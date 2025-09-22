Siete deportes para practicar en Mar del Plata en cualquier momento del año

Deportes náuticos en Mar del Plata, una propuesta ideal para amantes del turismo deportivo (Emturyc)

Practicar deporte en contacto con la naturaleza, ya sea frente al mar o rodeado de sierras y bosques, resulta una de las experiencias más buscadas por quienes visitan Mar del Plata. El destino ofrece una amplia variedad de propuestas al aire libre, pensadas tanto para quienes se inician como para quienes poseen mayor experiencia.

El atractivo va mucho más allá de la playa. Disciplinas como windsurf, yachting, remo o stand up paddle permiten observar la ciudad desde una perspectiva diferente. Para eso, el tradicional Club Náutico, ubicado en el puerto, brinda cursos para personas con y sin experiencia, sin la necesidad de contar con membresía.

Deportes náuticos para disfrutar de las olas

El surf ocupa un lugar destacado en la cultura deportiva. Mar del Plata es reconocida como Capital Nacional de este deporte y cuenta con playas emblemáticas como Playa Grande y Varese donde se puede realizar esta actividad.

Por su parte, el stand up paddle (SUP) también representa una alternativa atractiva: se avanza sobre el mar con un remo y una tabla de mayores dimensiones que las tradicionales, lo que otorga estabilidad y una visión distinta del entorno costero.

Surfistas aprovechan las olas y la diversidad de playas de la ciudad costera (Emturyc)

Golf: escenarios de nivel internacional con historia y naturaleza

Atraídos por la variedad de canchas reconocidas por la Asociación Argentina de Golf, aficionados y jugadores experimentados de este deporte ven en la Costa Atlántica un sitio ideal para esta disciplina.

El Mar del Plata Golf Club, un verdadero emblema del deporte, despliega su “cancha vieja” en Playa Grande con el estilo de los links escoceses. En otra ubicación, a pocos kilómetros, la “cancha nueva” resulta ideal para recorrer un entorno arbolado y apacible.

En tanto, el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados presenta un recorrido de 27 hoyos y amplios fairways en el barrio del mismo nombre, situado a 5,5 kilómetros del Faro de Punta Mogotes.

Más adelante, Marayuí Country Club surge como opción a 15 kilómetros del faro, con 9 hoyos de doble green y un arroyo natural que atraviesa la zona de juego. Finalmente, Sierra de los Padres Golf Club desafía con lomas y fairways angostos en paisajes de las sierras.

Pesca en la ciudad, la costa y la laguna

Esta actividad en Mar del Plata se disfruta durante todo el año en distintas modalidades. Hay quienes la practican desde la costa: en muelles o en escolleras. Asimismo, están quienes lo hacen en excursiones embarcadas.

Los prestadores locales ofrecen propuestas que incluyen mosca con señuelos artificiales en arroyos, lagunas y canales, así como salidas al mar con equipamiento y almuerzo a bordo.

Una opción para contemplar Mar del Plata desde lo alto

Entre las propuestas para aventureros aparece el parapente biplaza, una alternativa que permite sobrevolar la costa o las sierras a 200 metros de altura. La experiencia proporciona una postal diferente y permite registrar el vuelo en video para conservar los recuerdos y compartir la emoción con otros.

Actividades al aire libre en escenarios naturales, entre la costa atlántica y las sierras (Emturyc)

Skate: cultura urbana con vistas al mar

Se trata de una práctica que suma nuevos adeptos cada temporada en la ciudad, gracias a una infraestructura adecuada para este deporte urbano. El skatepark de la Rambla Bristol es considerado uno de los mejores del país en cuanto a diseño y equipamiento.

Otros puntos referenciales son la pista de Plaza Mitre, el Parque Municipal de los Deportes y el espacio de Batán, escenarios preferidos por residentes y visitantes.

Footgolf: un deporte novedoso entre la naturaleza

Un deporte que requiere introducir una pelota de fútbol en hoyos sobre césped en la menor cantidad de golpes viene ganando un importante protagonismo en Mar del Plata. Esta novedosa opción tiene su cancha en la zona de Colinas Verdes, entre 200 hectáreas de paisaje natural y vistas panorámicas.

Actividad física en escenarios abiertos

Los 47 kilómetros de costa transforman el espacio en un gimnasio al aire libre, con corredores, ciclistas y caminantes que aprovechan el entorno y las vistas para ejercitarse a cualquier hora. Además, el cambio de ambiente hacia la zona serrana o la Laguna de los Padres invita a realizar senderismo o trekking por bosques y

El sitio web del ente de turismo local publica información actualizada sobre actividades y eventos deportivos, facilitando la organización de cada visita.