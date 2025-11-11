La logística portuaria suma frecuencias y capacidad operativa para ampliar la conexión con Brasil

TecPlata incrementa la frecuencia de su servicio log-in y amplía su capacidad operativa (TecPlata)

La logística portuaria en la Argentina atraviesa transformaciones permanentes motivadas por la demanda del comercio exterior regional y los desafíos de la competitividad global. En este contexto, la mejora de los servicios marítimos y la ampliación de capacidades operativas se vuelven fundamentales para acompañar el crecimiento del sector, optimizar procesos y ofrecer soluciones eficientes a exportadores e importadores.

En línea con esta situación, la terminal de contenedores de la Región Metropolitana de Buenos Aires, TecPlata, anunció un incremento en la frecuencia del servicio de cabotaje y feeder de Log-In a partir de este mes de noviembre.

El objetivo principal es reforzar la conexión directa con Brasil y ampliar así las oportunidades de comercio exterior para la región. De este modo, la terminal contará con tres recaladas confirmadas durante el mes, previstas para los días 11, 18 y 25 de noviembre.

El servicio Log-In propone integrar al puerto de La Plata en las principales rutas regionales de comercio marítimo. Esta medida apunta a potenciar la competitividad del sistema portuario argentino y a mejorar la cadena logística nacional.

De acuerdo con la información de la empresa, mantener la frecuencia de recaladas contribuye de forma directa a la conectividad marítima regional, al ofrecer una alternativa adicional, confiable y sustentable para el movimiento de carga contenerizada.

Incorporación de una nueva embarcación y ampliación operativa

Junto al aumento de frecuencia, TecPlata confirmó la incorporación del buque Endurance a su ruta habitual. Su arribo a la terminal está programado para el 18 de noviembre, lo que permitirá reforzar la capacidad operativa y dar respuesta a un mayor volumen de movimiento de contenedores.

Ubicada en el Puerto La Plata, la terminal forma parte del grupo ICTSI, reconocido por operar bajo estándares internacionales de calidad y seguridad.

Su localización facilita la atención de las demandas logísticas del hinterland bonaerense, permite aliviar la congestión habitual de los accesos portuarios de la zona metropolitana y diversifica las rutas de exportación e importación del país.

Desde este mes, TecPlata aumenta la frecuencia del servicio de cabotaje y feeder de Log-in (TecPlata)

Estrategia de conectividad regional y acceso al Mercosur

La continuidad y refuerzo en las conexiones directas con Brasil representa una de las prioridades de la terminal. Además, busca constituirse en un punto logístico relevante para el comercio exterior del Mercosur.

El enfoque está puesto, además, en captar parte de la carga que actualmente circula entre la Argentina y Paraguay a través de transporte terrestre, dando al comercio regional una opción conformada por rutas marítimas.

Voceros de TecPlata remarcaron que el incremento de opciones y capacidades en los servicios responde al contexto de crecimiento del volumen de cargas y a la necesidad de asegurar nuevas alternativas al mercado. Dentro de este marco, el puerto platense busca aprovechar su ubicación estratégica y su infraestructura para convertirse en un punto de escala relevante a nivel nacional.

Infraestructura moderna y ventajas competitivas del puerto

El Puerto La Plata se ubica a solo 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, lo que representa una ventaja logística adicional. Su acceso a través de un canal de navegación de 17 kilómetros, equipado con sistemas de balizamiento y boyado modernos, refuerza la seguridad operativa, junto a la profundidad de 36 pies a pie de muelle y el área de maniobra de 500 metros de radio.

Estas características contribuyen a reducir tiempos de navegación y espera para las embarcaciones y garantizan el resguardo de los servicios gracias al uso de tecnología avanzada, tanto en infraestructura como en sistemas informáticos portuarios.

Desde TecPlata indicaron que el propósito sigue siendo ofrecer una operación eficiente y sostenible, alineada con los estándares internacionales que exige el comercio global. La principal meta es acompañar el desarrollo regional, brindando beneficios a clientes y a la comunidad, mientras continúa el fortalecimiento de la conectividad y la capacidad operativa.