El Niño y el riesgo climático: qué revisar en el seguro del auto antes de una tormenta

Granizo e inundación pueden generar daños en los vehículos y requieren una cobertura específica (ATM)

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Granizo, inundaciones y tormentas severas pueden transformar un evento climático en un problema económico importante. Ante un escenario de mayor riesgo, conocer qué contempla realmente la póliza del seguro del auto permite anticiparse y evitar sorpresas después de un siniestro.

Después de una tormenta intensa pueden aparecer autos abollados por el granizo, calles anegadas, estacionamientos subterráneos cubiertos por el agua y vehículos afectados por inundaciones. En ese momento, una de las primeras preguntas suele ser si el seguro cubre los daños.

La respuesta depende del tipo de cobertura contratada, sus condiciones y los límites establecidos. Tener un seguro automotor no implica contar con protección frente a todos los efectos que puede provocar un fenómeno climático.

Granizo e inundación: dos riesgos para revisar

El fenómeno de El Niño vuelve a poner al clima en el centro de la conversación, ante la posibilidad de determinados eventos meteorológicos en distintas regiones. Más allá de cualquier pronóstico puntual, una tormenta puede generar consecuencias económicas que se extienden durante mucho más tiempo.

La cobertura del automóvil puede variar según el plan elegido y sus condiciones (ATM)

Para muchas familias, el automóvil representa uno de sus bienes de mayor valor. Una carrocería afectada por granizo o un vehículo dañado por el agua pueden requerir reparaciones y gastos difíciles de afrontar, además de afectar la rutina y el presupuesto familiar.

En ATM Seguros existen distintas alternativas con diferentes niveles de protección frente a daños de la naturaleza, entre ellos granizo e inundación. La cobertura Terceros Completos Plus contempla daños parciales por granizo hasta el 10% del valor del vehículo asegurado.

Por su parte, Terceros Completos Premium cubre daños parciales por granizo hasta el valor de la unidad e incorpora daños parciales por inundación hasta $500.000. En un nivel superior, Terceros Completos Black y las alternativas de Todo Riesgo contemplan daños parciales por granizo e inundación hasta el valor del automóvil, además de otras prestaciones vinculadas con su protección integral.

Conocer qué riesgos cubre la póliza es el punto de partida para una prevención efectiva (ATM)

La diferencia entre las opciones muestra por qué no alcanza con saber si el vehículo está asegurado. La pregunta central pasa por identificar qué riesgos están incluidos, bajo qué condiciones y cuáles son los límites de la cobertura.

Qué hacer antes de que llegue el temporal

Tomar medidas preventivas también puede ayudar a reducir la exposición a los daños. Estar atentos a las alertas meteorológicas y contar con un plan permite actuar antes de que las condiciones climáticas empeoren.

“Frente a un escenario de inestabilidad climática donde los riesgos se multiplican, conocer exactamente en qué medida se está asegurado y bajo qué condiciones permite tomar decisiones preventivas. Esperar a analizar la cobertura después del daño es el camino más costoso”, explica Eugenio Muerza, director Comercial de ATM Seguros.

Una revisión preventiva puede comenzar por tres puntos básicos: identificar el plan contratado, verificar si contempla granizo e inundación y conocer cuáles son los límites establecidos.

Conocer qué riesgos cubre la póliza es el punto de partida para una prevención efectiva (ATM)

En este análisis, el Productor Asesor de Seguros (PAS) cumple una función central. Su tarea no se limita a cotizar una póliza: también ayuda a comprender los riesgos, analizar alternativas y conocer las condiciones y límites de cada opción.

ATM Seguros trabaja con una red nacional de casi 8.000 Productores Asesores de Seguros, que acompaña de manera personalizada a más de 350.000 asegurados.Conceptos como granizo, inundación, cristales, ruedas, daños parciales o franquicias pueden tener alcances diferentes según la cobertura.

Cobertura y asesoramiento se complementan con la capacidad de respuesta de la compañía. ATM Seguros es pionera en el mercado argentino de seguros de motos y amplía su presencia en seguros de automóviles. En marzo de 2026, se ubicaba entre las 11 principales compañías del país por cantidad de vehículos asegurados, según información elaborada sobre datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Frente a un clima que puede cambiar rápidamente, revisar la póliza antes de la próxima tormenta permite conocer de antemano el nivel de protección disponible. Para saber qué cobertura tiene el vehículo o evaluar alternativas frente a granizo, inundación y otros riesgos, se puede consultar al Productor Asesor de Seguros o conocer las opciones de ATM Seguros a través de su sitio web.