Verano 2026 en Uruguay: promociones para viajar con hasta el 50% de descuento

Las escapadas a Uruguay ganan impulso con los descuentos especiales del CyberMonday 2025 (Colonia Express)

Se acercan las vacaciones y, como cada año, Uruguay vuelve a ocupar un lugar especial en las preferencias de los viajeros argentinos, quienes buscan aprovechar las ofertas para concretar esa escapada tan esperada.

En este escenario, la nueva edición del CyberMonday, trae consigo oportunidades especiales para los amantes de los destinos del país vecino. Desde el 3 y hasta el 5 de noviembre, la posibilidad de cruzar el Río de la Plata con tarifas reducidas vuelve a estar al alcance de la mano.

Colonia Express ofrece tarifas especiales para recorrer los principales destinos uruguayos durante el CyberMonday (Colonia Express)

Descuentos destacados y beneficios

Durante los días de este esperado evento comercial, la empresa Colonia Express anunció promociones que alcanzan hasta el 50% de descuento. Entre los beneficios más relevantes se encuentran:

50 % off en pasajes,

40 % off en bodegas,

25 % off en Day Tours,

Ofertas especiales en paquetes turísticos seleccionados.

Los pasajes y las excursiones pueden reservarse desde el sitio oficial de Colonia Express, donde también se publican las condiciones y los destinos habilitados.

Un destino cercano y cada vez más elegido

Uruguay se mantuvo durante los últimos veranos como uno de los destinos internacionales de mayor preferencia para turistas locales. Su cercanía y la variedad de ciudades con propuestas culturales, gastronómicas y de playas generan interés. Sobre todo, de cara al inicio de la temporada alta.

Además de los clásicos como Colonia del Sacramento, Montevideo y Punta del Este, la red de destinos de Colonia Express agregó para esta temporada paradas en Piriápolis, La Paloma y puntos adicionales sobre la costa.

En poco más de una hora de navegación, se accede a ciudades que combinan historia, naturaleza y cordialidad local. Las frecuencias diarias, las embarcaciones modernas y opciones como la cafetería, el free shop y la política pet friendly, marcan una diferencia en la experiencia del viaje.

La comodidad a bordo incluye cafetería, free shop y espacios pet friendly, sumando valor a los servicios de viaje hacia Uruguay (Colonia Express)

Cómo aprovechar el CyberMonday

Durante la edición anterior de este evento, muchos usuarios notaron que los tickets con descuentos se agotaron rápidamente. Por eso, desde Colonia Express recomiendan realizar la compra tan pronto como se publiquen los valores promocionales.

Para conseguir el beneficio de viajar a mitad de precio, este año se habilitaron los cupones CYBER2025 Y CYBERDT, que deben aplicarse en el sitio al momento de elegir el servicio. Según indica la empresa, las rebajas pueden ser de hasta un 50 % dependiendo de la opción seleccionada.

Opciones de experiencias y recorridos

Los distintos tipos de servicios que se ofrecen están adaptados a la necesidad de cada pasajero:

Pasajes para quienes prefieren organizar su propio recorrido.

Excursiones de un día con visitas a bodegas y tours guiados.

Los descuentos en los Day Tours apuntan a ampliar la oferta para quienes viajan por primera vez o buscan sumar alternativas a la tradicional escapada a Colonia o Montevideo.

Cuándo y cómo viajar

El cruce del Río de la Plata resulta la opción más ágil para llegar a Uruguay. Las embarcaciones salen hasta cinco veces por día. Los servicios incluyen acceso al aire libre, espacios habilitados para mascotas y tiendas libres de impuestos con artículos de uso cotidiano y regalería.

El CyberMonday puede ser el momento ideal del año para garantizarse una plaza con descuento y programar el viaje de verano. La demanda suele incrementarse a medida que se acerca diciembre, por lo que anticipar la compra puede marcar la diferencia.

Para más detalles sobre todos los beneficios, frecuencias y destinos habilitados durante esta campaña, se recomienda consultar directamente la web de Colonia Express.