Inversiones globales a medida: la nueva plataforma de gestión patrimonial con asesoramiento uno a uno

IOL Privé incorpora un Wealth Advisor para acompañar las decisiones de cada cliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los últimos años, las necesidades de quienes buscan gestionar su patrimonio han evolucionado de manera significativa. El acceso a mercados internacionales, la demanda de soluciones integrales y el deseo de contar con asesoramiento profesional se convirtieron en aspectos centrales para un segmento de inversores cada vez más sofisticados y globales.

En este contexto, IOL Holding decidió dar un paso trascendental con el lanzamiento de IOL Privé, su nueva plataforma internacional de gestión patrimonial diseñada para ofrecer una experiencia de inversión integral y personalizada. Con una estructura operativa en Uruguay, IOL Privé busca acompañar a inversores en la gestión de sus inversiones globales, con una visión de largo plazo y el respaldo institucional de IOL Holding, con trayectoria de más de 25 años en el mercado a través IOL invertironline, una de las soluciones que integran su ecosistema.

“El lanzamiento de IOL Privé responde a cómo fueron ampliándose y diversificándose las necesidades de los inversores y forma parte de la estrategia de expansión regional de IOL Holding”. Así introduce Diego Pizzuli, CEO de IOL InvertirOnline, el sentido principal detrás de la nueva plataforma internacional que el grupo presenta en la región.

La plataforma de IOL Privé permite acceder a diversas inversiones en el mercado norteamericano (IOL)

Una respuesta a la transformación del inversor regional

“Hoy existe mucho más acceso a información, instrumentos y mercados internacionales, y encontramos perfiles de inversores cada vez más diversos. Dentro de ese universo identificamos un segmento de inversores de la región que busca gestionar sus inversiones globales y que muchas veces no encuentra una propuesta que combine adecuadamente acceso a mercados globales, una estructura internacional, cercanía y un servicio de asesoramiento patrimonial personalizado”, explica Pizzuli el vacío que viene a cubrir IOL Privé.

Asesoramiento patrimonial y acompañamiento profesional

“Uno de los principales diferenciales es justamente el acompañamiento. Cada cliente cuenta con un Wealth Advisor que lo acompaña de forma personalizada y continua en su estrategia”. De este modo, el CEO remarca el foco de la plataforma en una gestión patrimonial de largo plazo, apoyada en especialistas que diseñan y ajustan portafolios de acuerdo con los objetivos y el contexto de cada inversor.

“La principal diferencia es que IOL Privé no está pensada únicamente como un canal transaccional para acceder a activos internacionales, sino como una solución integral de wealth management”, detalla Pizzuli.

“El corazón de la propuesta es el asesoramiento patrimonial. Cada cliente cuenta con un Wealth Advisor que conoce sus objetivos y trabaja junto con él en una estrategia de inversión, con un acompañamiento continuo y personalizado”, agrega. Esta visión se traduce en una experiencia de usuario donde la cercanía y la personalización son elementos centrales y diferenciales.

“El corazón de la propuesta es el asesoramiento patrimonial”, explicó Diego Pizzuli sobre IOL Privé (IOL)

Tecnología, research propio y acceso global

“También contamos con research propio y análisis macroeconómico para transformar información compleja en estrategias claras. Y la tecnología complementa todo ese servicio: el cliente tiene acceso directo a la plataforma y, si quiere ejecutar por sí mismo una operación, también puede hacerlo”, asegura el CEO de IOL Invertironline.

La propuesta reúne análisis financiero interno, tecnología de acceso y autonomía operativa para el cliente sin resignar acompañamiento profesional.

Respuesta a la sofisticación del inversor actual

“Hoy encontramos perfiles mucho más diversos y con un acceso muchísimo mayor a información, mercados e instrumentos internacionales. Para algunos, esa amplitud genera nuevas posibilidades de diversificación, pero también hace más valioso contar con una mirada profesional que ayude a interpretar el contexto y construir una estrategia consistente con sus objetivos”, manifiesta Pizzuli.

Desde esta perspectiva, la plataforma busca ser el puente entre la complejidad global y la planificación personalizada.

“IOL Privé busca responder a esa evolución combinando dos dimensiones. Acceso global simplificado: a través de una única plataforma, una amplia variedad de instrumentos internacionales, entre ellos acciones, ETFs, renta fija y más de 600 fondos de inversión globales de algunas de las principales administradoras del mundo. Eficiencia y seguridad: una estructura institucional robusta, con altos estándares de seguridad, compliance y custodia internacional operando bajo la regulación del Banco Central del Uruguay”, explica el ejecutivo.

El rol del Wealth Advisor en la experiencia

“Este agente es una parte central de la propuesta de IOL Privé. Su función es conocer en profundidad al cliente: cuáles son sus objetivos, su horizonte de inversión, sus necesidades y su perfil. A partir de ahí, brinda asesoramiento sobre una estrategia personalizada y acompaña al cliente de forma continua, evaluando alternativas de inversión en función de sus objetivos y del contexto de mercado”, explica el CEO de IOL invertironline.

“Para hacerlo, cuenta además con el respaldo del research propio y del análisis macroeconómico de IOL Privé, que permiten transformar información financiera compleja en estrategias claras. Ese acompañamiento cercano y profesional es uno de los grandes diferenciales de la propuesta”, revela el directivo.

Video de IOL Privé enfocado en servicios de gestión patrimonial.

Seguridad, regulación y respaldo institucional

“IOL Privé opera dentro de una estructura institucional robusta y bajo altos estándares de seguridad, compliance y custodia internacional. Es una empresa regida por un marco regulatorio sólido para la gestión de activos internacionales. Además, cuenta con una infraestructura de corretaje internacional para la operatoria en Estados Unidos. La cuenta de inversión se encuentra a nombre del propio cliente en Estados Unidos, brindándole una estructura de inversión directa y personalizada”, dice Pizzuli.

“A esto se suma el respaldo institucional de IOL Holding, que forma parte de Grupo Supervielle, y cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el mercado a través de IOL invertironline, una de las soluciones que integran su ecosistema. La combinación de regulación, custodia internacional, infraestructura tecnológica y respaldo institucional busca brindar un entorno confiable para aquellos inversores que quieren gestionar su patrimonio con una perspectiva internacional”, agrega el directivo.

Una nueva etapa para el ecosistema financiero de la región

En palabras de Pizzuli: “Su lanzamiento representa un paso importante dentro de la estrategia de nuestra expansión”. Así, IOL Privé se integra a un ecosistema que se amplía para responder a las nuevas demandas de inversores con vocación global y expectativas de servicio, personalización y respaldo institucional.

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