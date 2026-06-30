Ciencia

La NASA convocó a organizaciones y empresas de EEUU para planificar su base en la Luna

El organismo interpeló a compañías, universidades y entidades sin fines de lucro de Estados Unidos a revisar el documento preliminar y a señalar dudas sobre requisitos, plazos, instrucciones de envío y criterios de evaluación

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La consulta pública de la NASA recibe comentarios de la industria de Estados Unidos hasta el 17 de julio de 2026 para ajustar requisitos, adquisiciones y parámetros del proceso
La consulta pública de la NASA recibe comentarios de la industria de Estados Unidos hasta el 17 de julio de 2026 para ajustar requisitos, adquisiciones y parámetros del proceso

La NASA abrió una consulta pública para que la industria de Estados Unidos opine sobre el borrador del Acelerador de infraestructura lunar. Se trata de una convocatoria con la que busca acelerar tecnologías de superficie para sostener una presencia humana duradera en la Luna y reducir riesgos antes de futuras misiones.

El plazo para enviar comentarios vence el 17 de julio de 2026, y la agencia prevé usar esas observaciones para ajustar los requisitos finales, la planificación de la adquisición y los parámetros del proceso.

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La iniciativa apunta a sistemas, infraestructura y operaciones que puedan funcionar de forma coordinada en la superficie lunar. Según la agencia, el objetivo es acelerar el desarrollo de capacidades clave mediante trabajo conjunto con el sector privado en diseño, desarrollo, pruebas y evaluación de soluciones innovadoras que respalden las prioridades espaciales de Estados Unidos.

La revisión está abierta a organizaciones estadounidenses: empresas, instituciones educativas y entidades sin fines de lucro. La NASA pidió a esos actores que examinen con detalle el texto preliminar y señalen ambigüedades, dudas sobre requisitos, plazos, instrucciones de presentación y métodos de evaluación.

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La NASA concentró la convocatoria lunar en cinco áreas tecnológicas definidas a partir de carencias detectadas para la exploración de la Luna y la región cislunar (NASA vía AP, Archivo)
La NASA concentró la convocatoria lunar en cinco áreas tecnológicas definidas a partir de carencias detectadas para la exploración de la Luna y la región cislunar (NASA vía AP, Archivo)

La convocatoria se concentra en cinco áreas tecnológicas para la Luna

El Acelerador de Infraestructura para la Exploración Lunar agrupa cinco temas definidos a partir de carencias tecnológicas detectadas por la NASA para la exploración de la Luna y de la región cislunar, el espacio comprendido entre la Tierra y su satélite. Esas brechas fueron identificadas en el informe de la agencia sobre deficiencias del sector espacial civil.

La primera línea es la energía de superficie, considerada necesaria para las fases iniciales de una base lunar. La NASA plantea que la exploración prolongada requiere generación continua, localizada y escalable durante el día y la noche lunar, además de gestión, distribución y almacenamiento de energía.

La segunda es la energía radioisotópica, una tecnología nuclear que aprovecha calor para producir electricidad destinada al funcionamiento de sistemas de naves espaciales en entornos oscuros, polvorientos y remotos del sistema solar. En el esquema de la agencia, esa capacidad forma parte de las soluciones energéticas para operaciones fuera de la Tierra.

El uso de recursos in situ en la Luna permitiría producir combustible, agua y oxígeno con materiales lunares y reducir la dependencia de suministros enviados desde la Tierra /REUTERS/Antranik Tavitian
El uso de recursos in situ en la Luna permitiría producir combustible, agua y oxígeno con materiales lunares y reducir la dependencia de suministros enviados desde la Tierra /REUTERS/Antranik Tavitian

Otra de las prioridades es el aprovechamiento de recursos in situ, es decir, el uso de materiales disponibles en la propia Luna. La NASA considera que, a medida que se consolide la presencia humana, extraer recursos locales podría hacer las operaciones más seguras y eficientes y reducir la dependencia de suministros enviados desde la Tierra.

Ese campo incluye tecnologías que podrían servir para producir combustible, agua y oxígeno a partir de materiales lunares. Para la agencia, ese avance ampliaría las capacidades de exploración en la superficie.

La NASA también busca fabricación autónoma

La cuarta área es la fabricación avanzada en el espacio. La NASA sostiene que una presencia humana de largo plazo más allá de la órbita terrestre exige producir de forma autónoma herramientas y materiales esenciales, con menos dependencia del reabastecimiento terrestre y con más flexibilidad y resiliencia para misiones en la Luna, Marte y otras regiones del espacio profundo.

La quinta se centra en nanomateriales innovadores. La agencia vincula esa necesidad con los planes de comercialización de la órbita terrestre baja, el establecimiento de una presencia sostenida en la superficie lunar y la exploración del espacio profundo, todos escenarios que implican operar bajo condiciones exigentes y fuertes limitaciones de misión.

La NASA también impulsa la fabricación autónoma y los nanomateriales innovadores, y exige a los adjudicatarios del programa prototipos, datos validados y pruebas para futuras misiones /REUTERS/Jonathan Ernst
La NASA también impulsa la fabricación autónoma y los nanomateriales innovadores, y exige a los adjudicatarios del programa prototipos, datos validados y pruebas para futuras misiones /REUTERS/Jonathan Ernst

En ese punto, la NASA busca mejorar la disponibilidad comercial, el rendimiento, la calidad y la uniformidad de esos materiales para responder a desafíos ambientales, de masa y de desempeño. La meta, de acuerdo con el borrador, es sostener los objetivos más ambiciosos de exploración espacial de Estados Unidos.

La convocatoria también define qué espera de los futuros adjudicatarios del programa Lunar Enabling Infrastructure Accelerator. Los seleccionados deberán diseñar, desarrollar y demostrar sistemas prototipo, además de generar datos de rendimiento validados, modelos analíticos e información operativa mediante actividades de prueba y demostración.

Ese conjunto de resultados servirá para perfeccionar aplicaciones tecnológicas y de fabricación. En una declaración incluida en el anuncio, la agencia resumió el sentido del programa: “Las inversiones en el desarrollo de tecnología espacial hacen posible lo casi imposible para la NASA y para la nación. Una presencia humana sostenida en la Luna requiere ideas innovadoras de una base industrial estadounidense competitiva, y nos enorgullece trabajar para lograr esa visión junto con nuestros socios comerciales”.

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