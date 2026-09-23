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El barrio que le pisa los talones a Palermo y todavía hoy cuesta 20% menos

Lejos de ser una moda, Chacarita logró consolidarse y valorizarse a través de un espíritu único en la ciudad. Restaurantes, bares de especialidad, talleres de diseño, galerías de arte y una vida tranquila que atrae tanto a inversores como a quienes buscan vivir ahí

Jóvenes conversando en un restaurante del barrio de Chacarita.
Chacarita suma nuevos proyectos mientras se consolida como uno de los barrios porteños con mayor transformación reciente (Mirabilia)
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“Comprar en Chacarita hoy es comprar Palermo antes de que se llamara así”, aseguran algunos expertos del real estate. Durante años, Palermo y Belgrano concentraron la mayor demanda y, con ella, los precios más altos. Pero la mirada internacional comenzó a cambiar el eje.

La confirmación ya no es solo local. En 2024, The New York Times tituló sin rodeos: Chacarita Is Buenos Aires’s Quirkiest Neighborhood. Get There Soon —Chacarita es el barrio más singular de Buenos Aires, hay que llegar pronto—, destacando sus casas art déco, su escena gastronómica y una autenticidad todavía intacta. Poco después, una selección citada por Time Out lo ubicó entre los 38 barrios más cool de toda Latinoamérica.

Esto no es un dato de color: es la confirmación externa de una transformación que el mercado ya venía señalando. Chacarita conserva el espíritu de los barrios tradicionales de Buenos Aires y aparece como uno de los próximos escalones de una expansión que ya recorrió ese camino en otras zonas de la ciudad. Como ocurre con los sectores elegidos y en evolución, todavía mantiene valores competitivos frente a áreas consolidadas.

La validación internacional representa un espaldarazo para su perfil como polo gastronómico, cultural y de diseño. A esto se suma una conectividad estratégica: cercanía a la línea B de subte, acceso rápido a las autopistas y proximidad con Belgrano R, Palermo y Colegiales.

Chacarita, un lugar a descubrir

El dato que puede resultar relevante para cualquier inversor es concreto y lo aporta Mirabilia: el metro cuadrado en Chacarita todavía se consigue entre un 15% y un 20% por debajo del valor promedio de las zonas de Palermo, pese a compartir corredor gastronómico, conectividad y un perfil de barrio joven.

Esta diferencia de valores posiciona al barrio como una alternativa dentro de un mercado en transformación. El desarrollo de nuevos proyectos, la incorporación de propuestas gastronómicas y culturales y la llegada de nuevos residentes forman parte de un proceso que modifica progresivamente la identidad de la zona.

El dólar quieto y la financiación como respuesta a un mercado sin crédito

El escenario de quienes cuentan con dólares ahorrados también forma parte de la ecuación inmobiliaria actual. Frente a un capital que permanece inmovilizado, los desarrollos ubicados en zonas con potencial de crecimiento aparecen como una alternativa para quienes buscan canalizar esos fondos hacia un activo.

A esto se suma un problema estructural del mercado: la demanda de vivienda y de propiedades para inversión comenzó a reactivarse, pero el crédito hipotecario todavía no acompaña ese ritmo de manera generalizada.

Proyectos como Mirabilia Hype plantean una respuesta a ese cuello de botella mediante financiación propia a cuatro años, una estructura que permite que la adquisición no dependa exclusivamente de una entidad bancaria. De esta manera, la propuesta apunta tanto a quienes buscan invertir como a quienes proyectan una vivienda propia y prefieren contar con un esquema de pago extendido.

Ubicado en Chacarita, el desarrollo destacado por The New York Times, Mirabilia Hype redefine el estilo de vida urbano. Un oasis de diseño, confort y amenities de lujo como piscina, solárium y espacios para yoga.

Una ecuación de expensas pensada para el inversor

Para quienes adquieren una propiedad con el objetivo de generar renta, existe un número que puede incidir de manera directa sobre la rentabilidad: el peso de las expensas dentro del alquiler mensual.

En los desarrollos Mirabilia, las expensas son planteadas bajo un esquema de costos cuidados, con el objetivo de proteger el margen del inversor. La centralización de la seguridad es uno de los elementos que contribuye a mantener controlada esta ecuación, teniendo en cuenta que se trata de uno de los principales componentes de los gastos asociados a un desarrollo.

Mirabilia Hype se integra a un entorno que combina espacios verdes, servicios, gastronomía y una creciente actividad urbana (Mirabilia)
Mirabilia Hype se integra a un entorno que combina espacios verdes, servicios, gastronomía y una creciente actividad urbana (Mirabilia)

Números claros antes de firmar

En Mirabilia Hype, el asesoramiento contempla una proyección detallada de los gastos que deberán integrarse durante el proceso de compra. El análisis incluye fondos de reserva, gastos de escrituración y una estimación de expensas, además de una tasación orientativa de renta para los perfiles inversores.

El objetivo es que la decisión se tome con una visión integral de los costos asociados a la propiedad y no únicamente a partir del valor inicial de adquisición. Se trata de una regla de oro para invertir sin sorpresas: expensas, fondo de reserva y escrituración calculados antes de firmar el boleto.

Chacarita suma nuevos proyectos mientras se consolida como uno de los barrios porteños con mayor transformación reciente (Mirabilia)
Chacarita suma nuevos proyectos mientras se consolida como uno de los barrios porteños con mayor transformación reciente (Mirabilia)

Un estilo de vida, no solo un metro cuadrado

Chacarita combina actualmente algunos de los atributos que buscan quienes priorizan una vida urbana con identidad propia: tradición barrial, oferta gastronómica en expansión, cultura de calle y nuevas experiencias que se incorporan progresivamente a la zona.

En ese contexto se inserta Mirabilia Hype, con una propuesta que contempla 6.000 metros cuadrados de parque privado arbolado y amenities pensados para diferentes perfiles de residentes. El proyecto incluye piletas cubiertas y descubiertas, gimnasio, salones para niños y adolescentes, cowork, parrillas y una cancha cubierta de fútbol y básquet.

La propuesta busca combinar espacios de uso cotidiano con áreas destinadas al encuentro y la recreación. De esta manera, el desarrollo apunta tanto a quienes buscan instalarse en un barrio con vida propia como a quienes analizan una propiedad desde una perspectiva de inversión.

Cinco personas con gafas de sol caminan en fila por una acera junto a la pared de un edificio que tiene dos ilustraciones
El barrio porteño suma propuestas residenciales mientras consolida su perfil gastronómico, cultural y de diseño

Una invitación a conocer el proyecto junto a sus desarrolladores

Quienes estén interesados en descubrir Mirabilia Hype pueden hacerlo de la mano de sus creadores, quienes también han estado a cargo de otros exitosos emprendimientos inmobiliarios en Buenos Aires.

Son proyectos que, a través de la arquitectura, el diseño y una mirada innovadora sobre la ciudad, transforman su entorno, ponen en valor los barrios y generan nuevas tendencias y formas de vivir.

Para conocer más información sobre Mirabilia Hype y sus características, se puede ingresar a su sitio web oficial.

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