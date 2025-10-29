La cerveza como aliada del disfrute responsable y las nuevas formas de consumo

La cerveza se consolida como la bebida ideal para disfrutar con moderación (Visuales Infobae)

La cerveza es una de las bebidas más apreciadas del mundo por su capacidad de reunir a las personas y acompañar momentos de celebración. Su bajo contenido alcohólico y su sabor equilibrado la transforman en una elección ideal para disfrutar con responsabilidad.

En la Argentina, Cervecería y Maltería Quilmes mantiene esa tradición desde hace 135 años, con un mensaje claro: la moderación es la mejor forma de disfrutar. A lo largo de más de un siglo, la compañía desarrolló una trayectoria marcada por un portafolio que les permite hacer una cerveza para cada consumidor.

Desde hace tres décadas, la empresa impulsa acciones y programas enfocados en promover hábitos de consumo consciente. El propósito de estas iniciativas es generar valor compartido para los consumidores, las comunidades y el crecimiento sustentable de su negocio.

30 años promoviendo el mensaje de beber con moderación

Desde los años 90, la compañía fue precursora en temas vinculados con la responsabilidad. En 1995, presentó Liberty: la primera cerveza sin alcohol del país, mientras que en 2003 lanzó el primer comercial de la iniciativa “Conductor Designado”.

“El consumo responsable es algo central para el negocio. Por eso es que llevamos adelante distintas iniciativas y acciones: creemos que la moderación es la mejor forma de disfrutar”, sostuvo Gonzalo Fagioli, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Legales y Compliance de la compañía.

Stella Artois, una de las marcas que hoy es comercializada por Cervecería y Maltería Quilmes en la Argentina (Cervecería y Maltería Quilmes)

Cerveza sin alcohol: un segmento en pleno crecimiento

El interés por variedades de este tipo muestra un crecimiento sostenido a nivel global. Según la información publicada por Cervecería y Maltería Quilmes, ya representa el 1,3% del total del mercado en la Argentina y tiene un fuerte potencial de expansión frente a países como Alemania o Canadá, donde alcanza cifras cercanas al doble dígito.

En este contexto, la compañía amplió su portafolio con opciones como Corona Cero, Stella Artois sin Alcohol y Quilmes 0.0. “Hay una tendencia mundial hacia un estilo de vida equilibrado y activo”, señaló Cucú Raffo, vicepresidente de Marketing, en relación con este fenómeno.

Además, el interés por esta categoría se refleja en los hábitos de consumo. Hoy, seis de cada diez personas que toman cerveza ya probaron alguna versión sin alcohol. “El segmento crece a un ritmo del 60% anual y es cinco veces más grande que hace tres años”, precisó el ejecutivo.

Un legado que combina tradición, innovación y compromiso con el disfrute responsable

Mientras lleva adelante esta estrategia, la compañía consolida su presencia en todo el país con una estructura industrial y logística de gran escala. Cuenta con más de 5.000 empleados directos, diez plantas productivas, dos malterías, una bodega, una chacra de lúpulo, nueve oficinas regionales y una red de más de 6.000 proveedores pyme.

La compañía impulsa programas de moderación y lanza cervezas sin alcohol para fomentar hábitos conscientes (Cervecería y Maltería Quilmes)

Su compromiso con el impacto positivo va más allá, desde 2019, toda su energía proviene de fuentes renovables.

A su vez, impulsa herramientas tecnológicas para modernizar la experiencia de consumo y fortalecer su vínculo con los clientes. A través de TaDa, la aplicación líder en envío de bebidas, y BEES, su plataforma digital para puntos de venta, promueve la eficiencia y la inclusión comercial en todo el territorio nacional.

Con 135 años de historia, Cervecería y Maltería Quilmes sostiene un legado que combina tradición, innovación y responsabilidad. Su compromiso con la moderación se refleja en cada iniciativa, en cada producto y en cada mensaje. La compañía pretende seguir siendo un referente que impulsa una cultura del disfrute consciente y celebra el encuentro desde una perspectiva responsable y duradera.

El crecimiento del segmento sin alcohol responde a un cambio en las preferencias de los consumidores, que buscan alternativas acordes a un estilo de vida activo y equilibrado. En este escenario, Cervecería y Maltería Quilmes refuerza su estrategia con inversión en comunicación y una expansión de su portafolio que acerca opciones para cada ocasión.

En esa línea, Quilmes 0.0% acompaña las grandes pasiones argentinas; Stella Artois sin Alcohol se asocia con la gastronomía y el tenis; y Corona Cero impulsa actividades al aire libre. Además, estos productos mantienen el sabor característico de las variedades tradicionales gracias a la innovación con la que trabaja la empresa en su planta.

Para saber más sobre la iniciativa de Cervecería y Maltería Quilmes, hacer clic acá.