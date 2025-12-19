“Encender una llama”: el vídeo que muestra la estructura industrial detrás de Vaca Muerta

La cadena de valor de Vaca Muerta genera empleo y desarrollo en la industria nacional (Tenaris)

Un clic en la hornalla representa el último eslabón de un viaje extenso y complejo. El gas que alimenta a millones de familias proviene de Vaca Muerta, pero llegar hasta la cocina demanda una trama de innovación, industria y coordinación entre múltiples sectores.

La reciente edición del Seminario ProPymes 2025 puso este recorrido en primer plano con un video que desglosó cada etapa y destacó el impacto social y económico de la cadena de valor energética.

Tenaris: “Encender una llama”

El aporte de la industria nacional

Esta propuesta audiovisual, presentada al inicio del encuentro, buscó transmitir que la energía que llega a cada hogar es producto del esfuerzo conjunto de grandes empresas, pymes y trabajadores. Resaltó la actividad extendida de la industria nacional, evidenciada en la multiplicación de oportunidades y en el crecimiento productivo en todo el país.

El programa ProPymes del Grupo Techint, que comenzó en 2002, tiene el propósito de fortalecer el vínculo entre compañías líderes, pymes y comunidades del interior, promoviendo la formación, la innovación tecnológica y las exportaciones. El programa se consolidó en la Argentina como espacio de articulación del sector energético y agente generador de empleo y competitividad.

La inversión en infraestructura energética transforma regiones y fomenta nuevas oportunidades (Tenaris)

Un escenario desafiante para la industria

La coyuntura global impone nuevos desafíos a la industria argentina. Sectores como la energía, el agro y la minería configuran oportunidades estratégicas para un desarrollo sustentable, pero requieren una industria fuerte capaz de producir empleo calificado y valor agregado en toda la cadena.

El equilibrio entre apertura de mercados y protección de la producción nacional es una cuestión sensible. “Hay que defender profundamente la estructura industrial. Para un país, es fundamental promover la cadena de valor en los segmentos con grandes capacidades de desarrollo y fomentar la competitividad del sector industrial”, expresó Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint.

La competencia desleal suma presión a la necesidad de proteger el trabajo local. El desafío consiste en abrirse al mundo sin descuidar la calidad, la formación y las condiciones laborales de las empresas argentinas.

Trabajadores y comunidades crecen junto al avance de la producción en Vaca Muerta (Tecpetrol)

Inversiones a largo plazo y desarrollo de servicios en oil & gas

En 2020, Tenaris tomó la decisión estratégica de ingresar al negocio de servicios para la industria de oil & gas, combinando su conocimiento industrial, de operación y de gestión de servicios. Según datos de la empresa, alcanzó una inversión acumulada de 240 millones de dólares, considerando el monto ya ejecutado y las estimaciones hasta 2026.

Actualmente, cuenta con dos sets de fractura hidráulica y dos sets de coiled tubing. Este año, anunció la incorporación de un tercer set de fractura y el correspondiente set de coiled tubing para 2026.

El crecimiento experimentado se apoya en el desarrollo de la cadena de valor local, donde la articulación con aliados estratégicos ocupa un lugar central dentro del ecosistema productivo vinculado al proyecto.

Fortín de Piedra: industria y desarrollo en números

Uno de los casos destacados fue Fortín de Piedra, el yacimiento operado por Tecpetrol en Vaca Muerta. La puesta en marcha de este proyecto insumió apenas 18 meses y, durante 2025, alcanzó una producción de 25 millones de metros cúbicos diarios de gas, según datos de la compañía. El desarrollo incluyó la participación de más de 1.000 pymes nacionales y estuvo a cargo de Techint Ingeniería y Construcción.

Este aporte resultó clave para el sistema energético argentino. Se estima que, en invierno, uno de cada cinco hogares se abasteció con el gas producido en Fortín de Piedra, indicó la misma fuente. Además, demuestra el impacto de una cadena de valor integrada, donde la colaboración entre diversos actores asegura la eficiencia y multiplica los beneficios en términos de empleo y tecnología nacional.

Proyectos en expansión: Los Toldos II Este

La agenda de desarrollo no se detiene. Techint Ingeniería y Construcción avanza con el desarrollo del proyecto Los Toldos II Este para Tecpetrol, cerca de Rincón de los Sauces, Neuquén. La inversión, según indicó la compañía, supera los 2.500 millones de dólares y apunta a producir 70.000 barriles diarios de petróleo en 2027.

Ya se integraron más de 600 empresas nacionales a la cadena de valor del proyecto, consolidando un modelo de desarrollo asociado al crecimiento de proveedores y mano de obra local.

El factor humano, en el centro

El video del seminario puso especial atención en las personas: operadores de maquinaria, camioneros, técnicos y profesionales que trabajan día a día en las rutas energéticas del país. Además, remarcó el vínculo de la industria con las comunidades, que crecen y se desarrollan a partir de la expansión de la actividad productiva.

La defensa del empleo formal y la apuesta por una cadena de valor sólida surgen como condiciones necesarias para construir un tejido social más fuerte. Los proyectos en marcha reflejan una industria nacional capaz de generar oportunidades y calidad de vida.