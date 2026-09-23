El legado en juego: por qué las empresas familiares necesitan repensar su futuro

La sucesión generacional, el gobierno corporativo y la planificación patrimonial son los ejes centrales de un encuentro diseñado para quienes lideran empresas familiares en la Argentina (SPF)

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Las empresas familiares representan el corazón productivo de la Argentina. Generan más del 70% del empleo privado del país y constituyen la columna vertebral de economías regionales que van desde la producción agroindustrial hasta el comercio minorista.

Sin embargo, un dato persistente opaca ese protagonismo: apenas una de cada diez llega a la tercera generación. La continuidad, que durante décadas pareció un asunto de voluntad y tradición, hoy es una construcción que exige estrategia, conversaciones difíciles y decisiones que pocas familias están preparadas para tomar solas.

Para abordar esa brecha entre el potencial y la realidad, Eduardo Braun junto a REF Argentina —la organización global de líderes empresariales representada en el país por Alan Gegenschatz— convocan a la segunda edición del Summit para Empresas Familiares People First.

Especialistas nacionales e internacionales compartirán herramientas concretas para abordar los desafíos más complejos de las organizaciones de familia (SPF)

El encuentro se realizará el martes 13 de octubre de 2026 en el Hotel Four Seasons Buenos Aires y reunirá a empresarios, miembros de familias empresarias y especialistas nacionales e internacionales para explorar los desafíos más urgentes de este tipo de organizaciones.

Sucesión, gobierno y profesionalización: los temas que definen la continuidad

La agenda del encuentro no es un inventario de problemas abstractos. Cada bloque temático responde a dilemas concretos que miles de familias empresarias enfrentan a diario:

¿Cómo estructurar la sucesión sin fracturar los vínculos?

¿Cuándo y cómo profesionalizar la gestión sin perder la identidad?

¿Qué rol deben ocupar los miembros de la siguiente generación?

El programa incluye sesiones sobre sucesión generacional, gobierno corporativo, planificación patrimonial, gestión de conversaciones difíciles y construcción de culturas organizacionales capaces de sostener el crecimiento a largo plazo. El formato combina un plenario que se extiende desde las 8:00 hasta las 13:15 horas con breakout sessions en la tarde, de 14:00 a 18:00 horas, diseñadas para profundizar en casos y herramientas específicas.

Los especialistas que van a liderar el debate

Martín Litwak , especialista en planificación patrimonial: abordará cómo proteger los activos familiares en un entorno global cada vez más volátil.

Ferrán González Feliubadaló , referente internacional en gobierno corporativo para empresas familiares: aportará una perspectiva comparada sobre los modelos que mejor funcionan para ordenar la toma de decisiones cuando los afectos y los negocios se entrelazan.

Eduardo Braun, especialista en empresas familiares, liderazgo y cultura organizacional: aportará herramientas para ordenar los grandes desafíos de la empresa familiar, desde la sucesión y la profesionalización hasta la integración de los proyectos individuales, sin perder de vista los vínculos y la continuidad.

Adela Sáenz Cavia , especialista en inteligencia emocional aplicada al ámbito empresarial familiar: presentará herramientas orientadas a la dinámica interna de las familias.

Diana Wang, psicóloga con foco en liderazgo y conversaciones difíciles: completará el panel de expertos con enfoques prácticos para gestionar los intercambios más complejos dentro de la empresa familiar.

Entre el peso del apellido y el deseo de construir un camino propio, las nuevas generaciones buscan su lugar dentro de las empresas familiares (SPF)

Casos reales: empresarios que cuentan lo que pocos dicen en público

Uno de los rasgos que distingue a este evento es la presencia de empresarios dispuestos a compartir sus propias experiencias, con sus aciertos y sus tropiezos. Martín Cabrales, presidente de Cabrales S.A., y Soledad y Máximo Álvarez, de Line Up Toyota, forman parte de los casos reales que se presentarán durante el encuentro. Sus testimonios ofrecen algo que los marcos teóricos no siempre pueden dar: la textura de lo que significa tomar decisiones de alto impacto dentro de una estructura familiar.

Este tipo de intercambio entre pares es precisamente lo que la primera edición del Summit destacó como uno de sus activos más valorados. Quienes lideran empresas familiares suelen operar con una soledad particular: los desafíos que enfrentan mezclan lo empresarial con lo íntimo de una manera que pocos interlocutores externos comprenden del todo. Un espacio donde esos dilemas se pueden nombrar y discutir abiertamente, entre personas que atraviesan situaciones similares, tiene un valor difícil de replicar.

La próxima generación: entre el legado y la libertad

Uno de los paneles más esperados lleva el nombre “Next Gen: Entre el legado y la libertad” y estará protagonizado por Dominique Duhau, Mili Hadad y Santiago Blaquier (h). Los tres representan a una generación que creció dentro de empresas familiares consolidadas y que hoy debe encontrar su propio lugar en esas estructuras, con todo lo que eso implica: la presión del apellido, la expectativa de continuidad y, al mismo tiempo, el deseo legítimo de construir algo propio.

El gobierno corporativo dejó de ser un recurso exclusivo de las grandes corporaciones y se convirtió en una necesidad operativa para las empresas familiares en crecimiento (SPF)

La tensión entre herencia y autonomía no es nueva, pero adquiere características particulares en el contexto actual. Las nuevas generaciones ingresan al mundo empresarial con formaciones distintas, exposición internacional y valores que no siempre se alinean con los de quienes fundaron o consolidaron el negocio. Cómo convertir esa diferencia en un activo, en lugar de una fuente de conflicto, es una de las preguntas centrales que el panel busca responder.

Un contexto que no admite demoras

El Summit llega en un momento en que las presiones sobre las empresas familiares se acumulan desde múltiples frentes. La aceleración tecnológica, con la inteligencia artificial como variable disruptiva transversal a todos los sectores, obliga a revisar modelos de negocio que funcionaron durante décadas. Los cambios regulatorios y la volatilidad macroeconómica, particularmente agudos en la Argentina, añaden capas de incertidumbre que complican la planificación a largo plazo.

Empresarios que lideran organizaciones familiares compartirán en primera persona sus experiencias sobre sucesión, profesionalización y continuidad generacional (SPF)

En ese escenario, el gobierno corporativo deja de ser un lujo reservado a las grandes corporaciones y se convierte en una necesidad operativa. Las estructuras de toma de decisiones que funcionaban cuando la empresa era pequeña y el fundador tenía el control absoluto se vuelven insuficientes cuando el negocio crece, cuando ingresan nuevos socios familiares o cuando la siguiente generación reclama participación. Ordenar esos procesos antes de que se conviertan en conflictos es, precisamente, lo que el Summit busca facilitar.

REF Argentina y Eduardo Braun apuestan por un formato que combina el rigor conceptual con la cercanía entre participantes. La segunda edición del encuentro aspira a consolidarse como uno de los espacios de referencia para quienes lideran empresas familiares en el país y buscan herramientas concretas para garantizar su proyección generacional.

Las inscripciones y la información sobre el programa completo en eduardopbraun.com/summit