Una novedosa investigación reveló el impacto del uso de suplementos multivitamínicos en la vida diaria

El estudio con Supradyn registró una mejora notable en la energía diaria de los participantes (Bayer)

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En la Argentina, un reciente estudio de evidencia en el mundo real analizó cómo el consumo diario de un multivitamínico puede impactar en variables clave del bienestar. La investigación, desarrollada por Bayer y centrada en el producto Supradyn, combinó la percepción de los usuarios con registros objetivos obtenidos mediante relojes inteligentes, lo que permitió observar resultados en situaciones cotidianas.

Metodología y alcance del estudio

El análisis incluyó a 601 personas, hombres y mujeres de entre 18 y 50 años, residentes en la Argentina. El objetivo principal fue indagar de qué modo la utilización diaria de Supradyn se vincula con aspectos como energía, fatiga, motivación, desempeño físico, estado de ánimo, estrés, calidad de vida y hábitos relacionados con el movimiento y el descanso.

La novedad de este trabajo radicó en la integración de dos fuentes de información: por un lado, los autoinformes de los usuarios sobre su experiencia y, por otro, los datos recabados por dispositivos electrónicos, siempre bajo consentimiento informado.

La investigación destacó el impacto de Supradyn en la mejora del sueño y el descanso nocturno (Bayer)

Lo que reveló el seguimiento diario

En energía y rendimiento cognitivo, el 89% de los participantes manifestó sentirse más enérgico, mientras que el 86% reportó menor fatiga. Por su parte, el 87% declaró una mayor motivación y el 85% señaló una mejor capacidad para realizar múltiples tareas. Estos porcentajes reflejan la importancia de mantener niveles adecuados de vitaminas y minerales, esenciales para funciones celulares vinculadas con la producción de energía y el metabolismo.

En el plano de la vitalidad física, el 89% de los encuestados informó una mejora para realizar tareas exigentes, el 88% percibió mayor resistencia y el 85% notó un mejor desempeño durante los entrenamientos. La suplementación diaria con multivitamínicos mostró así una correlación positiva con el desempeño físico en escenarios reales.

Bienestar general y valoración del producto

Los indicadores de calidad de vida también evidenciaron cambios relevantes. El 90% de los participantes percibió una mejora en su salud general, el 88% observó un mejor estado de ánimo y el 83% reportó menos estrés. La aceptación del producto fue alta: 95% de satisfacción general, 92% de confianza en el uso diario, 94% de tasa de recomendación y 92% de valoración positiva en relación precio-calidad.

“Este tipo de estudio nos permite comprender el impacto en la vida real de un multivitamínico como Supradyn, tanto desde la percepción de los consumidores como a través de datos objetivos. Medir su alcance de esta manera era muy importante para nosotros y estamos muy orgullosos de haberlo podido llevar a cabo en nuestro país”, manifestó la Dra. Luciana Armengol (MN 112.756), especialista en Medicina Farmacéutica y líder médica de Bayer Cono Sur.

Los resultados con Supradyn refuerzan la importancia de los multivitamínicos para el bienestar cotidiano (Bayer)

Datos objetivos: movimiento y descanso

Un aspecto distintivo del estudio fue el uso de información obtenida por relojes inteligentes. En este sentido, se observó un aumento del 56% en el promedio de pasos diarios, un 32% más en la duración media del ejercicio y una mejora del 22% en el tiempo total de sueño.

Entre quienes dormían menos de siete horas, el 68% alcanzó ese umbral, considerado una referencia relevante por consensos internacionales de medicina del sueño.

La incorporación de evidencia en el mundo real representó un avance en la manera de estudiar productos de autocuidado. Este enfoque permitió observar los efectos del multivitamínico en condiciones habituales, lejos de los entornos controlados de laboratorio.

“Cuando la ciencia se acerca a la vida real y se entiende de forma simple, el impacto es mucho mayor. En Bayer promovemos el autocuidado responsable de la salud basado en evidencia científica, para lo cual es clave que las personas cuenten con información confiable. Este estudio tiene que ver con eso”, remarcó la Dra. Armengol, autora de la investigación.

Innovación y perspectivas futuras

Los resultados de la investigación abren la puerta a nuevas evaluaciones sobre el rol de los multivitamínicos en el bienestar cotidiano. Para Supradyn, el estudio consolida una propuesta basada en la ciencia, la innovación y la cercanía con las necesidades del consumidor. Además, refuerza el compromiso de Bayer con la generación de evidencia local y el uso de tecnología para comprender mejor la experiencia de las personas.

Los hallazgos ya se están preparando para ser publicados en revistas médicas internacionales, lo que permitirá ampliar el debate sobre la utilidad de los multivitamínicos en la vida diaria desde una perspectiva moderna y enfocada en el usuario.

Principales características del estudio

Participaron 601 personas de la Argentina, entre 18 y 50 años

Se evaluaron energía, fatiga, motivación, desempeño físico, estado de ánimo, estrés, calidad de vida y hábitos de movimiento y descanso

Se combinaron autoinformes con datos de relojes inteligentes

El 89% informó sentirse más enérgico y el 90% notó mejor salud general

Hubo incrementos en pasos diarios, ejercicio y duración del sueño

Resultados clave del estudio sobre multivitamínicos y bienestar

El 89% de los participantes manifestó sentirse más enérgico tras el uso diario del multivitamínico.

El 86% reportó una disminución de la fatiga en las actividades cotidianas.

El 87% expresó haber experimentado mayor motivación .

El 85% indicó una mejor capacidad para realizar múltiples tareas .

El 89% informó mejoras en la capacidad para llevar a cabo tareas físicamente exigentes .

El 88% percibió un aumento en la resistencia física .

El 85% notó un mejor desempeño durante los entrenamientos .

El 90% observó una mejora en la salud general .

El 88% experimentó un mejor estado de ánimo .

El 83% reportó una reducción en los niveles de estrés .

El 95% manifestó satisfacción general con el producto .

El 92% expresó confianza en el uso diario del multivitamínico.

El 94% aseguró que recomendaría el producto a otras personas.

El 92% valoró positivamente la relación calidad-precio .

Se registró un incremento del 56% en el promedio de pasos diarios según datos de relojes inteligentes.

La duración media del ejercicio aumentó un 32% .

La duración total del sueño mejoró un 22% .

Entre quienes dormían menos de siete horas, el 68% alcanzó ese umbral recomendado tras el estudio.

Supradyn se destacó como el multivitamínico utilizado en esta investigación, reafirmando el interés científico por comprender sus efectos en la vida diaria de los consumidores.