Qué buscan las nuevas generaciones al ingresar al mercado laboral

Colaboradores de Marketing, Comunicación, Ventas, Recursos Humanos, Legales, Estrategia, Operaciones y Finanzas representan al talento joven de Verisure (Verisure)

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Las nuevas generaciones llegan al mercado laboral con expectativas distintas a las de sus predecesoras. Hoy valoran los espacios diversos e inclusivos en donde puedan sentirse escuchados y proyectar un futuro. También buscan identificarse con empresas que integren la sostenibilidad en su estrategia y en su manera de hacer negocios, generando un impacto positivo más allá de los resultados.

Frente a ese escenario, las organizaciones enfrentan el desafío de construir culturas capaces de atraer y potenciar ese talento. Ya no alcanza con abrir una puerta al mundo laboral; la diferencia está en acompañar a cada persona desde sus primeros pasos profesionales.

En este contexto, Verisure, compañía líder en el mundo en alarmas de seguridad monitoreada, obtuvo la su tercera certificación Great Place to Work Talento Joven. La distinción surge de la opinión de sus propios colaboradores y reconoce el entorno que la empresa brinda a los profesionales que inician su carrera.

Las personas, en el centro de la estrategia

El logro valida una cultura centrada en las personas y sostenida por cinco cuatro pilares: la confianza y responsabilidad, la pasión, la innovación, el compromiso con marcar la diferencia el éxito y el trabajo en equipo. Esos valores se reflejan en la forma de trabajar de los equipos y en las decisiones cotidianas de la organización.

La confianza habilita la autonomía, mientras que la pasión impulsa la dedicación a cada tarea. A su vez, la orientación a resultados y la capacidad de ejecución permiten que las ideas se transformen en logros concretos.

El talento joven de Verisure potencia su crecimiento profesional a través de proyectos de innovación crossarea (Verisure)

Verisure es una compañía con más de 35 años de experiencia en el mundo, en donde el talento ocupa el centro de la estrategia. La innovación y una cultura basada en la colaboración han sido factores clave para el crecimiento sostenido y la evolución del negocio.

Asimismo, Verisure promueve el desarrollo interno a través de programas de movilidad y carrera. capacitación, movilidad y carrera. De este modo, acompaña a sus colaboradores en las distintas etapas de su trayectoria, desde el primer empleo hasta posiciones de liderazgo.

Uno de los ejes de esa propuesta es GROW Learning Academy, la plataforma de aprendizaje de la compañía. Desde allí se impulsan programas de diversidad y género, liderazgo, idiomas y gestión del talento, junto con iniciativas pensadas especialmente para jóvenes profesionales. “El propósito de la academia es preparar a los futuros líderes de la organización. Por eso, el desarrollo individual la capacitación se concibe como un proceso permanente que acompaña toda la experiencia laboral, y no como una instancia aislada.”, detalla Florencia Scandale, directora de Recursos Humanos en Verisure Argentina.

Diversidad, tecnología e innovación

Por otra parte, la empresa fomenta una cultura basada en la diversidad y la inclusión. Según su visión, la convivencia de distintas miradas enriquece la innovación, fortalece el liderazgo y potencia el rendimiento de los equipos.

La formación continua impulsa el crecimiento de los colaboradores, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo tanto en el mercado local como en el internacional (Verisure)

Esa convicción se traduce en grupos de trabajo heterogéneos, donde perfiles con trayectorias, edades y formaciones diferentes colaboran en objetivos comunes. Para los recién llegados, implica la posibilidad de aportar ideas y ser parte activa de las soluciones.

Además, formar parte de Verisure significa integrarse a una compañía global que combina tecnología, innovación y crecimiento constante. Los jóvenes participan en proyectos de transformación con impacto concreto en el negocio y en la tranquilidad de millones de hogares y comercios.

“La experiencia les permite desarrollar habilidades técnicas y humanas en un sector dinámico, donde la seguridad se apoya cada vez más en soluciones digitales, siempre impulsadas por el talento humano. Así, los desafíos se convierten en oportunidades de aprendizaje con proyección real.”, resalta la ejecutiva.

Un camino de reconocimientos

Este reconocimiento se suma a la sólida trayectoria de Verisure en los rankings de Great Place to Work Argentina. La compañía fue reconocida durante dos años seguidos entre las 10 mejores empresas para trabajar del país y obtuvo la certificacion de Talento Joven en tres años. Además, fue distinguida por tres años como uno de los mejores lugares para trabajar para las mujeres, reafirmando su compromiso con la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

La certificación Talento Joven confirma que Verisure ofrece a las nuevas generaciones un espacio donde aprender, crecer y construir una carrera de largo plazo. Con las personas como protagonistas, la compañía demuestra que el desarrollo del talento y el éxito del negocio avanzan de la mano.