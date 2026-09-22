Río Negro: cuatro paisajes para descubrir la Patagonia en primavera

Cañadones, cráteres y especies endémicas definen el paisaje de la Meseta de Somuncurá a lo largo de la Ruta Nacional 23 (Río Negro)

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La llegada de septiembre transforma los paisajes de la Patagonia y abre una temporada ideal para recorrer territorios de contrastes. En Río Negro, el mar, los valles, la cordillera y la estepa ofrecen propuestas vinculadas con la naturaleza, la gastronomía, la producción y la cultura.

A lo largo de la provincia, cada región presenta atractivos propios que permiten descubrir diferentes formas de vivir esta estación. Avistaje de fauna marina, floración de frutales, sabores cordilleranos y paisajes volcánicos forman parte de una agenda que atraviesa todo el territorio.

Además, la primavera reúne experiencias para distintos perfiles de viajeros, desde actividades al aire libre hasta recorridos gastronómicos y propuestas de turismo rural.

Montaña y gastronomía: Bariloche y El Bolsón

En la cordillera, estos destinos combinan los últimos paisajes del invierno con una agenda gastronómica que tendrá uno de sus principales momentos en octubre. Del 5 al 12 de ese mes, Bariloche será sede de una nueva edición de Bariloche a la Carta (BALC).

Bariloche reúne sabores patagónicos y paisajes cordilleranos durante la temporada primaveral (Río Negro)

Durante una semana, el festival reunirá restaurantes, cervecerías artesanales, productores locales y cocineros invitados de distintos puntos del país. La propuesta incluirá un circuito gastronómico con más de un centenar de establecimientos, menús especiales, promociones y descuentos.

A su vez, el Centro Cívico albergará una feria con productos rionegrinos y patagónicos, entre ellos quesos, embutidos, chocolates, conservas, vinos, cervezas artesanales y frutos cordilleranos. También habrá clases magistrales, degustaciones, catas, actividades para niños y espectáculos culturales.

Según Diego Piquín, director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro, el encuentro funciona como una vidriera de la gastronomía y como reflejo del trabajo entre productores, cocineros y el sector turístico.

Entre sabores y naturaleza

Por otra parte, la primavera convierte al Valle del Río Negro en un escenario marcado por la floración de los frutales, los colores de las chacras, el río y las bardas. El territorio propone una combinación de naturaleza, producción, gastronomía, cultura y tradición patagónica.

La floración de los frutales convierte al Valle del Río Negro en un escenario de colores durante la primavera (Río Negro)

Durante esta época, los visitantes pueden acercarse a establecimientos productivos para conocer la elaboración de vinos y sidras, recorrer chacras y degustar productos locales. El turismo rural, el enoturismo y el sidraturismo se suman a una propuesta que conecta la producción regional con las experiencias de viaje.

Asimismo, el entorno permite realizar trekking, actividades en las bardas, flotadas, paseos y pesca deportiva. De esta manera, el Valle ofrece opciones para personas interesadas en actividades al aire libre y también para aquellos que prefieren disfrutar del paisaje con mayor tranquilidad.

Costa y estepa: naturaleza en dos escenarios

Septiembre y octubre marcan uno de los momentos de mayor actividad para el avistaje de ballenas francas australes en el Golfo San Matías. Hasta mediados de octubre, estos ejemplares pueden observarse frente a Las Grutas y San Antonio Este, mientras que el Parque Nacional Islote Lobos suma otro refugio de biodiversidad.

El recorrido incorpora El Cóndor, con su colonia de loros barranqueros y el primer faro de la Patagonia, además de la Reserva Punta Bermeja, donde se encuentra una importante colonia permanente de lobos marinos. La experiencia también puede comenzar en Viedma, con conectividad aérea y beneficios para visitantes que presenten el boarding pass de vuelos directos de Aerolíneas Argentinas.

Ballenas francas australes protagonizan el Golfo San Matías durante septiembre y octubre frente a Las Grutas y San Antonio Este (Río Negro)

Finalmente, la estepa rionegrina propone una experiencia diferente a través de la Ruta Nacional 23. La Meseta de Somuncurá, con sus 1,6 millones de hectáreas protegidas, cañadones, cráteres y especies endémicas, se presenta como uno de los grandes atractivos de esta región.

En este recorrido aparecen destinos como Valcheta, con su bosque petrificado de 65 millones de años, y Comallo, donde el nuevo Paleoparque combina historia, tecnología y paisajes.

De esta forma, Río Negro reúne en una misma provincia cuatro escenarios con propuestas propias. Mar, valle, montaña y estepa permiten descubrir una Patagonia diversa durante la primavera, con experiencias que combinan naturaleza, sabores, producción y cultura.