Cómo será la feria de productos de belleza que llega a Buenos Aires con descuentos, lanzamientos y oportunidades

El evento gratuito ofrecerá acceso a 180 marcas, charlas informativas, experiencias interactivas y asesoramiento profesional para descubrir el universo del cuidado personal

Las tendencias de belleza y cuidado personal se renuevan en la feria más esperada de Buenos Aires (Pigmento)

En septiembre de 2025, la ciudad de Buenos Aires recibirá una propuesta gratuita para descubrir las principales novedades en la industria de la belleza. El evento, conocido como Pigmento Fest, tendrá su quinta edición con un formato renovado que busca duplicar su capacidad y ampliar la oferta para visitantes de todas las edades.

La propuesta volverá a reunir a los mayores referentes del sector y se desarrollará en el Pabellón Azul de La Rural. Allí, desde el 19 al 21 de septiembre, el público tendrá la posibilidad de recorrer más de 85 stands, encontrarse con 180 marcas nacionales e internacionales y aprovechar ofertas exclusivas.

La organización y desarrollo del festival estará a cargo de Perfumerías Pigmento, que renovará su rol como anfitriona y motor de esta propuesta. La presencia frecuente de la firma en la producción del festival aporta continuidad, experiencia y una visión enfocada en acercar las principales tendencias del mundo beauty y el cuidado personal a la comunidad local.

Una cita ideal para curiosos y amantes de las tendencias

Dentro del predio ferial ubicado en Palermo, la atención va a estar centrada en la interacción: habrá zonas para sacarse fotos, probar productos, participar en juegos con premios, acceder a sorteos, charlas y asesoramiento personalizado sin costo.

Por su parte, los stands van a tomar un protagonismo particular al sumar dinámicas novedosas que van a renovar la experienciade visita. Los espacios contarán con muestras y activaciones que tendrán como objetivo sorprender con promociones exclusivas y propuestas interactivas distintas cada día.

Más de 180 marcas presentan lo último en fragancias, makeup, skincare y más  (Pigmento)

Durante los tres días de festival, la programación incluirá charlas informativas gratuitas para hasta 200 personas por turno. Los temas girarán en torno a rutinas de cuidado personal diarias, tips de maquillaje y fragancias, junto a herramientas y productos destacados de la temporada.

Tendencias en expansión y oportunidades para aprovechar

Entre las novedades de este año, aparecerá un sector dedicado en forma exclusiva al K-Beauty, el estilo de skincare proveniente de Corea del Sur que viene sumando interés en todo el mundo por sus fórmulas y rutinas singulares.

Asimismo, la propuesta contará con un espacio especial para las fragancias árabes, otra categoría que está creciendo por los perfumes intensos y la variedad de alternativas sofisticadas.

El festival incorpora en esta edición un Beauty Outlet, donde los visitantes van a encontrar otra variedad de productos seleccionados a precios diferenciales y promociones especiales durante los tres días del encuentro.

Todo para recorrer, disfrutar y aprender

El acceso a la muestra será libre y gratuito, aunque requerirá de inscripción previa. Las personas interesadas deberán completar un formulario en línea para obtener un código QR que, junto al DNI, permitirá la entrada. También será posible anotarse en la puerta, pero esa opción dependerá de la disponibilidad.

Cabe destacar que Pigmento Fest 2025 estará abierta al público el viernes 19 y sábado 20 de septiembre de 10 a 21 horas. En tanto, la jornada del domingo 21 se desarrollará entre las 10 y las 20.

Razones para sumarse y dejarse sorprender

Desde Pigmento revelan que esa iniciativa funcionará como espacio de encuentro directo entre consumidoras, marcas, propuestas virales y novedades del sector. De hecho, sostienen que la feria aumenta su volumen con cada edición, lo que refleja una comunidad interesada, participativa y en permanente búsqueda de información, descuentos exclusivos, tendencias beauty y experiencias reales vinculadas al cuidado personal.

Entre los grandes atractivos para asistir, sobresale la variedad real de productos y marcas: propuestas internacionales y nacionales, líneas virales, alternativas accesibles, gamas premium y soluciones naturales. A estos motivos se suma la posibilidad de ser parte de experiencias únicas, conocer los últimos lanzamientos y recibir asesoramiento profesional.

Bajo el lema “Viví la belleza a lo grande”, Pigmento Fest 2025 convoca a las personas a aprovechar tres días repletos de actividades y opciones para todas las preferencias.

