Viajar a Uruguay: cómo aprovechar ofertas de hasta un 50 por ciento

Colonia Express suma nuevas frecuencias y destinos para la temporada 2025/2026 (Colonia Express)

El inicio de una nueva edición del Travel Sale renueva el interés por los viajes cortos entre la Argentina y Uruguay. Durante esta semana de descuentos, Colonia Express presenta opciones accesibles y convenientes para una escapada internacional sin alejarse demasiado.

Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), este evento anual concentra cinco días de ofertas en servicios turísticos, desde paquetes y pasajes hasta excursiones y experiencias. Las plataformas online permiten acceder a los descuentos de forma sencilla.

Los pasajeros pueden acceder a descuentos de hasta el 50% durante el Travel Sale (Colonia Express)

Propuestas y ventajas para el cruce del Río de la Plata

En la edición de este año, Colonia Express participa nuevamente del Travel Sale con una variedad de beneficios para quienes deciden viajar entre Buenos Aires y varias ciudades de Uruguay.Entre el lunes 25 y el domingo 31 de agosto, ofrece descuentos del 50% en pasajes, 40% en bodegas, 30% en Day Tours y promociones especiales en paquetes seleccionados.

Una novedad relevante para la temporada de esta compañía es la habilitación anticipada de las frecuencias correspondientes al año verano 2025/2026. Esto permite asegurar pasajes con más tiempo, especialmente en fechas de alta demanda, y así planificar sus escapadas sin sobresaltos.

Servicios como free shop, cafetería y áreas al aire libre enriquecen la experiencia de viaje (Colonia Express)

Un servicio que acompaña nuevas demandas

Colonia Express, reconocida por unir ambas orillas del Río de la Plata, modernizó su propuesta en los últimos años. Más allá del traslado, la empresa busca transformar cada viaje en una experiencia integral. Entre los atributos principales se cuentan:

Cinco salidas diarias entre Buenos Aires y Uruguay , lo que ayuda a acomodar diferentes esquemas de viaje.

Asientos cómodos, salones espaciosos y la posibilidad de disfrutar del aire libre en el área de cubierta, lo que suma valor a la experiencia a bordo.

Servicios como cafeterías, free shops y atención personalizada hacen que el trayecto resulte más placentero.

Tarifas diferenciadas, transporte gratuito de bicicletas y una política pet friendly amplían las posibilidades para distintos tipos de viajeros.

La marca también dio pasos hacia la inclusión y la sustentabilidad, adaptando su propuesta para atender nuevas preferencias y necesidades.

La empresa ofrece transporte gratuito de bicicletas y una política pet friendly (Colonia Express)

Ampliación de rutas y destinos

Para la próxima temporada de verano, Colonia Express anunció la incorporación de nuevos destinos. A los tradicionales puntos de llegada, como Colonia del Sacramento, Montevideo y Punta del Este, se sumarán localidades como Piriápolis y otras zonas de la costa uruguaya.

De ese modo, la empresa amplía su red y permite recorrer más enclaves turísticos del país vecino. La combinación de puntos históricos, playas y propuestas gastronómicas convierte al viaje en una oportunidad para redescubrir Uruguay.

Promociones y flexibilidad para distintas experiencias

En este escenario, el cruce del Río de la Plata durante el Travel Sale se adapta tanto a quienes buscan una salida exprés como a quienes planean unas vacaciones completas. Además de los descuentos directos, la posibilidad de reservar anticipadamente ayuda a quienes desean organizar el viaje con tiempo y tranquilidad.

Los Day Tours de Colonia Express ofrecen recorridos organizados que suman opciones para los que desean conocer distintos atractivos de la región en poco tiempo. Estas alternativas logran complementar la propuesta de transporte con actividades adicionales.

Un viaje renovado entre Buenos Aires y Uruguay

El interés por los viajes de cercanía mantiene su vigencia en el inicio del segundo semestre del año. Uruguay, de la mano de propuestas como la de Colonia Express, renueva su atractivo para el público argentino. La proximidad geográfica, la variedad de destinos y la flexibilidad de horarios y tarifas potencian la elección de este recorrido.

Durante la semana del Travel Sale, los viajeros encuentran alternativas diseñadas para sumar comodidad y aprovechar beneficios exclusivos.

Colonia Express cumple un rol relevante al ofrecer un servicio adaptado a las nuevas necesidades. Con alternativas personalizables, horarios frecuentes y una atención diferencial, la empresa acompaña a quienes eligen Uruguay por cercanía, interés turístico o deseo de redescubrir destinos conocidos.

Se puede consultar información adicional aquí.