentina en Red Hat, participó de Infobae Talks Insights IA para analizar ese cambio de paradigma. “Yo creo que fundamentalmente el cambio pasa por dejar de hacer gran cantidad de pilotos y pruebas y pasar concretamente a ejecución de modelos, de algoritmos y de esa forma mostrar impacto en el negocio, un impacto directo”, explicó.

El ejecutivo citó un estudio de Boston Consulting Group según el cual el 85% de las compañías realizó inversiones en inteligencia artificial, aunque solo entre el 10% y el 20% logró traducir esas inversiones en impacto sobre el negocio.

“Pasó la ansiedad por subirse a la ola, y eso se convirtió en necesidad de ejecutar. Nos fuimos del ‘FOMO AI’, el miedo de no estar en esta ola; y, sin embargo, las compañías ven que puede haber una ventaja competitiva, pero para eso hay que mostrar resultados”, agregó.

El ejecutivo también destacó que, en la era de la IA, permanecer en una “caja negra” con software propietario representa un riesgo, ya que las empresas no tienen la gobernanza necesaria, la flexibilidad ni el poder de negociación que necesitan. “Entonces, una infraestructura de nube híbrida o multinube abierta, basada en open source, es lo que entendemos como la mejor forma de gestionar la infraestructura y tener el control”, dijo.

La gestión de infraestructura abierta gana terreno frente a los entornos cerrados de nube (Maximiliano Luna)

Consultado sobre la gestión de la infraestructura, Payró diferenció el entrenamiento de modelos de su ejecución posterior. “Cuando hablamos de IA, hablamos de modelos y de entrenar modelos. Eso es como ir a la universidad. La inferencia es la ejecución, es dejar de estudiar para pasar a trabajar”, señaló. Red Hat, que este año cumple veinte años de operaciones en la Argentina, promueve una infraestructura de nube híbrida o multinube basada en código abierto como la forma más eficiente de escalar esa inferencia con velocidad y seguridad.

Riesgos de depender de un proveedor único

Una compañía que concentra toda su infraestructura de inteligencia artificial en un entorno cerrado o en un único proveedor de nube puede terminar en una posición de dependencia extrema. “Puede haber el riesgo de quedar como rehén desde el punto de vista financiero y operativo”, advirtió el directivo. Esa dependencia implica poco margen de maniobra sobre el control y la seguridad de los datos, además de operar sin el gobierno necesario sobre los procesos internos.

Gobernanza y seguridad se vuelven ejes centrales en la adopción de inteligencia artificial (Maximiliano Luna)

La falta de control interno reduce además la capacidad de negociación de las empresas y su velocidad para adaptarse a cambios del mercado. Payró agregó que la aceleración de vulnerabilidades asociada al uso de inteligencia artificial, sumada al avance de marcos regulatorios en Estados Unidos y Europa, exige un control más estricto sobre modelos y agentes. Frente a ese escenario, Red Hat trabaja en la detección de vulnerabilidades, su remediación y el despliegue de esas soluciones dentro de los entornos de los clientes.

Gobernanza para agentes autónomos

Detectar un posible fraude o autorizar a un nuevo cliente en una entidad bancaria son decisiones que un sistema entrenado previamente puede tomar en cuestión de segundos. Entrenar a un agente de esta manera demanda tiempo e inversión, remarcó el ejecutivo, mientras que la velocidad de respuesta posterior requiere un esquema sólido de control para evitar errores con consecuencias directas sobre el negocio.

Para avanzar en esa dirección, la compañía impulsa —junto con otras empresas del sector como Microsoft e IBM— un proyecto de código abierto llamado asago, orientado a acercar el trabajo de los abogados al de los ingenieros de software. “Este proyecto busca acercar esos dos mundos y, en definitiva, simplificar traduciendo en acciones ejecutables desde la parte legal hacia lo que es la parte operativa en las soluciones de tecnología”, explicó el directivo.

El código abierto se posiciona como alternativa para escalar proyectos tecnológicos con mayor control (Maximiliano Luna)

Lineamientos del Red Hat Summit Connect 2026

Montevideo, Buenos Aires y Santiago de Chile fueron las sedes del Red Hat Summit Connect 2026 para la región del Cono Sur. El evento conectó a clientes con líderes y especialistas de la tecnológica y de otras organizaciones alrededor de ejes como inteligencia artificial, seguridad, soberanía e infraestructura de inferencia.

Uno de los proyectos centrales presentados fue Lightwell, desarrollado junto con IBM, orientado a la remediación y el despliegue de soluciones frente a vulnerabilidades que se aceleran por el uso de software comunitario combinado con inteligencia artificial. El objetivo, según el director regional, es sostener la capacidad de innovación y escalabilidad que ofrece el software abierto sin resignar control, seguridad ni soberanía digital.

Parte de ese control pasa por la cadena de suministro del software: las compañías combinan desarrollo tercerizado, desarrollo propio y librerías disponibles en la comunidad para construir sus aplicaciones. Garantizar que esa cadena esté validada y no haya sido intervenida en ningún tramo hasta llegar a la aplicación final resulta, para Payró, un punto fundamental dentro de cualquier estrategia de infraestructura abierta.