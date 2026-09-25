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La juntada que convirtió a la Costanera porteña en un gran picnic de primavera

Santa Rosa reunió sabores, actividades y música en La Nube Costanera, con distintas opciones para disfrutar junto a amigos y familia

La propuesta de Santa Rosa reunió sabores, actividades y música en La Nube Costanera, con distintas opciones para disfrutar junto a amigos y familia.
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Recuperar el ritual de sentarse al aire libre, compartir una picada y disfrutar una tarde sin apuro fue el punto de partida para una propuesta que buscó volver a poner al picnic en el centro de los encuentros. Con esa idea, la gastronomía, la música y los espacios abiertos se combinaron para crear una experiencia pensada para compartir.

El domingo 20 de septiembre, La Nube Costanera recibió una nueva edición de La Juntada Santa Rosa, una propuesta que invitó a disfrutar de una tarde a cielo abierto junto a diferentes opciones gastronómicas y actividades. El encuentro se desarrolló de 13:00 a 18:00 y reunió al público en la ribera norte porteña.

La iniciativa ya había pasado por Rosario y Salta, con una propuesta distinta pero un mismo fin, donde la convocatoria puso en escena el interés por recuperar una tradición bien Argentina, el juntarse. .Buenos Aires fue la siguiente parada, con una edición especialmente pensada para disfrutar del espacio y de la llegada de la primavera.

Un picnic urbano con distintas propuestas

Durante la jornada, los asistentes pudieron instalarse en los distintos sectores y recorrer libremente el predio. La experiencia estuvo organizada alrededor de la gastronomía, la música en vivo y el encuentro, con alternativas para acompañar una tarde compartida.

Santa Rosa para uso de Inhouse
La Provoletería ofreció provoletas con toppings a elección durante la experiencia (Juan Novelli)

Uno de los espacios destacados fue La Provoletería, la propuesta self-made de Santa Rosa que regresó para esta edición. Allí, los amantes de la provoleta tuvieron la posibilidad de elegir cómo armar y consumir uno de los quesos tradicionales de la gastronomía argentina.

Además, el recorrido por el predio permitió encontrar propuestas de charcutería, panadería, maridaje de vinos, tacos y una barra de café y dulce. De esta manera, diferentes opciones gastronómicas acompañaron el encuentro y ampliaron las alternativas disponibles durante la tarde.

La propuesta también se vinculó con una tendencia que atraviesa los planes urbanos: el crecimiento de los eventos gastronómicos al aire libre como alternativa a los bares y restaurantes tradicionales. En ese escenario, los espacios verdes aparecen como lugares elegidos para compartir momentos con amigos, familia o pareja.

Una experiencia pensada para compartir

Por otra parte, La Juntada buscó recuperar una costumbre asociada al disfrute colectivo. La posibilidad de sentarse, comer, escuchar música y prolongar la tarde en el predio permitió construir una jornada alrededor de un concepto sencillo: volver a encontrarse.

Santa Rosa para uso de Inhouse
La Juntada reunió gastronomía, música y espacios al aire libre en La Nube Costanera (Juan Novelli)

“La Juntada Santa Rosa nace como un concepto, básicamente agarrando una tradición bien argentina, que es el juntarse. Y como Santa Rosa, la idea es ser anfitriones de esa juntada”, comentó Valentina Sidoti, brand manager de Santa Rosa.

La entrada general incluyó acceso para dos personas, un box con una selección exclusiva de quesos Santa Rosa y dos bebidas sin alcohol. La alternativa general + provoleta sumó esta especialidad con topping a elección en La Provoletería.

Santa Rosa para uso de Inhouse
Valentina Sidoti, Brand Manager de Santa Rosa (Juan Novelli)

El queso como punto de encuentro

La iniciativa se apoyó en una historia vinculada a la elaboración de quesos y en un portfolio que incluye variedades como Provolone, Reggianito, Sardo, Atuel, Fontina, Azul, Provoleta parrillera, Pategrás, Fondue de queso y Pimienta negra. Su propuesta pone el foco en los tiempos de maduración y en características como textura, aroma y sabor de cada variedad.

Así, La Juntada Santa Rosa en Buenos Aires convirtió una tarde de primavera en una oportunidad para recuperar el picnic como ritual de encuentro. Gastronomía, música, espacios al aire libre y distintas propuestas alrededor del queso se reunieron en La Nube Costanera para celebrar una forma simple de compartir y disfrutar.

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