Crucero con amigas: una propuesta VIP y all inclusive para la temporada de verano 2025/26

Entre el 24 de noviembre y el 15 de marzo, el MSC Yacht Club ofrece una nueva era de atención selecta en altamar con salidas desde Buenos Aires. Qué incluye y cómo se puede reservar este viaje icónico que no requiere ningún tramo aéreo

El MSC Yacht Club es
El MSC Yacht Club es la opción perfecta para un gran viaje de amigas (MSC)

La exclusividad es uno de los factores claves para un gran viaje de amigas. Bajo esa premisa, se creó el MSC Yacht Club: una propuesta que les permite a las huéspedes disfrutar de un servicio selecto desde el minuto uno. Onboarding prioritario, suites exclusivas, amenities premium y minibar sin cargo son algunos de los tantos diferenciales cotidianos.

Cada detalle está pensado para una experiencia única. Sábanas de algodón egipcio y menú de almohadas son algunos de los elementos que ofrece este crucero pensado para viajeras que se quieran dar un gusto y tener todo resuelto. De hecho, cuentan con un mayordomo personal y room service a la carta, que se encuentran disponibles las 24 horas, factores que marcan la diferencia.

En términos de gastronomía, el exclusivo restaurante L’Étoile ofrece platos elaborados por chefs reconocidos y una carta de vinos seleccionada por sommeliers. Además, el tradicional five o’clock tea en el Top Sail Lounge ofrece vistas panorámicas al océano, con una imagen que parece de película.

El embarque privado y el
El embarque privado y el servicio de mayordomo distinguen al MSC Yacht Club como referente en cruceros (MSC Cruceros)

Relax y entretenimiento de primer nivel

En el área The One Pool, las huéspedes disfrutan de un sundeck privado, piscina, jacuzzis y barra de tragos con finger food gourmet. Todo en un entorno sereno y elegante, perfecto para charlar, relajarse y adueñarse de cada paisaje. En tanto, el Aurea Spa y el gimnasio suman opciones para las fans de la indulgencia y el fitness.

La posibilidad de ir todos los días a ver una obra de teatro distinta, con el glamour de las obras de Broadway, es algo que las huéspedes realmente valoran, según afirman desde MSC. Revelan que es como “estar en New York o en Londres, pero en medio del mar”.

La experiencia cuenta con asientos preferenciales que el servicio de concierge les deja reservados. En tanto, la noche sigue con encantadora música que se adueña de los distintos espacios con bandas, DJ sets y fiestas temáticas que invitan a bailar hasta el amanecer.

Otro plan que fascina a las viajeras del MSC Yacht Club es el Tax-Free Shopping a bordo, que ofrece boutiques con marcas internacionales, perfumes, carteras, joyería y tecnología, entre otros productos premium. Una oportunidad perfecta para comprar regalos, sin los apuros que se observan en las tiendas de los aeropuertos.

El área The One Pool
El área The One Pool ofrece piscina privada, jacuzzis, barra de tragos para una experiencia de relax total (MSC Cruceros)

Fechas para viajar en el MSC Yacht Club del MSC Fantasia

Entre el 24 de noviembre y el 15 de marzo, el MSC Fantasia realizará recorridos de ocho, nueve y diez noches hacia las mejores playas de Brasil, con salida y regreso al puerto de Buenos Aires (sin necesidad de tramos aéreos).

  • Salida y arribo al puerto de Buenos Aires, con onboarding y desembarco preferencial en cada puerto de la travesía (no requiere ningún tramo en viaje aéreo).
  • Servicio 24 horas de concierge y mayordomo personal.
  • Acceso a la Suite con minibar sin cargo.
  • Gastronomía gourmet y Paquete de Bebidas Premium Extra en todas las áreas del barco.
  • Acceso exclusivo al deck “The One Pool”: Sundeck, Piscina y Jacuzzis exclusivos, con Sea-view.
  • Pase preferencial en el Aurea Spa.
  • Gym con vistas al mar.
  • Asientos VIP en el Teatro al estilo Broadway (Musicals).
  • Asesoramiento y reserva de excursiones premium en cada destino.
  • WIFI ilimitado.
  • Acceso todos los días de la travesía a la Galería de Compras Duty-Free, que posee una selección exclusiva de artículos libres de impuestos: indumentaria, carteras, relojes, joyería, bebidas alcohólicas premium, chocolates gourmet, fragancias emblemáticas, make-up y mucho más.

La promoción inaugural sale desde Buenos Aires el 24 de noviembre e incluye ocho noches por USD 2.420 (*) por persona, con todos los servicios, gastronomía gourmet, bebidas premium extra, asistencia al viajero, tasas e impuestos. Las reservas se gestionan por WhatsApp al número 011 3989-4666.

Consultar todos los detalles, términos y condiciones, ingresando aquí.

