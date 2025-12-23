In House

Innovación en la industria alimentaria: una solución para optimizar procesos y reducir desperdicios

La digitalización de los sistemas de producción impulsa la eficiencia y facilita la gestión inteligente en plantas con equipos de distintas generaciones y proveedores

La digitalización permite a las plantas de alimentos del Cono Sur acceder a datos en tiempo real y optimizar la eficiencia operativa (Tetra Pak)

En la Argentina y la región del Cono Sur, la industria de alimentos y bebidas enfrenta un escenario de transformación. La fragmentación de datos, la diversidad tecnológica de los equipos y la presión por cumplir normas de calidad exigen nuevos enfoques para asegurar eficiencia, trazabilidad y productividad en todas las etapas del proceso. En este contexto, la digitalización adquiere un rol clave.

En este contexto, Tetra Pak presenta Factory OS, una plataforma modular e interoperable diseñada para convertir las plantas tradicionales en ecosistemas inteligentes capaces de adaptarse a la industria del futuro. Esta solución responde a varios desafíos históricos del sector, desde la falta de visibilidad de las tareas hasta la integración con maquinaria heredada.

“En las plantas de alimentos y bebidas existe un problema transversal: la fragmentación de los datos de las operaciones, o incluso su ausencia para la toma de decisiones, lo que genera ineficiencias, pérdidas y mal uso de los recursos”, expresó Mauricio Borgeaud, director de servicios en esta compañía para el Cono Sur.

Compatibilidad total y evolución gradual

Uno de los puntos fuertes de Factory OS radica en su capacidad para conectar equipos de diferentes marcas y antigüedad, sin exigir reemplazos costosos ni interrumpir la producción. El componente Digital Core actúa como un “traductor universal” que capta datos desde equipos obsoletos o de última generación, homogeniza la información y la presenta en una única plataforma centralizada.

“La plataforma unifica información y facilita decisiones en tiempo real”, sostiene Mauricio Borgeaud, director de servicios de Tetra Pak Cono Sur (Tetra Pak)

La arquitectura modular de la plataforma permite una implementación por etapas, donde cada módulo puede sumarse sin modificar la base instalada ni obligar a grandes inversiones. La compatibilidad con sistemas ya existentes es posible gracias a conectores y protocolos estándar que facilitan la integración progresiva, y permiten obtener resultados tangibles desde las primeras fases del proceso.

Al estandarizar la recopilación y análisis de datos, las empresas obtienen indicadores claros sobre eficiencia, calidad y consumo energético. “La plataforma se adapta a la base instalada existente, sin exigir cambios drásticos. Permite digitalizar sin inversiones abruptas, aprovechando el parque industrial y obteniendo resultados desde las primeras fases de implementación”, agregó Borgeaud.

Alianzas tecnológicas y resultados comprobados

El desarrollo de Factory OS fue potenciado por acuerdos con destacadas empresas tecnológicas. Accenture contribuyó con su experiencia en arquitectura digital y experiencia de usuario, Siemens y Rockwell Automation sumaron conocimiento en automatización e integración de sistemas industriales, mientras que Inductive Automation fortaleció la conectividad y visualización avanzada. Esta cooperación asegura que la plataforma sea robusta, segura y adaptable a diversos entornos de producción.

La integración de datos operativos y el uso de analítica inteligente permiten detectar desviaciones, anticipar posibles fallas y optimizar procesos en tiempo real. “Nuestros datos muestran que la adopción de este sistema lleva a una reducción de hasta el 45 % de desperdicios y una mejora de entre 7% y 20% en la eficacia general de los equipos (OEE). De esta manera, las plantas logran menos pérdidas, mayor rendimiento y una notable reducción de costos”, detalló el ejecutivo.

La integración de equipos nuevos y heredados es posible gracias a plataformas diseñadas para acompañar la evolución tecnológica de la industria alimentaria (Tetra Pak)

Además de los resultados cuantitativos, la plataforma mejora la gestión de la calidad al facilitar la trazabilidad completa de materiales, ingredientes y procesos. El acceso inmediato a la información permite aislar lotes, ajustar parámetros y responder a auditorías con mayor agilidad, fortaleciendo la confianza en la consistencia del producto final.

Rumbo hacia la fábrica inteligente y sostenible

La preparación para tecnologías futuras es parte central de Factory OS. La plataforma es compatible con inteligencia artificial y modelos predictivos, habilitando funciones como mantenimiento prescriptivo, optimización de recetas y simulación de escenarios tipo “digital twins”. El diseño híbrido -edge y nube- posibilita que las operaciones se monitoreen y ajusten en tiempo real, con un enfoque en la seguridad, la eficiencia y la sustentabilidad.

Además, la solución optimiza el consumo energético, reduce el uso de papel gracias a la digitalización de auditorías y controles, y facilita el cumplimiento de normativas ambientales. Estos avances no requieren cambios abruptos: la escalabilidad sin rediseño ni grandes inversiones favorece la continuidad del negocio y la incorporación gradual de nuevas tecnologías.

El camino hacia plantas autónomas y altamente automatizadas encuentra en esta herramienta una base sólida. “Visualizamos este camino como una transición progresiva y segura hacia mayores niveles de autonomía, donde las operaciones sean más eficientes, seguras y sostenibles”, concluyó Borgeaud.

