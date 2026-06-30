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Un nuevo liderazgo regional impulsa la transformación cripto en América Latina

El cambio en la conducción de la operación de Binance en la región busca potenciar la adopción de activos digitales y la inclusión financiera a través de estrategias orientadas a las necesidades locales

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Mapa de América Latina en tonos azules y blancos sobre un fondo negro, rodeado de líneas y símbolos tecnológicos en azul, rosa y naranja.
Cambios en la conducción regional anticipan mayor acceso a activos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Informe de Adopción Cripto de Chainalysis 2025, América Latina figura entre las regiones con mayor avance en adopción de cripto. El relevamiento señala que la región cuenta con tres de los 20 mercados más relevantes a nivel mundial y que, durante el último año, el uso de activos digitales creció un 63%.

La tendencia está impulsada tanto por usuarios minoristas como institucionales. Por eso, uno de los principales exchanges globales busca impulsar un cambio estratégico en esta parte del planeta.

Se trata de Binance, que anunció recientemente el nombramiento de Daniel Acosta como nuevo responsable para América Latina. A través de su dirección, el objetivo es profundizar la presencia de la compañía en una de las regiones de mayor crecimiento en adopción de activos digitales.

Hombre caucásico sonriente con barba, camiseta negra con el logo dorado de Binance, pantalón negro y reloj oscuro, sentado en un taburete
Binance designó a Daniel Acosta como nuevo responsable para América Latina (Binance)

Estrategia para acercar la cripto al uso cotidiano

Desde Binance pretenden continuar facilitando el acceso a soluciones cripto seguras, accesibles y que puedan integrarse en la vida diaria. Para Acosta, el potencial radica en expandir el alcance de productos y servicios en un contexto donde todavía existe margen para mejorar la inclusión financiera.

América Latina es un mercado pujante para las criptomonedas, con características únicas que lo convierten en uno de los más dinámicos del mundo, y también en uno donde el acceso a servicios financieros aún tiene un margen significativo de crecimiento”, expresó el nuevo Head de Latam.

Asimismo, reveló que Binance no es solo un exchange cripto, sino una “superapp financiera”, y esta región es donde esa propuesta de valor integral se vuelve más interesante: “Estamos atentos a las oportunidades y necesidades de los usuarios locales, y comprometidos a construir la infraestructura que los conecte con el sistema financiero global”.

Nuevos productos y utilidades para usuarios de América Latina

Binance considera a América Latina como un territorio clave para el desarrollo de herramientas que mejoran la usabilidad de las criptomonedas. De hecho, estas fueron las iniciativas más recientes en este lugar:

  • Lanzamiento de la Binance Card
  • Herramientas de pago con código QR
  • Integración del sistema de pago brasileño Pix con Binance Pay, que permite pagos instantáneos en reales brasileños usando cripto
  • 32 pares de negociación en monedas fiduciarias locales en distintos mercados

Estas soluciones buscan facilitar los pagos, transferencias y la inversión en activos digitales en la región.

Hombre con barba rubia, camiseta negra con el logo de Binance en dorado y la palabra BINANCE repetida, reloj digital negro en la muñeca izquierda, brazos cruzados
Daniel Acosta fue gerente general de Binance para Colombia y Norte de Latinoamérica desde 2022 (Binance)

Trayectoria de Daniel Acosta y nuevo enfoque regional

Daniel Acosta ocupó el cargo de gerente general de Binance para Colombia y Norte de Latinoamérica desde 2022. En la nueva etapa, dirige la estrategia regional para el crecimiento y el cumplimiento regulatorio, adaptando la propuesta de la marca a las demandas locales.

En su recorrido profesional, Acosta trabajó durante diez años en Mastercard, donde lideró productos de pagos y blockchain para América Latina y el Caribe. Además, cuenta con formación en administración de empresas y capacitación en innovación en Singularity University.

Cambios en el liderazgo y continuidad de la estrategia

La llegada de Acosta coincide con la transición de Guilherme Nazar a un nuevo rol de asesor estratégico: estará vinculado a la estrategia regional mientras explora nuevos proyectos en la intersección entre finanzas y tecnología.

Este ejecutivo venía encabezando la presencia de Binance en América Latina desde 2022, período en el que la compañía obtuvo licencias regulatorias en mercados clave como la Argentina, Brasil, El Salvador y México. Bajo su gestión. De hecho, la empresa sumó millones de usuarios al ecosistema cripto a través de productos adaptados a cada país.

Cifras globales y apuesta por la seguridad

Según datos de la compañía, su base de usuarios global supera los 320 millones. Además, en 2025, la plataforma registró un volumen negociado de 34 billones de dólares.

El crecimiento de la industria lleva a la empresa a reforzar inversiones en seguridad, cumplimiento normativo y educación, con el objetivo de proteger los fondos y fortalecer la confianza en el ecosistema digital.

Binance sostiene un compromiso firme con el desarrollo de un entorno cripto inclusivo, orientado a ampliar el acceso financiero a través de la tecnología blockchain. Su portafolio cubre trading, pagos, educación, investigación, impacto social y servicios institucionales.

El liderazgo de Acosta marca una nueva etapa para Binance en América Latina, con el foco puesto en la adopción y el desarrollo de soluciones alineadas a las necesidades de los usuarios en el marco de la transformación digital.

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Binancecriptomonedasinclusión financieraactivos digitales

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