Aprendizaje, velocidad e impacto: los pilares de los jóvenes al elegir dónde trabajar

EY Argentina fue reconocida por Great Place to Work entre los mejores lugares para trabajar para el talento joven (EY)

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En un contexto marcado por la inteligencia artificial y la transformación tecnológica, las nuevas generaciones buscan experiencias que les permitan aprender rápido, desarrollar habilidades para el futuro y generar impacto desde el inicio de sus carreras. Con una propuesta enfocada en estos aspectos, EY Argentina fue reconocida en el puesto número 1 del ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar Talento Joven 2026 de Great Place to Work.

Este reconocimiento cobra especial relevancia porque refleja la experiencia de los propios colaboradores, de hasta 25 años, y su percepción sobre aspectos clave como la confianza, el desarrollo del potencial humano, los valores, el liderazgo y la innovación de las empresas en las que trabajan.

“Nuestra estrategia de talento parte de entender que el desarrollo profesional ya no es lineal. Buscamos que cada persona pueda construir su propio camino a través de experiencias diversas, nuevos desafíos y oportunidades de aprendizaje, dentro de un entorno flexible e inclusivo que dé espacio para explorar, crecer y evolucionar a lo largo de su carrera”, expresó Lorena Gregori, Talent Leader en EY Argentina.

Los jóvenes profesionales de EY Argentina participan en proyectos reales desde el inicio de sus carreras (EY)

Aprender más, en menos tiempo

Según la visión de la Firma, acelerar el aprendizaje implica, ante todo, aprender desde la experiencia. Involucrarse desde etapas tempranas en proyectos relevantes, asumir desafíos de manera progresiva y trabajar junto a equipos multidisciplinarios permite a los jóvenes convertir el conocimiento en experiencia concreta, ampliar su mirada y desarrollar nuevas capacidades que enriquecen su desarrollo profesional.

A ese recorrido se suma la posibilidad de trabajar con empresas líderes y participar en proyectos nacionales e internacionales, con exposición a distintas industrias, problemáticas y perspectivas. Una experiencia que no solo amplía su comprensión de los negocios, sino que también los desafía a desenvolverse en contextos diversos y encontrar nuevas formas de abordar problemas cada vez más complejos.

El intercambio de experiencias y perspectivas forma parte de las oportunidades de aprendizaje y desarrollo en EY Argentina (EY)

Prepararse para lo que viene

El aprendizaje práctico en EY Argentina se complementa con una cultura de capacitación continua que busca acompañar a las personas en el desarrollo de habilidades relevantes para el futuro.

Iniciativas como EY Badges, que permiten obtener credenciales digitales en áreas vinculadas con la tecnología y la innovación, y los MBA internacionales en Tecnología y Business Analytics, amplían las posibilidades de profundizar conocimientos y seguir construyendo nuevas capacidades.

La inteligencia artificial se integra en este recorrido no solo desde lo técnico, sino como una capacidad estratégica que atraviesa la forma de aprender, colaborar y abordar desafíos. Su desarrollo se potencia a través de la formación continua, la mentoría, la experiencia en proyectos reales y el intercambio con equipos diversos a nivel global.

De esta manera, capacitación, experiencia y acceso a nuevas tecnologías forman parte de una misma propuesta: preparar a las personas no solo para adaptarse a los cambios, sino también para desenvolverse y aportar en un entorno profesional en permanente transformación.

EY Argentina promueve una cultura de capacitación continua para acompañar el desarrollo de nuevas capacidades (EY)

Del aprendizaje al impacto

Para las nuevas generaciones, el desarrollo profesional cobra sentido cuando pueden transformar lo que aprenden en una contribución concreta. En EY Argentina, esa posibilidad comienza en el trabajo cotidiano: participar en proyectos reales, aportar nuevas perspectivas y aplicar conocimientos y capacidades para acompañar a las organizaciones frente a desafíos cada vez más complejos.

Así, cada persona puede aportar, desde su rol, al propósito compartido de la Firma de construir un mejor mundo de negocios, generando valor para las empresas y la sociedad.

Y esa posibilidad de generar impacto también puede trascender los proyectos profesionales. A través de programas como EY Ripples, las personas pueden participar en iniciativas de voluntariado en las que tienen la oportunidad de poner sus conocimientos, habilidades y experiencia al servicio de desafíos sociales y ambientales. Así, crecer profesionalmente también implica ampliar las formas en las que cada persona puede aportar y dejar su huella.

A través del programa EY Ripples, profesionales de EY tienen la oportunidad de participar de iniciativas de voluntariado (EY)

Crecer también es sentirse parte

En EY Argentina, el crecimiento profesional va más allá del aprendizaje y los nuevos desafíos. También supone formar parte de un entorno que acompaña las distintas etapas de la vida, promueve vínculos y genera espacios donde diferentes perspectivas puedan encontrarse.

Esta mirada se refleja en iniciativas que buscan brindar mayor flexibilidad y acompañar las necesidades de cada persona. El trabajo híbrido y las políticas de tiempo flexible permiten compatibilizar la carrera profesional con la vida personal y la formación académica.

Los torneos y actividades internas generan oportunidades para compartir, conectar y fortalecer vínculos más allá del trabajo cotidiano (EY)

A su vez, a través de sus redes de afinidad, generan espacios de encuentro y conversación en torno a la diversidad y la inclusión, mientras que propuestas como los torneos de fútbol y pádel y las celebraciones internas ofrecen otras oportunidades para compartir, conectar y fortalecer vínculos más allá del trabajo cotidiano.

En este sentido, crecer también implica encontrar un espacio donde el bienestar, la flexibilidad, los vínculos y el sentido de pertenencia formen parte de la experiencia profesional.