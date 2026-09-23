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Sensualidad y sofisticación: la nueva fragancia que suma intensidad a una década de creaciones

Paloma Herrera presentó Intense, su cuarta creación junto a Fragancias Cannon, en el marco de sus diez años de trabajo con la compañía

La bailarina celebró una década junto a Fragancias Cannon con una propuesta frutada, floral y envolvente que amplía su universo de perfumes
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Las fragancias pueden convertirse en una forma de expresar una identidad y transmitir una personalidad a través de diferentes aromas y conceptos. En ese recorrido, cada creación puede construir un estilo propio y sumar nuevos elementos a una línea.

Paloma Herrera y Fragancias Cannon llevan diez años de trabajo conjunto, con una propuesta particular detrás de cada perfume. Ahora, ese aniversario se celebra con el lanzamiento de una nueva creación: Intense, la cuarta de la línea.

La presentación tuvo lugar el jueves 17 de septiembre a las 19:30 en el Alvear Palace Hotel, en la Ciudad de Buenos Aires, y reunió a creadores de contenido especializados en perfumes, prensa y allegados a la bailarina.

“Estamos en el Hotel Alvear y estamos presentando el lanzamiento de mi cuarto perfume. Son diez años ya con Fragancias Cannon y estoy superfeliz. Trabajar con esta gran empresa es maravilloso”, expresó Paloma Herrera.

Paloma Herrera para uso de Inhouse
Paloma Herrera durante la presentación de Intense, su cuarta fragancia, en el marco de sus diez años junto a Fragancias Cannon (Maximiliano Bernardi)

Durante este período, la bailarina destacó el recorrido realizado y la posibilidad de que cada perfume tenga una identidad propia. “Los diez años han sido supergratificantes. Poder que cada perfume tenga un estilo propio, la verdad es que es muy gratificante”, señaló.

El encuentro también estuvo marcado por el cariño recibido. “Me encanta ver tanta gente, tanto cariño. La verdad que me superemociona”, agregó.

Una propuesta con sello propio

Para Paloma Herrera, cada una de las fragancias desarrolladas durante estos diez años tuvo un carácter especial. Su participación en el proceso creativo forma parte de la identidad que busca imprimirle a cada propuesta.

Paloma Herrera para uso de Inhouse
Creadores de contenido especializados en perfumes participaron del lanzamiento de Intense y conocieron la nueva propuesta (Fragancias Cannon)

“Son diez años y cada perfume ha sido superespecial, porque trato de poner mucho, es mi impronta. Quiero que tenga un sello, no solamente poner el nombre; yo me involucro un montón”, explicó.

En esa línea, Intense propone una identidad asociada a una sensualidad sofisticada, en sintonía con la personalidad y el espíritu de Paloma Herrera. La nueva creación es descrita como intensa, sensual, magnética y sofisticada.

Su composición tiene un carácter frutado, floral y envolvente. Las notas de salida combinan pimienta negra, ciruela y grosella negra, mientras que en el corazón aparecen rosa, jazmín, fresia y durazno.

La base aporta profundidad y permanencia a la composición. De esta manera, la nueva creación amplía el universo de fragancias de Paloma Herrera con una propuesta de mayor intensidad y personalidad.

Paloma Herrera para uso de Inhouse
Paloma Herrera presentó Intense, una propuesta de carácter frutado, floral y envolvente (Maximiliano Bernardi)

El concepto de Intense y sus presentaciones

La identidad de la nueva fragancia busca reflejar una feminidad segura y elegante a través de un aroma que combina fuerza, sensibilidad y sofisticación. El concepto también está presente en el diseño del envase, que cuenta con una estética elegante y contemporánea. Cada elemento fue pensado para transmitir el carácter de Intense y reforzar la identidad de la línea.

“Es muy lindo todo el trabajo que se genera, porque realmente cada perfume tiene atrás mi sello”, sostuvo Paloma Herrera al referirse al proceso que acompaña cada creación.

Desarrollada por Cannon Puntana, Paloma Herrera Intense se presenta como Eau de Parfum y está disponible en perfumerías y farmacias de todo el país. La propuesta se encuentra disponible en Eau de Parfum de 60 ml, Eau de Parfum de 100 ml, desodorante en aerosol de 123 ml y un estuche combinado de Eau de Parfum de 60 ml más desodorante de 123 ml.

Para más información sobre la nueva fragancia de Paloma Herrera, hacer clic acá.

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