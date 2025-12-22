La gestión patrimonial incorpora nuevas tendencias para el inversor argentino

IOL Inversiones destaca su unidad de Wealth Management

La gestión del patrimonio se ubicó entre las prioridades de individuos y empresas que desean mayor claridad y proyección en materia de inversiones. En la Argentina de fin de 2025, el foco no solo se restringe a maximizar rendimientos de corto plazo, sino a construir y proteger el capital mientras se transita un escenario caracterizado por la persistencia de la volatilidad y las variaciones cambiarias.

En esa línea, la propuesta de IOL Inversiones –plataforma digital que superó los dos millones de clientes este año, de acuerdo con datos de la empresa– pone en primer plano la unidad de Wealth Management, que asumió un rol central como puente entre los ahorristas y un mercado de capitales en proceso de expansión.

Según la entidad, la prioridad hoy está puesta en el orden y el crecimiento patrimonial, en la dolarización eficiente de las carteras y en el equilibrio entre riesgo y rendimiento. “Estas inquietudes atraviesan tanto a clientes experimentados como a los que buscan acompañamiento profesional para gestionar su liquidez. IOL Inversiones responde a través del área de Wealth Management, cuyos servicios no tienen costo adicional”, sostuvo Enrique Chimeno, Commercial Manager de IOL, en un encuentro con la periodista Agostina Scioli.

El asesoramiento profesional cobra protagonismo

La digitalización financiera facilitó el acceso a nuevas herramientas y democratizó la posibilidad de invertir. Ya no es un ámbito exclusivo para expertos. Sin embargo, el acompañamiento profesional sigue siendo fundamental para quienes desean planificar sus objetivos con precisión.

“Ya hace años, con la salida y el auge del dólar MEP y las restricciones cambiarias, muchos se volcaron al mercado de capitales para explorar alternativas diferenciales. Hay un universo de clientes que atendemos desde Wealth Management que, además de buscar una buena experiencia, quieren un asesoramiento cercano, ágil y técnico a la vez”, explicó Chimeno.

En este contexto, los usuarios valoran la posibilidad de conversar en un lenguaje claro con sus asesores, aprender junto a ellos sobre las posibilidades del mercado y mantenerse actualizados.

De acuerdo con el equipo de Wealth Management de IOL, aumentaron las consultas sobre construcción de carteras balanceadas en moneda estadounidense, planificación patrimonial familiar y dolarización a través de herramientas como CCL simple y activos listados en Estados Unidos.

“En la Argentina no te aburrís nunca. Eso te demanda estar constantemente actualizado”, aseguró Enrique Chimeno (Maximiliano Luna)

Construcción de carteras: mirada de largo plazo y estrategias personalizadas

El principal cambio en el perfil del inversor argentino es el pasaje de operaciones de corto plazo hacia estrategias patrimoniales de largo alcance, explicó el Commercial Manager de IOL. Los clientes exploran vías pensando en el retiro y en la consolidación de un capital que sirva de respaldo a futuro.

“Lo que se busca son herramientas con una mirada de largo plazo. Este tipo de cliente construye patrimonio y se apoya en el asesoramiento como herramienta de planificación financiera”, señaló Chimeno.

Su diagnóstico indica que, si bien una porción del mercado continúa persiguiendo trades o ganancias rápidas, la tendencia general apunta a la planificación y a la diversificación de fondos, diseñando carteras que combinen instrumentos en dólares, bonos soberanos, obligaciones negociables y los denominados CEDEAR, que ofrecen exposición a activos internacionales.

Entre los argentinos, la preocupación por la jubilación y la baja natalidad incentiva la anticipación financiera: “La Argentina se debe una discusión de pensar en el largo plazo”, agregó Chimeno.

Nuevos hábitos de inversión en un contexto cambiante

La volatilidad histórica de la economía local suele marcar la agenda, especialmente en años electorales. “Durante 2025, las consultas se orientaron hacia un mayor aprovechamiento de los dólares depositados en el sistema financiero”, completó el ejecutivo.

Además, aseguró que el inversor está volviendo de a poco a confiar en el sistema y que la gente está sacando sus ahorros en moneda estadounidense de las cajas de seguridad para comenzar a rentabilizarlos.

“Quienes cuentan con patrimonios más altos, optan por carteras dolarizadas, priorizando obligaciones negociables de calidad y bonos estadounidenses, mientras que los perfiles conservadores encuentran opciones en los T-bills, conocidos por su baja volatilidad”, diagnosticó Chimeno.

“Lo que se busca son herramientas de inversión con una mirada de largo plazo”, explicó Chimeno en diálogo con Agostina Scioli (Maximiliano Luna)

El valor diferencial del servicio Wealth Management

Uno de los puntos destacados por los clientes de esta compañía es la gratuidad del servicio de Wealth Management y la política de comisiones competitivas. Según el esquema de la empresa, a quienes tienen inversiones superiores a 50 mil dólares se les asigna un asesor dedicado. Este profesional no solo orienta en la gestión diaria del portafolio, sino que invita a los clientes a una oferta de espacios exclusivos.

“Es un servicio gratuito y no es menor remarcarlo. Decidimos asignar un asesor a este tipo de cliente. Además, lo invitamos a webinars con la gerencia de estrategia, le acercamos recomendaciones puntuales de portafolio y lo invitamos a experiencias y espacios de networking para que pueda intercambiar experiencias”, indicó el funcionario de IOL.

La propuesta incluye acceso a reportes semanales con alternativas de inversión, encuentros virtuales con especialistas y oportunidades de interacción entre usuarios que, por volumen de operaciones, requieren un nivel de análisis profesional y seguimiento continuo.

Educación financiera y toma de decisiones

La relación con el asesor permite, además, potenciar la educación financiera de cada usuario. Es que más allá de las recomendaciones, muchos valoran la posibilidad de aprender y profundizar en conceptos financieros que no dominaban al convertirse en inversores.

“Hoy el cliente decide y dice ‘No quiero hacer cursos online, no tengo tiempo, quiero aprovechar el contacto con un especialista para que me explique por dónde ir y por qué’; aprende conceptos como duration, TIR, rendimiento, interés, que antes quizá no comprendía”, subrayó Chimeno.

Perspectivas para 2026: instrumentos pasivos y visión de largo plazo

Mirando al futuro, desde IOL Inversiones consideran que la tendencia hacia la diversificación y la gestión profesional del patrimonio seguirá profundizándose en 2026. “Creemos que el año que viene va a ser bisagra para el mercado. Si se mantiene la estabilidad y se implementan algunas reformas, el mercado de capitales se va a ampliar”, analizó Chimeno.

La unidad de Wealth Management de IOL Inversiones finaliza el año enfocada en ofrecer una gestión patrimonial integral, sin costo adicional para el inversor y con énfasis en el acceso a formación, asesoramiento permanente y comunidad.

Se trata de un segmento que, a 25 años de su lanzamiento, suma experiencia y propuestas para quienes buscan atravesar 2026 con previsión y claridad.