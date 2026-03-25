Conectividad satelital: el nuevo motor de la industria energética en zonas remotas

La conectividad satelital habilita la digitalización en la industria de petróleo y gas, optimizando operaciones en zonas remotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización está transformando la industria de petróleo y gas, especialmente en lo que respecta al acceso a conectividad en zonas remotas. En lugares donde la falta de infraestructura terrestre limitaba las operaciones, la conectividad satelital surge como una herramienta imprescindible. Este avance impacta en la eficiencia, la seguridad y la capacidad de respuesta de las empresas frente a los desafíos del trabajo en yacimientos alejados y plataformas offshore.

En la actualidad, aproximadamente un 30% del parque instalado de soluciones satelitales de última generación corresponde a la industria energética. Según datos de Movistar Empresas, el sector petrolero se ubica entre los que adoptaron más rápido esta tecnología en el ámbito corporativo. Las proyecciones para 2026 anticipan que la participación seguirá en aumento, impulsada por la necesidad de monitoreo permanente, la expansión de operaciones y la incorporación de nuevas tecnologías.

Más allá de la conectividad: eficiencia y seguridad

La propuesta de Movistar Link, el servicio de conectividad satelital de Movistar, ya no se limita a habilitar la comunicación básica. Permite transmitir datos en tiempo real, monitorear equipos y variables ambientales a distancia, operar sistemas sin presencia física y centralizar la información en centros de control.

El desarrollo del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) suma sensores inteligentes que anticipan fallas y abren paso a esquemas de mantenimiento predictivo. Estas soluciones repercuten en una reducción de los tiempos de inactividad y en decisiones más ágiles y precisas para las empresas del sector.

La operación remota y el monitoreo en tiempo real se consolidan como ventajas clave en entornos energéticos de difícil acceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La conectividad hoy es la base que permite digitalizar las operaciones. No solo facilita el acceso a internet, sino que habilita el monitoreo en tiempo real, la gestión remota y una mayor eficiencia en toda la cadena productiva”, explica Florencia Rodríguez, gerente de Marketing GTM de Movistar Argentina.

El impacto de la digitalización también se percibe en la organización del trabajo. Muchas tareas que antes requerían traslados o intervenciones presenciales ahora pueden resolverse de manera remota. Esto optimiza el uso del tiempo y permite que los equipos se concentren en actividades críticas.

Además, el acceso continuo a información actualizada resulta fundamental en materia de seguridad. El monitoreo constante posibilita la detección temprana de anomalías y la acción preventiva, lo que mejora la gestión de emergencias y el seguimiento del personal en campo. La operación remota de ciertos sistemas reduce la exposición a situaciones de riesgo.

Respaldo y sinergia tecnológica

Las soluciones satelitales, como Movistar Link, funcionan como respaldo de las redes terrestres en proyectos de petróleo y gas. La integración con redes móviles 4G o 5G permite construir arquitecturas de conectividad más robustas y flexibles. Mientras las redes móviles cubren áreas operativas específicas; el satélite extiende el alcance hacia zonas sin infraestructura y asegura la continuidad del servicio ante eventuales fallas.

Soluciones tecnológicas como el IoT y la conectividad satelital mejoran la eficiencia y la seguridad industrial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta sinergia tecnológica fortalece la resiliencia de la operación y garantiza la circulación ininterrumpida de información. Además, aporta una capa adicional de respaldo para las comunicaciones críticas. Este valor resulta especialmente importante en una industria donde los riesgos exigen atención constante y capacidad de reacción inmediata.

Según proyecciones de Movistar, el parque instalado de soluciones satelitales crecerá un 40% hacia 2026. Este avance responde a la necesidad de operar en entornos complejos y con cobertura limitada, asegurando la continuidad del negocio y la competitividad.

El futuro de la industria energética

La digitalización de este sector avanza sin pausa. La posibilidad de controlar variables operativas y ambientales en tiempo real, anticipar fallas con IoT y operar sistemas a distancia configura un escenario donde la conectividad satelital impulsa la eficiencia y la innovación.

Los beneficios trascienden el acceso a internet. Impactan en la reducción de costos operativos, la mejora de la productividad y la optimización de los recursos humanos. También refuerzan la seguridad del personal y la capacidad de respuesta ante emergencias. Así, la conectividad satelital se consolida como un pilar para el desarrollo sostenible y la competitividad de la industria energética.