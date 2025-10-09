In House

Salón de Vinos de Argentina: el evento que cautivó al sector vitivinícola español

Más de 35 bodegas y 300 etiquetas nacionales dijeron presente en Madrid, donde se llevó a cabo la primera edición de este encuentro que se repetirá en 2026

Guardar
Las bodegas mostraron la amplitud
Las bodegas mostraron la amplitud geográfica del mapa vitivinícola argentino, desde Cuyo hasta la Patagonia (Salón de Vinos)

La cultura vitivinícola sigue siendo un puente que une territorios, pasiones y formas de vida. En cada copa se esconden historias que viajan miles de kilómetros para encontrarse con nuevas miradas.

Un claro ejemplo de esto se vio en el espacio Forbes House de Madrid, donde se llevó a cabo la primera edición del Salón de Vinos de Argentina el pasado 6 de octubre. El encuentro combinó descubrimiento, emoción y una muestra de la excelencia caracteriza al país en esta industria.

Más de 750 profesionales del sector vinícola español, entre sumilleres, distribuidores, restauradores y periodistas especializados, dijeron presente en una jornada vibrante. La iniciativa contó con la participación de más de 35 bodegas que presentaron más de 300 etiquetas provenientes de distintas regiones productoras del territorio nacional.

Desde los tintos profundos de Cuyo hasta la frescura patagónica, cada vino contó una historia de origen y de identidad. Los asistentes pudieron recorrer los matices de Mendoza, San Juan, Salta, Catamarca, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Chubut, en una experiencia que trascendió la cata para convertirse en un viaje sensorial por los paisajes y la diversidad argentina.

Además, las actividades paralelas lograron una convocatoria inédita. Las tres masterclasses y las dos catas temáticas alcanzaron su aforo completo, evidenciando el creciente interés del público español por conocer en profundidad la evolución y la personalidad de los vinos argentinos.

El embajador argentino en España,
El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, se sumó al evento (Salón de Vinos)

Un puente entre dos culturas

Desde el primer momento, el ambiente del salón reflejó la calidez y hospitalidad argentina. Bajo la organización de los sumilleres y empresarios Pilar Oltra y Daniel Perchante, un equipo de 30 personas cuidó cada detalle del evento, desde la recepción hasta el servicio en copa, con profesionalismo y pasión.

El encuentro también contó con el apoyo institucional de la Embajada de la República Argentina en España. Su embajador, Wenceslao Bunge Saravia, fue el encargado de inaugurar oficialmente la jornada, destacando la importancia del vino como símbolo cultural y herramienta de acercamiento entre ambas naciones.

Por su parte, Wines of Argentina colaboró en la difusión del evento, reforzando el espíritu de cooperación que caracteriza a la industria vitivinícola del país. Esta sinergia permitió que el salón no solo fuera una muestra de productos, sino también una celebración de comunidad, trabajo y futuro compartido.

Voces, aromas y experiencias que dejaron marca

A lo largo del día, Madrid se convirtió en escenario de un intercambio enriquecedor entre bodegueros, expertos y aficionados. Reconocidas figuras del mundo del vino participaron en ponencias y degustaciones que pusieron el foco en la identidad argentina y su proyección internacional.

Entre ellos se destacaron el crítico español Luis Gutiérrez, las sumilleres Valeria Gamper y María Laura Ortíz Chiavetta, el periodista Federico Oldenburg, y referentes de bodegas como Adrianna Catena, Sebastián Zuccardi, Diego Herrera, Iduna Weinert y Pablo Durigutti. Cada intervención aportó una mirada sobre la evolución de la vitivinicultura argentina y su capacidad de innovación sin perder raíz.

Asimismo, las bodegas participantes —Catena Zapata, El Enemigo, Salentein, Zuccardi, Durigutti Family Winemakers, Weinert, Colomé, Otronia, Costa & Pampa, Cheval des Andes y Achaval Ferrer, entre otras— exhibieron la amplitud del mapa vitivinícola argentino, donde la geografía y el ingenio se combinan para dar vida a vinos con carácter propio.

El salón fue un punto
El salón fue un punto de encuentro entre generaciones, productores y amantes del buen beber (Salón de Vinos)

Hacia una nueva edición con mayor alcance

El éxito de esta primera edición fue tan contundente que sus organizadores ya confirmaron una segunda cita para 2026. El Salón de Vinos de Argentina regresará a Madrid los días 5 y 6 de octubre de 2026, ampliando su formato para incluir una jornada dedicada al público general, además de la destinada a profesionales del sector.

La noticia fue recibida con entusiasmo desde ambos lados del Atlántico, consolidando la idea de que este evento ha llegado para quedarse. La propuesta busca afianzar el vínculo entre ambos mercados, potenciar el conocimiento sobre el vino argentino y seguir posicionando a sus bodegas entre las más admiradas del mundo.

Es que el I Salón de Vinos de Argentina logró mucho más que una exitosa presentación en la capital española. Fue una demostración de talento, diversidad y orgullo nacional que trascendió lo comercial para transformarse en un encuentro de culturas.

Madrid se dejó cautivar por el vino nacional, el cual refleja tradición, innovación y futuro. Y con la próxima edición ya en camino, el puente entre ambos países promete seguir fortaleciéndose copa a copa, en una historia que recién comienza a escribirse.

Temas Relacionados

Salón de VinosSalón de Vinos de ArgentinaEspañaMadridIndustria vitivinícolaWines of ArgentinaWenceslao Bunge Saravia

Últimas Noticias

Infobae Talks Wellness: una mirada integral sobre el bienestar

A través de experiencias y avances concretos, el programa conducido por Agostina Scioli mostró cómo el equilibrio físico y mental redefine la idea de cuidado personal

Infobae Talks Wellness: una mirada

Psicología online, viajes y salud reproductiva: los ejes de una nueva cobertura médica para jóvenes

Un plan flexible reúne los servicios más valorados por las nuevas generaciones en un formato digital y sin copagos

Psicología online, viajes y salud

Lewis Hamilton: el arte de llevar el cuerpo y la mente al límite

El siete veces campeón mundial reveló cómo combina entrenamiento extremo, tecnología y trabajo en equipo para sostener la excelencia en la Fórmula 1

Lewis Hamilton: el arte de

Cómo conseguirla: la botella edición limitada que celebra 180 años de coraje, rituales y encuentros

Se trata de la edición especial que Fernet Branca lanzó por su aniversario. El diseño y detalles históricos buscan reflejar el vínculo de la marca con las costumbres y rituales compartidos por los argentinos

Cómo conseguirla: la botella edición

Fin de semana largo: las claves para disfrutar de la primavera en Mar del Plata

Con la llegada del buen clima, la ciudad invita a vivir experiencias únicas entre paseos por la costa, delicias gastronómicas y una cartelera de eventos que sorprende a todos los visitantes

Fin de semana largo: las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Brutal pelea entre estudiantes de

Brutal pelea entre estudiantes de dos colegios secundarios en Mendoza: uno terminó en terapia intensiva

Panamericana: un auto se incrustó debajo de un camión y un bombero resultó herido durante el operativo de rescate

Hallan objetos humanos de la Edad Media que buitres llevaron a sus nidos durante generaciones

El fiscal del triple femicidio dio detalles de la declaración de Florencia: “Dijo que la droga se la robaron a su pareja”

En clave electoral, Patricia Bullrich y Jorge Macri recorrieron las obras de la cárcel porteña de Marcos Paz

INFOBAE AMÉRICA
La ONU preparó un plan

La ONU preparó un plan de emergencia de 60 días para asistir a la población de Gaza tras el alto el fuego

El Mercosur y Canadá retomaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio tras cinco años de pausa

Resiliencia, memoria y milagro: la historia de la pequeña iglesia que desafió el tiempo y venció el horror del 11 de septiembre

Lula da Silva confirmó acercamientos con Estados Unidos para negociar los aranceles y destacó el “tono amable” de Trump

Hamas anunció que la guerra en Gaza “ha terminado” tras recibir garantías de Estados Unidos y países mediadores

TELESHOW
Paula Chaves celebró el cumpleaños

Paula Chaves celebró el cumpleaños de Pedro Alfonso con un emotivo homenaje: “Te amo en todas tus versiones”

Silvio Rodríguez visitó la localidad de Moreno, en el conurbano bonaerense

Dalma Maradona estuvo presente en el velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: “Se querían mucho con mi papá”

Eugenia Tobal habló de las primeras grabaciones de MasterChef Celebrity: “Se van a sorprender con Marixa Balli”

Lola Latorre estalló luego de los comentarios que recibió tras recibirse de abogada: “Hagan algo de sus vidas”