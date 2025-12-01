ConnectAgro 2025: voces, ideas y acciones para construir un campo más competitivo

ConnectAgro 2025 puso en agenda los desafíos y oportunidades para un campo más innovador, sostenible y colaborativo

El campo argentino transita un momento crucial, signado por la innovación, el trabajo en red y el aporte de diferentes actores que apuestan al desarrollo del país. En este contexto, se llevó adelante ConnectAgro 2025, una jornada impulsada por Bayer que reunió a referentes del sector, como productores, empresarios, academia, medios y gobierno, para repensar el rol estratégico del campo nacional y su potencial para generar valor.

El encuentro se realizó en la ciudad de Buenos Aires y puso el foco en los temas centrales de la agenda actual: logística, estructura impositiva, propiedad intelectual, articulación público-privada, innovación y capacitación. La consigna fue dialogar para fortalecer una identidad común y construir una red competitiva, dinámica y sostenible.

“La fortaleza del agro argentino depende de la red que seamos capaces de construir. No se trata solo de ser más innovadores e incorporar nuevas tecnologías, sino de colaborar más y mejor, de construir entre actores distintos y de animarnos a imaginar un futuro común. Cuando la red funciona, cada eslabón crece y el país también”, sostuvo Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur.

Una red que garantiza competitividad y desarrollo

En el primer módulo, “Colaboración que impulsa el presente”, los expositores coincidieron en la necesidad de abordar desafíos estructurales con una mirada colaborativa y federal. “La Argentina tiene un enorme potencial, pero necesitamos acceso a tecnología, mejores caminos y un sistema impositivo que no frene la producción. Si fortalecemos la red y eliminamos trabas, podríamos duplicar lo que hoy producimos”, afirmó Germán Weiss, empresario agropecuario de la provincia de Buenos Aires.

Referentes del agro, la industria y la política coincidieron en que fortalecer la red, el diálogo y las reglas claras es clave para impulsar la producción y el desarrollo del país (Bayer)

El panel estuvo integrado por Germán Weiss, empresario agropecuario de América, Provincia de Buenos Aires, Ángeles Naveyra, presidente de la Fundación Barbechando, Fernando Cozzi, presidente de Cargill en la Argentina y Managing Director del Negocio Agrícola en Sudamérica, y Carla Martín Bonito, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios - COPAL.

El bloque destacó la importancia de construir liderazgos con foco en el diálogo permanente. “La confianza se construye con diálogo continuo, cumplimiento de los compromisos y visión de futuro. El país necesita más liderazgos colaborativos e impulsar una agenda común que nos prepare para competir mejor”, manifestó Carla Martín Bonito, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).

Asimismo, también conversaron sobre que el futuro del agro requiere consensos y trabajo conjunto. “Los problemas del agro se resuelven con diálogo, involucramiento y políticas públicas sólidas; cuando el campo y la política trabajan juntos, cada camino rural, cada decisión y cada ley pueden abrir oportunidades reales”, sostuvo Ángeles Naveyra.

En la misma línea, Fernando Cozzi resaltó que “el agro solo funciona si al productor le va bien” y que para crecer es indispensable “una red logística moderna, trazabilidad y reglas estables que permitan que toda la cadena aporte más valor a la Argentina”.

Innovación, educación y el futuro del agro argentino

Juan Martín Ninfea, Ramón Amadeo y Mariano Villani en ConnectAgro 2025 (Bayer)

El segundo tramo del evento giró en torno a los motores de la innovación, el acceso a nuevas tecnologías y el talento joven. Moderado por Gerry Garbulsky, director de Aprender de Grandes y TEDxRíodelaPlata, este espacio articuló experiencias que evidencian el peso de la formación y el cambio cultural en la construcción de un agro más competitivo.

En este panel estuvieron Ramón Amadeo (líder de JornaderosAgro), Mariano Villani (director de Relaciones Institucionales del programa de Agronegocios y Alimentos de FAUBA) y Juan Martín Ninfea (director de Pampa Start).

Mariano Villani, director de Relaciones Institucionales del programa de Agronegocios y Alimentos de la FAUBA, remarcó el valor de aprender en contacto permanentecon la realidad y la empresa: “Estos espacios nos convocan para seguir aprendiendo, porque en la academia, nuestro laboratorio son las empresas y los casos reales de los negocios”.

Villani también se refirió al desafío de acercar el sector a las nuevas generaciones, buscando comprender sus códigos y motivaciones. “Las nuevas generaciones vienen con energía y potencia. Para conectar con ellos, primero necesitamos entender su lenguaje y aceptar que somos distintos”.

El espacio dejó un mensaje centrado en la acción. “La transformación del agro empieza cuando dejamos la queja y pasamos a la acción: conectar generaciones, escuchar con convicción y construir equipos diversos para liderar el futuro”, sostuvo Ramón Amadeo, líder de JornaderosAgro.

Por su parte, Juan Martín Ninfea, director de Pampa Start, consideró que la verdadera innovación del campo es cultural: integrar lo digital, colaborar radicalmente y crear ciudades del interior capaces de atraer talento y liderar la revolución tecnológica.

Contar el agro: una identidad moderna y plural

Virginia Gilligan, directora de Comunicaciones de Bayer Cono Sur y Latam Norte (Bayer)

El cierre de la jornada tuvo como eje la comunicación y el relato colectivo del sector. “El futuro del sector se escribe permitiéndonos pensar distinto, interpelando a nuevas generaciones y revitalizando la forma en que contamos estas historias de manera diferente. ¿Esa historia que nos trajo hasta acá, es la misma que nos va a llevar a otro lugar?”, expresó Virginia Gilligan, directora de Comunicaciones de Bayer Cono Sur y Latam Norte.

Para finalizar, la ejecutiva subrayó la importancia de humanizar el mensaje para acercar el campo a la sociedad: “Cuando cada empresa habla más allá de lo propio y construye una historia que nos importa a todos, la narrativa del agro se fortalece”.

El encuentro integró miradas diversas y dejó en claro que fortalecer esa red es clave para impulsar el desarrollo del sector y, con él, el del país. En este marco, la colaboración y la innovación se consolidan como motores que unen ciencia, tecnología, talento, producción y comunidad, abriendo paso a un agro más eficiente, inclusivo y sostenible.