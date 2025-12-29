In House

Entre la tradición y la innovación: resurge un clásico del helado argentino

Modernización tecnológica, calidad en los procesos y una red nacional de distribución redefinen el rol de una histórica marca. Los consumidores redescubren los sabores de siempre con una impronta renovada y familiar

Guardar
El vínculo con la tradición
El vínculo con la tradición permanece intacto: los sabores emblemáticos conviven con propuestas renovadas para nuevos públicos (La Montevideana)

La Montevideana nació en Rosario en 1967. En poco tiempo, su propuesta de calidad y sabor conquistó a varias ciudades, expandiéndose por el país. La identidad de marca se basó en tradición y cercanía, el secreto de un clásico que permanece en el tiempo.

Las familias y los recuerdos construyeron ese lazo especial. La imagen de compartir un helado luego de la cena o en un festejo acompañó el crecimiento de cada hijo y de cada barrio. “Forma parte de la memoria afectiva de los argentinos”, resaltan desde la empresa. No es un eslogan, es parte del ADN de la marca.

La Montevideana busca recuperar un
La Montevideana busca recuperar un rol protagónico en la mesa de los argentinos (La Montevideana)

De Rosario al país, con el respaldo de una industria

El recorrido de La Montevideana vivió etapas distintas. Tras haber perdido presencia en las góndolas por la venta a multinacionales, en los últimos años comenzó una nueva etapa.

La compra por parte de Monthelado S.A., también de Rosario, marcó ese cambio de dirección. Con su experiencia en la fabricación de helados para diferentes marcas impulsó un plan integral con el objetivo de recuperar la identidad original y alcanzar un nivel superior.

El plan combinó respeto por la tradición con una apuesta fuerte por la innovación. Las inversiones incluyeron tecnología de punta de origen italiano, procesos actualizados y materias primas de primera calidad.

El resultado no tardó en notarse: “La Montevideana volvió a instalarse en la mesa de los argentinos como una marca confiable, accesible, moderna y con una impronta emocional que pocas pueden igualar”, aseguran desde la marca.

La empresa enfrentó el desafío de volver a una mesa más exigente y diversa. La pertenencia cultural, la historia y el arraigo funcionaron como un motor único frente a la competencia.

La Montevideana representa un símbolo
La Montevideana representa un símbolo de arraigo argentino, una marca que supo sostenerse en la memoria colectiva y recuperar protagonismo con innovación y calidad (La Montevideana)

Tres ejes de una nueva etapa

La estrategia de relanzamiento de La Montevideana se concentra en tres puntos principales. El primero es el legado y la pertenencia cultural. La marca sigue identificándose con el “sabor clásico argentino”.

El segundo, la calidad accesible. Incluye procesos modernos con certificaciones internacionales y una inversión en maquinaria que apunta a la excelencia. Las materias primas seleccionadas buscan asegurar productos de excelente calidad, pero sin perder de vista la premisa de accesibilidad.

El tercer eje es la disponibilidad: una red propia de distribución y logística asegura la llegada a cada provincia de Argentina. Esto no solo garantiza presencia, sino, sobre todo, cercanía.

Innovación tecnológica y respeto por
Innovación tecnológica y respeto por la historia sustentan el crecimiento de La Montevideana frente a un consumidor cada vez más exigente (La Montevideana)

El desafío de mantener la memoria y mirar adelante

La nostalgia invita a volver a lo conocido. No obstante, La Montevideana buscó redefinir ese vínculo, apuntalar lo afectivo sin resignar excelencia. Si el mercado mira al pasado, la marca pretende avanzar sin ponerse límites.

Hoy, considera que su rol en el panorama nacional no depende solo de su historia. Importa lo que representa, pero también lo que propone: tradición y tecnología. “Es una marca con pasado, presente y futuro. Con la calidez de siempre, pero con la convicción de una empresa que entiende las nuevas demandas del mercado”, explican desde la compañía.

Actualidad, tecnología y potencial

Hoy La Montevideana se considera como una potencia industrial en pleno crecimiento. Apoyada por la experiencia y proyección internacional de Monthelado S.A., la marca suma un portafolio que abarca desde el helado al paso hasta el postre familiar.

Su capacidad tecnológica, reforzada con maquinaria de última generación procedente de Italia, le permite combinar la producción masiva con estándares internacionales. Asimismo, la red de distribución inteligente y la visión industrial dotan de fortaleza a una propuesta amplia.

La Montevideana quiere demostrar que se puede construir futuro respetando el pasado. Para millones de consumidores, permanece como uno de esos sabores que se eligen y se comparten. “El clásico argentino recuperó su lugar y hoy proyecta su potencial hacia nuevas generaciones”, afirman desde la marca. Para más información, se puede ingresar aquí.

Temas Relacionados

La Montevideanaheladotradicióninnovación tecnológica

Últimas Noticias

Innovación médica: cómo impacta en la equidad y el desarrollo local

La descentralización de la atención y la incorporación de nuevas tecnologías cumplen un rol fundamental para acercar soluciones sanitarias a las comunidades y mejorar la calidad de sus habitantes a través de diagnósticos y tratamientos oportunos

Innovación médica: cómo impacta en

La marca referente que eleva la propuesta del sushi en el país con novedades y foco en el método japonés

Fabric incorpora a Fabián Masuda para integrar la precisión en la técnica a su impronta nikkei. La llegada de este reconocido sushiman también responde al objetivo de sumar insumos destacados, procedimientos minuciosos y una mirada contemporánea

La marca referente que eleva

Punta del Este Internacional 2026: el anuario que refleja una ciudad en plena transformación

Una propuesta editorial conecta las tendencias del mercado inmobiliario, la inversión internacional y la cultura local con una plataforma web dinámica y recursos de inteligencia artificial

Punta del Este Internacional 2026:

Cómo la sustentabilidad se convirtió en un eje estratégico para el sistema financiero

A lo largo de 2025, iniciativas en educación, salud y acción climática se integraron a los modelos de negocio para alcanzar impacto social y ambiental, mostrando una mirada de largo plazo

Cómo la sustentabilidad se convirtió

Más destinos, menos costos: el impacto de la tecnología en el turismo

La eliminación de intermediarios abre el acceso a tarifas competitivas antes reservadas a grandes operadores. Cómo funciona este modelo que busca cambiar las reglas de juego en el sector

Más destinos, menos costos: el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Discutió con su pareja y

Discutió con su pareja y lo mató de una puñalada en el tórax cerca de Bahía Blanca

Murieron tres argentinas tras naufragar en Paraguay y buscan a una persona que está desaparecida

Más de un millón de personas recibieron atención del C5 Edomex durante 2025

Operativo en la Plaza Antara de la CDMX: buscan detener a los agresores que le dispararon a un oficial en la alcaldía Álvaro Obregón

Mató a golpes a su padre de 85 años en Michoacán: ya fue detenido por las autoridades

INFOBAE AMÉRICA
Un recorrido por las grandes

Un recorrido por las grandes muestras de 2025

El colonialismo visual: cómo la fotografía moldeó la mirada sobre los pueblos originarios

Alejandro Magno: el lado más humano del gran conquistador

Taiwán condenó las maniobras militares del régimen chino alrededor de la isla y desplegó fuerzas para un “ejercicio de respuesta rápida”

La belleza de la semana: 200 años sin Jacques-Louis David, el artista de lo político

TELESHOW
Inédito en MasterChef Celebrity: la

Inédito en MasterChef Celebrity: la famosa que consiguió un delantal negro directo del jurado por un “plato inadmisible”

Wanda Nara y Martín Migueles, enamorados y a los besos en las playas esteñas: todas las fotos

Quién era Charlie Menditéguy, el millonario argentino que conquistó a Brigitte Bardot y renunció a la Fórmula 1 por ella

El pedido de disculpas de Mirtha Legrand a Alejandro Fantino: “Hice un comentario fuera de lugar”

Marley celebró el primer año de Milenka con emotivas imágenes de su hija: “Gracias por elegirme como tu papá”