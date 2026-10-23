Policía retirado muere en un ataque armado dentro de su picop en Guatemala

Un ataque armado cobró la vida del policía retirado Héctor Francisco Serrano Mazariegos en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. (Bomberos Voluntarios)

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Un ataque armado dejó como saldo un policía retirado fallecido en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. La víctima fue identificada como Héctor Francisco Serrano Mazariegos, de 43 años, quien después de su retiro de la institución se dedicaba a actividades comerciales vinculadas al transporte.

El hecho ocurrió la mañana de este jueves 22 de octubre en la 18 avenida A y 7a. calle de la zona 6, frente al inmueble identificado con el número 7-09.

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Serrano Mazariegos se encontraba dentro de un vehículo tipo picop negro, el cual recibió varios impactos de bala, entre ellos en el parabrisas delantero.

Los Bomberos Voluntarios, de la Cuarta Compañía, atendieron la emergencia tras recibir una alerta sobre una persona herida de bala dentro de un vehículo.

A su llegada, los técnicos en urgencias médicas evaluaron al hombre y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El crimen ocurrió durante la mañana en la 18 avenida A y 7a. calle, en un sector con locales comerciales y talleres automotrices. (Bomberos Voluntarios)

El ataque ocurrió a plena luz del día en un sector donde funcionan comercios y negocios de servicio automotor. La escena quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se iniciaban las diligencias para establecer cómo ocurrió el crimen y determinar la identidad de los responsables.

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Testigos señalaron que los atacantes se movilizaban en motocicleta

De acuerdo con versiones preliminares de testigos, dos hombres que se desplazaban en motocicleta se acercaron al picop en el que estaba Serrano Mazariegos y abrieron fuego. Tras los disparos, los atacantes huyeron del lugar.

El exagente quedó herido dentro del vehículo. Los socorristas confirmaron su muerte antes de que pudiera ser trasladado a un centro asistencial.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil recolectaron evidencias para identificar a los responsables del homicidio. (Bomberos Voluntarios)

En el área fueron localizados 18 casquillos, según el reporte preliminar conocido tras el ataque. Ese hallazgo forma parte de los indicios que deberán ser analizados por los investigadores para reconstruir la secuencia de los hechos.

Luego de confirmar el fallecimiento, los bomberos notificaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP). Los fiscales quedaron a cargo de procesar la escena, recopilar evidencia balística y tomar declaraciones de las personas que presenciaron o conocieron detalles del ataque.

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Técnicos de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y confirmaron que el conductor del picop carecía de signos vitales. (Bomberos Voluntarios)

Hasta el momento, no se informó sobre capturas vinculadas con el caso ni sobre un posible móvil. Tampoco se estableció si la agresión estuvo relacionada con la actividad comercial de la víctima, con antecedentes de su etapa en la institución policial o con otra circunstancia.

La víctima había trabajado en la División de Protección de Personas y Seguridad

Serrano Mazariegos era originario de Escuintla, en el departamento del mismo nombre. Durante su trayectoria en la Policía Nacional Civil, estuvo asignado por un período a la División de Protección de Personas y Seguridad (DPP), unidad que brinda resguardo a funcionarios, alcaldes, políticos y otras personalidades.

Información preliminar indicó que se había retirado de la Policía Nacional Civil aproximadamente dos años antes del crimen. Tras dejar el servicio activo, desarrolló actividades comerciales.

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Serrano Mazariegos integró la División de Protección de Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil antes de dejar la institución. (Redes Sociales)

Registros disponibles en el portal de compras públicas Guatecompras lo vinculan con Transportes Mi Pequeña Preciosa, un negocio registrado en el rubro de servicios de transporte. Otras versiones señalaron que también se dedicaba a la venta de vehículos.

La investigación del Ministerio Público deberá definir si el ataque fue dirigido específicamente contra el exagente y empresario del transporte o si existieron otros factores que derivaron en el homicidio. Las autoridades no habían divulgado mayores avances sobre el caso al cierre de esta nota.