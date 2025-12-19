Verano 2026: la importancia de la revisión vehicular para salir a la ruta

El diagnóstico integral de automóviles previo a la salida a la ruta permite mayor seguridad (YPF)

Durante diciembre, las rutas argentinas muestran mayor movimiento ante la proximidad de las vacaciones. Familias y grupos de amigos planifican escapadas, y la necesidad de circular con vehículos en buen estado cobra especial importancia. Mantener un auto revisado resulta fundamental en la previa de cada viaje, más aún en fechas de alto tránsito.

En este contexto, YPF Boxes presenta una serie de propuestas orientadas a los conductores que preparan su auto antes de salir a la ruta. El objetivo principal apunta a garantizar un control integral del auto y facilitar la gestión mediante prestaciones y descuentos específicos para la temporada.

La empresa dispone de un chequeo que analiza más de 27 puntos clave, entre los que se destacan neumáticos, sistemas de iluminación, frenos y fluidos. La revisión comprende también el análisis de componentes esenciales como frenos, dirección y batería, elementos vitales para evitar inconvenientes en el trayecto.

Chequeos preventivos y beneficios para viajar con mayor seguridad

A su vez, YPF Boxes implementa durante este mes una promoción del 20% de descuento para el cambio de aceite con Elaion Auro, lubricante homologado por automotrices internacionales. La propuesta incluye, además, la posibilidad de abonar en cuotas sin interés, una ventaja extra en un contexto en el que los gastos de fin de año suelen acumularse.

Con este servicio, se evita contratiempos y sorpresas al enfrentarse a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y lo que permite viajar sin preocupaciones por la autopista. El equipo técnico revisa las partes más relevantes del automóvil previo al control obligatorio, con el propósito de reducir el riesgo de rechazos sorpresivos y agilizar el proceso para los conductores.

Por otra parte, el lubricante Elaion Auro se posiciona como uno de los productos centrales en la estrategia de YPF para la protección y el mantenimiento del motor. Este componente incorpora tecnología orientada a reducir el desgaste en zonas de alta presión y controlar temperaturas elevadas, dos condiciones frecuentes durante los trayectos largos en vacaciones.

Tecnología, planificación y servicios para la temporada alta

Entre otros beneficios, la formulación de Elaion Auro contribuye al ahorro de combustible y favorece la reducción de emisiones. La empresa diseñó el producto para adaptarse tanto a motores convencionales como a sistemas híbridos y modernos dispositivos de postratamiento, lo que mantiene limpio el circuito interno y optimiza el rendimiento general del vehículo.

A lo largo del mes, las personas que utilicen la aplicación de YPF podrán solicitar turnos en los centros Boxes con antelación, proceso que busca agilizar el flujo de vehículos y evitar demoras. Tanto en dispositivos con sistema Android como iOS está disponible la descarga, lo que suma accesibilidad para planificar el mantenimiento del auto antes de salir a la ruta.

Un técnico realiza la inspección de fluidos antes de un viaje largo en uno de los centros especializados (YPF)

Durante la temporada alta de tránsito, diversas fuentes coinciden en la importancia de revisar el estado del rodado, controlar presión de neumáticos, niveles de líquidos y el funcionamiento de luces y frenos. Las fallas detectadas en estos puntos figuran entre las principales causas de incidentes o demoras en viajes de larga distancia, según revelan desde YPF.

Otros aspectos contemplados por este chequeo integral propuesto incluyen la revisión de suspensión y alineación, factores que influyen en el confort y la seguridad al conducir extensos tramos de autopista o rutas provinciales. El control preventivo busca anticipar fallos y reducir imprevistos en pleno trayecto vacacional.

El beneficio de pagar en cuotas y el acceso a diagnósticos completos en un único lugar representa para muchos usuarios una alternativa práctica ante la multiplicidad de trámites y controles habituales del período previo a las vacaciones. De esta manera, se busca responder a una demanda creciente vinculada a soluciones integrales y ahorro de tiempo.

A medida que miles de argentinos preparan viajes, la seguridad mecánica y la previsibilidad del auto adquieren un valor determinante. Ante este panorama, YPF Boxes refuerza su apuesta por ofrecer servicios preventivos y condiciones exclusivas durante la temporada estival.