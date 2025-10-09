Psicología online, viajes y salud reproductiva: los ejes de una nueva cobertura médica para jóvenes

Avalian desarrolló un plan de salud con mirada joven y 100% digital (Avalian)

El acceso a soluciones de salud flexibles y digitales representa una prioridad creciente entre los jóvenes de hoy que buscan gestionar su bienestar de manera autónoma. Nuevas propuestas del sector buscan responder a este cambio en los hábitos y preferencias a la hora de cuidar la salud.

Entre ellas se encuentra la empresa de medicina prepaga Avalian, que presentó una cobertura médica diseñada especialmente para el público joven que da sus primeros pasos en la gestión autónoma de su salud. El nuevo plan busca acompañar a personas entre 18 y 35 años en la toma de decisiones vinculada al bienestar físico y emocional.

La iniciativa, denominada Plan Hoy, apuesta por una experiencia digital y flexible, atendiendo las demandas de una generación habituada al uso de la tecnología y a la búsqueda de soluciones ágiles.

Bajo el lema “Estamos de Estreno”, la propuesta se focaliza en ese momento vital en que los jóvenes asumen nuevas responsabilidades: gestionar un turno médico propio, planificar un viaje o incursionar en tareas que antes delegaban.

Plan Hoy es una propuesta innovadora diseñada especialmente para personas entre 18 y 35 años (Avalian)

Beneficios del nuevo plan

El producto incorpora una serie de prestaciones orientadas a simplificar la atención médica y hacerla más accesible. Entre los servicios, se encuentran:

Cobertura total en psicología online sin copagos

Asistencia al viajero tanto en la Argentina como en el exterior

Salud reproductiva completa

Descuentos en medicamentos de uso frecuente

Bonificación en consultas médicas generales

Gestión 100% digital de turnos y autorizaciones a través de una app

Cobertura extendida en ortodoncia

Reintegros por anteojos o lentes de contacto

Con este lanzamiento, la compañía refuerza tres cualidades: innovación, cercanía y flexibilidad. Según la comunicación oficial, estos atributos resultan estratégicos en una propuesta que busca adaptarse a la vida cotidiana de los jóvenes adultos.

Plan Hoy es un nuevo plan de salud pensado para acompañar a los jóvenes en sus primeras decisiones (Avalian)

Un enfoque centrado en la experiencia digital

La propuesta no solo amplía la cobertura, sino que también fomenta una gestión simple y autónoma de la atención médica. Desde la consulta inicial hasta la obtención de reintegros, la plataforma digital permite realizar todos los trámites sin necesidad de intermediarios ni visitas presenciales.

“Estamos dando un paso importante en nuestra estrategia de acercamiento a nuevos públicos. Es un plan que entiende las necesidades de una generación que demanda soluciones rápidas, simples y accesibles. Nuestra meta es estar a la altura de ese desafío con propuestas innovadoras y flexibles”, expresó González Sánchez, gerente de la Operación de Medicina Prepaga de Avalian.

Acompañamiento y cercanía como valores

La empresa subrayó su compromiso con el acompañamiento a lo largo de todas las etapas de la vida, pero puso especial énfasis en la importancia de estar presente cuando los jóvenes comienzan a valorar el autocuidado.

“Queremos que los jóvenes sientan que estamos de su lado en cada decisión. Plan Hoy no solo los acerca a una cobertura de salud, sino que les ofrece una experiencia simple, cercana y acorde a su estilo de vida. Es la forma en la que seguimos construyendo una compañía que evoluciona junto a ellos”, sostuvo Marcelo Goldar, jefe de Marketing de Avalian.

Trayectoria y presencia nacional

Con más de 45 años de experiencia, Avalian ofrece cobertura médica privada y una amplia red de asistencia en la Argentina. Actualmente, cuenta con más de 50 centros de atención y 400 agencias, orientando su actividad al bienestar y la salud integral de quienes la eligen.

La compañía remarcó que el lanzamiento de Plan Hoy se enmarca en su estrategia de innovación constante y servicio ágil, manteniendo su posición como referente nacional en cobertura médica prepaga.

Para más información sobre esta nueva cobertura para jóvenes, se puede ingresar al sitio web de Avalian o a sus cuentas oficiales en redes sociales.