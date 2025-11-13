Tan Biónica agotó un Vélez en horas y sumó otra fecha: cómo comprar las entradas

Chano, Bambi, Diega y Seby se preparan para dos noches que prometen emoción, nostalgia y nuevas canciones (Dale Play)

La música argentina tiene un puñado de momentos que trascienden el tiempo. Esos instantes en los que una canción, una melodía o una banda logran condensar el espíritu de una época. En los últimos años, pocos grupos representaron tan claramente ese fenómeno como Tan Biónica.

Los próximos 27 (agotado) y 28 de marzo, el estadio de Vélez Sarsfield será el punto de encuentro para miles de seguidores. Allí, Chano, Bambi, Diega y Seby presentarán en vivo su nuevo disco El Regreso, junto a los grandes clásicos que marcaron su historia.

La cita promete convertirse en una noche de celebración colectiva, donde las generaciones que crecieron con sus canciones se mezclarán con quienes los descubren por primera vez. La producción del espectáculo estará a cargo de Dale Play, compañía responsable de algunas de las giras más importantes de la escena musical argentina en los últimos años.

Más unidos que nunca, los integrantes de Tan Biónica celebran su regreso con una puesta en escena de nivel internacional (Dale Play)

El Regreso: nuevas canciones y viejas emociones

Después de diez años sin publicar material nuevo, la banda decidió volver a grabar y recuperar la esencia que la llevó a lo más alto del pop rock nacional. El flamante álbum incluye diez composiciones inéditas y cuenta con la participación de artistas invitados como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

A pocos días de su lanzamiento, ya supera los 12 millones de reproducciones en plataformas digitales, con todos sus temas ubicados en el Top 50 de Spotify Argentina el día de su lanzamiento. Entre ellos, destacan Tus Cosas (junto a Airbag) y El Problema del Amor, que se mantienen en los puestos más altos del ranking.

El disco combina la identidad sonora que consolidó a Tan Biónica con una frescura moderna. Los arreglos, la producción y la mezcla muestran a una banda más madura, pero igual de enérgica. En cada tema se percibe la conexión emocional con su público, una relación que se fortaleció durante su regreso a los escenarios en 2023.

Asimismo, El Regreso simboliza algo más que un lanzamiento discográfico: es una declaración de principios. Tan Biónica reafirma su lugar dentro de la música argentina contemporánea, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

Tan Biónica reafirma su conexión con el público en una nueva etapa que combina clásicos y sonidos actuales (Dale Play)

De la gira del reencuentro al presente

La historia reciente del grupo tuvo un punto de inflexión con la gira La Última Noche Mágica, desarrollada entre 2023 y 2024. En ese tour, el cuarteto logró reunir a más de medio millón de personas en estadios y arenas de toda Argentina, además de presentarse en Uruguay, Chile, Perú, Paraguay y España. Los recitales agotados en tiempo récord confirmaron que el vínculo con su audiencia seguía intacto.

El éxito del reencuentro también se vio reflejado en los Premios Gardel 2025, donde Tan Biónica obtuvo dos galardones: Mejor Álbum en Vivo por La Última Noche Mágica – Estadio River Plate y Mejor Canción Pop Rock por Arruinarse, junto a Airbag. Esos reconocimientos consolidaron una etapa de madurez artística y reafirmaron su vigencia en la escena musical.

Con ese impulso, el grupo encaró la producción de El Regreso, un trabajo que sintetiza la experiencia acumulada y la energía renovada. La combinación entre pasado y presente se convirtió en la clave de esta nueva etapa.

Después del éxito de su gira “La Última Noche Mágica”, la banda vuelve con un espectáculo totalmente renovado (Dale Play)

Dos noches que prometen ser inolvidables

Los shows en Vélez ofrecerán una combinación entre canciones que acompañaron historias personales con nuevos temas que ya comienzan a resonar en las plataformas y radios del país. En cada acorde, se espera el reencuentro con esa mística tan característica que convirtió a Tan Biónica en un fenómeno cultural.

Además, la puesta en escena promete estar a la altura de su historia. Sonido de última generación, visuales impactantes y una producción pensada para ofrecer una experiencia sensorial completa. Como en sus mejores años, la banda buscará crear ese clima de comunión que solo se genera cuando el público canta de principio a fin.

“El Regreso” incluye colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, y ya supera los 12 millones de reproducciones (Dale Play)

Cómo conseguir entradas para Tan Biónica en Vélez

El Regreso no solo marca el retorno discográfico de una banda querida: representa la continuidad de un vínculo emocional que se mantuvo intacto pese al paso del tiempo.

Tan Biónica volverá a escribir una página importante en la historia de la música argentina. La fecha del 27 de marzo en Vélez se agotó en horas, y ya están a la venta las entradas para el show del día siguiente a través de EnigmaTickets con todos los medios de pago habilitados, y un beneficio de 6 cuotas sin interés con BBVA Visa, pagando a través de Modo o Mercado Pago.

Será, una vez más, una noche mágica.