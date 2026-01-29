In House

El punto de Mar del Plata que reúne fútbol, playa y experiencias para el verano

La agenda de la Costa Atlántica incorpora propuestas para los visitantes que buscan combinar el mar y la pasión por el deporte en un solo lugar

Un espacio que une playa, fútbol y actividades para todas las edades en Mar del Plata

El verano argentino vuelve a convertirse en un escenario donde la actividad física gana protagonismo. En la Costa Atlántica, el deporte adopta nuevas formas de expresión al mezclarse con el descanso y las experiencias compartidas al aire libre.

En ese contexto, las marcas ligadas al fútbol a escala global amplían su presencia más allá de los estadios. La temporada estival aparece como una oportunidad clave para acercarse a los fanáticos a través de diferentes iniciativas.

Un ejemplo de esto es el “Rexona Point” ubicado en Mar del Plata. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, la marca presenta una activación en el balneario Cabo Largo, donde propone un punto de encuentro frente al mar.

Diseñada para canalizar la energía del movimiento y la pasión por el fútbol, esta iniciativa se integró al entorno costero con una impronta dinámica que atrae a residentes y turistas durante la temporada.

Actividades recreativas, torneos de fútbol
Actividades recreativas, torneos de fútbol y productos innovadores en Rexona Point Mar del Plata (María Laura Solari)

El espacio se encuentra abierto al público hasta el 31 de enero, de martes a domingos, entre las 13 y las 19 horas. Durante ese período, el espacio suma una propuesta pensada para amantes del fútbol. La cercanía con el mar potencia una experiencia ligada al verano.

El Rexona Point cuenta con canchas equipadas con tribuna. Ese formato permite recrear el clima competitivo en un entorno relajado. Los torneos diarios invitan a la participación y generan un punto de atracción constante.

Asimismo, la propuesta ofrece juegos y actividades recreativas para distintas edades. El espacio funciona como un lugar de encuentro donde el fútbol actúa como eje de interacción.

En paralelo, la activación presenta el lanzamiento de las nuevas Ediciones Coleccionables de Rexona. La línea incluye antitranspirantes en aerosol y jabones con diseños únicos, inspirados en la máxima competencia del fútbol.

Las ediciones coleccionables de Rexona
Las ediciones coleccionables de Rexona dicen presente en la costa (María Laura Solari)

Influencers, experiencias y vínculo con los fanáticos

Este lugar fue sede de un torneo especial con creadores de contenido. La actividad reunió a reconocidas figuras de redes sociales en una jornada atravesada por el deporte en la playa.

En esta ocasión, la conducción estuvo a cargo de Juli Puente, una referente en el ámbito de la actividad física y de Rexona. Su presencia aportó dinamismo y cercanía a lo largo de la tarde.

Entre los invitados se destacaron Mica Vázquez, Marcos Giles, Morena Beltrán y Nati Jota, junto a otros talentos. Los mismos interactuaron con el público, al formar parte de los partidos mezclados, y recorrieron las distintas actividades del espacio. El intercambio generó un clima distendido.

A lo largo de la jornada, el público también tuvo la posibilidad de probar otra gran innovación de la marca: ALL BODY DEO, un desodorante que se suma a tu rutina y controla el olor de todo el cuerpo. La experiencia permitió asociar los productos con situaciones reales de actividad física.

All Body Deo, el desodorante
All Body Deo, el desodorante pensado para acompañar la actividad física durante el verano (María Laura Solari)

Un lugar ideal para vivir la previa del Mundial

El Rexona Point se presenta como una propuesta integral que combina el verano, el fútbol y los valores de la marca. La playa se transforma en un escenario alternativo para vivir la pasión. El espacio propone cercanía y participación.

La incorporación de este lugar responde a una estrategia que une fútbol, temporada y encuentro social. La activación invita a disfrutar de hacer actividad física en la playa, con propuestas pensadas para compartir con amigos y familia.

Para más información sobre las actividades del Rexona Point en Mar del Plata y otras novedades de la marca, hacer clic acá.

